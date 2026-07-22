iOS 27 confirme le nouveau programme d'Apple pour louer des iPhone et des Mac

Des indices dans le code !

C'est quoi le mode restreint ?

App Managed Features

Restricted Mode

Un nouveau verrou de sécurité pour bloquer les reventes

Partner Finance Lock

Qu’en penser ?



Cette découverte dans le code d'iOS 27 montre qu’Apple semble préparer une gestion beaucoup plus stricte des appareils financés. Le principe rappelle celui des véhicules en leasing ou de certains smartphones vendus par les opérateurs, dont l’utilisation peut être limitée en cas d’impayés. Si ce mécanisme est effectivement lancé avec Apple Upgrade, il pourrait rassurer les partenaires financiers tout en suscitant des interrogations chez les utilisateurs sur le niveau de contrôle qu’Apple exercera sur des appareils pourtant déjà en leur possession.

Pour rappel, Apple s’apprête à lancer aux États-Unis un nouveau programme baptisé, développé en partenariat avec Klarna. Cette formule permettrait demoyennant des mensualités plus faibles que les solutions de financement actuelles.Les contrats porteraient sur 24 mois pour les iPhone et les Apple Watch, et sur 36 mois pour les Mac et les iPad. Les utilisateurs pourraient rembourser leur appareil par anticipation, passer à un nouveau modèle avant la fin du contrat, moyennant certains frais, ou encore restituer leur appareil à l’issue de la période de location.L’analyse du code d’iOS 27 réalisée parrévèle l’existence d’un nouveau système baptisé. Ce framework permettrait à une application de financement autorisée d’enregistrer un appareil et de vérifier régulièrement si le contrat est toujours en règle. Si ce n’est plus le cas, iOS pourrait automatiquement basculer l’iPhone dans un, qui limiterait alors fortement l’accès au téléphone jusqu’à la régularisation de la situation.Contrairement à un verrouillage complet,. Parmi les applications actuellement présentes dans la liste blanche figurent : Téléphone, Réglages, App Store, Wallet, Santé, Mots de passe, Horloge, Loupe, Accessibility Reader., comme Messages, Maison ou encore certaines applications médicales ou de sécurité, pourraient également continuer à fonctionner. En revanche, la majorité des autres applications deviendraient inaccessibles jusqu’au rétablissement du contrat.Le code ne mentionne pas un nombre précis d’échéances impayées déclenchant automatiquement les restrictions. Coù l’appareil doit être bloqué, selon ses propres règles de gestion. A priori,. Un utilisateur pourrait donc continuer à être facturé pour certains services, même si les applications correspondantes sont temporairement inaccessibles.Apple semble également préparer. Intégré au système Localiser, ce verrou empêcherait un utilisateur d’effacer complètement l’appareil, de le réinitialiser ou de le revendre tant que le contrat de financement n’est pas régularisé.Il ne s’agirait toutefois pas d’un outil de géolocalisation supplémentaire. Le partenaire financier n’aurait pas accès à la position du téléphone. L’intégration avec Localiser servirait uniquement à