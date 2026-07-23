Apple Store : un assistant IA pourrait vous aider à choisir votre prochain iPhone

Qu’en penser ?



Avec cette évolution, Apple poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses services, cette fois pour accompagner les utilisateurs avant même leur achat. Reste à savoir si cet assistant reposera principalement sur Apple Intelligence ou sur des modèles externes, et surtout s’il offrira une réelle valeur ajoutée face aux fiches produits et aux conseillers déjà disponibles. Si le déploiement se confirme, l’application Apple Store pourrait devenir un véritable conseiller d’achat personnalisé, directement depuis l’iPhone.