Apple Store : un assistant IA pourrait vous aider à choisir votre prochain iPhone
Par Laurence - Publié le
Apple prépare discrètement une nouvelle fonctionnalité pour son application Apple Store. En analysant les dernières modifications de sa politique de confidentialité, il apparaît que l’entreprise travaille sur un assistant virtuel capable de répondre aux questions des utilisateurs et de les guider dans leurs achats. Cette évolution n'est pas sans rappeler les chatbots IA déjà présents chez de nombreux commerçants en ligne, mais avec quelques particularités.
Découverte par nos confrères américains, la dernière version de la politique de confidentialité de l’application Apple Store fait référence à un nouvel assistant conversationnel qui n’est pas encore accessible au grand public.
Concrètement, les utilisateurs pourraient dialoguer avec une interface de type chatbot afin de poser des questions sur les produits Apple : différences entre deux iPhone, compatibilité d’un accessoire, choix d’un Mac en fonction de ses besoins ou encore recommandations personnalisées. L’objectif semble être de simplifier le parcours d’achat, en proposant une expérience plus interactive qu’une simple fiche produit.
Cupertino précise que plusieurs types de données pourront être utilisés pour personnaliser les réponses : informations du compte Apple, identifiants de l’appareil, opérateur mobile, contenu des conversations et, si l’utilisateur l’autorise, sa localisation.
Les échanges seront enregistrés afin de permettre à l’utilisateur de retrouver ses conversations ultérieurement. Ils pourront également servir à l’analyse interne et, avec l’accord de l’utilisateur, à améliorer les performances de l’assistant.
Avant d’être transmis à des partenaires, la firme indique que les conversations seront expurgées de leurs identifiants personnels. Les partenaires n’utiliseront ces informations que pour générer une réponse conversationnelle.
Un point attire particulièrement l’attention : Apple évoque explicitement des
Ce ne serait pas une première. Plusieurs fonctions d’Apple Intelligence reposent déjà sur des modèles externes dans certains cas, avec des mécanismes destinés à préserver la confidentialité des données.
À l’heure actuelle, l’assistant virtuel n’est pas encore disponible dans l’application Apple Store. Apple pourrait toutefois tester la fonctionnalité auprès d’un nombre limité d’utilisateurs avant un déploiement plus large. La société suit d’ailleurs une stratégie similaire avec l’application Assistance Apple, qui dispose elle aussi d’un assistant conversationnel, mais dont la diffusion reste progressive.
Avec cette évolution, Apple poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses services, cette fois pour accompagner les utilisateurs avant même leur achat. Reste à savoir si cet assistant reposera principalement sur Apple Intelligence ou sur des modèles externes, et surtout s’il offrira une réelle valeur ajoutée face aux fiches produits et aux conseillers déjà disponibles. Si le déploiement se confirme, l’application Apple Store pourrait devenir un véritable conseiller d’achat personnalisé, directement depuis l’iPhone.
Un assistant IA pour faciliter les achats
Découverte par nos confrères américains, la dernière version de la politique de confidentialité de l’application Apple Store fait référence à un nouvel assistant conversationnel qui n’est pas encore accessible au grand public.
Concrètement, les utilisateurs pourraient dialoguer avec une interface de type chatbot afin de poser des questions sur les produits Apple : différences entre deux iPhone, compatibilité d’un accessoire, choix d’un Mac en fonction de ses besoins ou encore recommandations personnalisées. L’objectif semble être de simplifier le parcours d’achat, en proposant une expérience plus interactive qu’une simple fiche produit.
Des données personnalisées mais anonymisées
Cupertino précise que plusieurs types de données pourront être utilisés pour personnaliser les réponses : informations du compte Apple, identifiants de l’appareil, opérateur mobile, contenu des conversations et, si l’utilisateur l’autorise, sa localisation.
Les échanges seront enregistrés afin de permettre à l’utilisateur de retrouver ses conversations ultérieurement. Ils pourront également servir à l’analyse interne et, avec l’accord de l’utilisateur, à améliorer les performances de l’assistant.
Avant d’être transmis à des partenaires, la firme indique que les conversations seront expurgées de leurs identifiants personnels. Les partenaires n’utiliseront ces informations que pour générer une réponse conversationnelle.
un modèle d'IA tiers comme appui
Un point attire particulièrement l’attention : Apple évoque explicitement des
partenaireschargés de fournir les réponses conversationnelles. Cette formulation laisse penser que le constructeur pourrait, au moins dans un premier temps, s’appuyer sur un modèle d’intelligence artificielle développé par un tiers plutôt que sur un modèle entièrement conçu en interne. Apple ne précise toutefois ni le nom de ces partenaires ni la technologie utilisée.
Ce ne serait pas une première. Plusieurs fonctions d’Apple Intelligence reposent déjà sur des modèles externes dans certains cas, avec des mécanismes destinés à préserver la confidentialité des données.
Un déploiement encore très limité
À l’heure actuelle, l’assistant virtuel n’est pas encore disponible dans l’application Apple Store. Apple pourrait toutefois tester la fonctionnalité auprès d’un nombre limité d’utilisateurs avant un déploiement plus large. La société suit d’ailleurs une stratégie similaire avec l’application Assistance Apple, qui dispose elle aussi d’un assistant conversationnel, mais dont la diffusion reste progressive.
Qu’en penser ?
Avec cette évolution, Apple poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses services, cette fois pour accompagner les utilisateurs avant même leur achat. Reste à savoir si cet assistant reposera principalement sur Apple Intelligence ou sur des modèles externes, et surtout s’il offrira une réelle valeur ajoutée face aux fiches produits et aux conseillers déjà disponibles. Si le déploiement se confirme, l’application Apple Store pourrait devenir un véritable conseiller d’achat personnalisé, directement depuis l’iPhone.