Android 17 va faciliter encore (plus) le passage de l’iPhone à Android

Un transfert plus complet depuis l'iPhone

Et derrière tout ça : le DMA

Déjà disponibles sur certains smartphones

Qu’en penser ?



Le changement paraît discret, mais il illustre parfaitement les effets concrets du DMA. En facilitant le transfert des mots de passe, des eSIM ou encore des réseaux Wi-Fi, Google réduit les dernières frictions qui pouvaient décourager un utilisateur d’iPhone de passer à Android. Apple devra d’ailleurs proposer des fonctionnalités équivalentes dans l’autre sens, l’objectif de la réglementation européenne étant de rendre le changement d’écosystème aussi simple que possible, quel que soit le point de départ.

Jusqu’à présent, Android permettait déjà de récupérer les photos, vidéos, contacts, messages et calendriers d’un iPhone lors de la configuration d’un nouveau smartphone.Le nouvel outil de migration prend désormais en charge le transfert des comptes Google, des mots de passe enregistrés, des identifiants Wi-Fi ainsi que des eSIM, en plus des contenus déjà compatibles.L’objectif est clair :. Cette nouvelle méthode nécessite toutefois un iPhone sous iOS 26.3 ou une version ultérieure.Cette évolution n’est pas le fruit du hasard.. Pour rappel, ce règlement vise notamment à empêcher les utilisateurs d’être enfermés dans un écosystème. Il impose aux grandes plateformes de proposer des solutions simples pour récupérer et transférer leurs données vers un service concurrent.Avant cette obligation,. Désormais, ces fonctions sont directement intégrées au processus de configuration d’iOS et d’Android, sans téléchargement supplémentaire. Le DMA a également conduit les deux entreprises àdes eSIM, un point souvent considéré comme l’un des principaux freins au changement de smartphone.Google indique que cette nouvelle expérience de migration est en cours de déploiement surdepuis le mois de juin. Elle sera également disponible sur les, avant d’être étendue progressivement aux autres appareils compatibles avec Android 17.