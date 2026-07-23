Android 17 va faciliter encore (plus) le passage de l’iPhone à Android
Par Laurence - Publié le
Changer d’écosystème devient un peu moins compliqué. Avec Android 17, Google améliore son outil de migration natif en permettant de transférer davantage de données depuis un iPhone, sans application tierce. Une évolution qui découle directement du Digital Markets Act (DMA) européen, lequel impose aux géants de la tech de faciliter la portabilité des données.
Jusqu’à présent, Android permettait déjà de récupérer les photos, vidéos, contacts, messages et calendriers d’un iPhone lors de la configuration d’un nouveau smartphone. Avec Android 17, Google va plus loin. Le nouvel outil de migration prend désormais en charge le transfert des comptes Google, des mots de passe enregistrés, des identifiants Wi-Fi ainsi que des eSIM, en plus des contenus déjà compatibles.
L’objectif est clair : rendre le changement d’iPhone vers Android aussi simple que possible, directement lors de la première configuration du téléphone. Cette nouvelle méthode nécessite toutefois un iPhone sous iOS 26.3 ou une version ultérieure.
Cette évolution n’est pas le fruit du hasard. Apple et Google ont tous deux dû adapter leurs outils de migration afin de se conformer au DMA. Pour rappel, ce règlement vise notamment à empêcher les utilisateurs d’être enfermés dans un écosystème. Il impose aux grandes plateformes de proposer des solutions simples pour récupérer et transférer leurs données vers un service concurrent.
Avant cette obligation, Apple et Google proposaient chacun une application dédiée pour migrer les données. Désormais, ces fonctions sont directement intégrées au processus de configuration d’iOS et d’Android, sans téléchargement supplémentaire. Le DMA a également conduit les deux entreprises à simplifier le transfert des eSIM, un point souvent considéré comme l’un des principaux freins au changement de smartphone.
Google indique que cette nouvelle expérience de migration est en cours de déploiement sur certains smartphones Pixel depuis le mois de juin. Elle sera également disponible sur les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Flip8, avant d’être étendue progressivement aux autres appareils compatibles avec Android 17.
Le changement paraît discret, mais il illustre parfaitement les effets concrets du DMA. En facilitant le transfert des mots de passe, des eSIM ou encore des réseaux Wi-Fi, Google réduit les dernières frictions qui pouvaient décourager un utilisateur d’iPhone de passer à Android. Apple devra d’ailleurs proposer des fonctionnalités équivalentes dans l’autre sens, l’objectif de la réglementation européenne étant de rendre le changement d’écosystème aussi simple que possible, quel que soit le point de départ.
Un transfert plus complet depuis l'iPhone
Jusqu’à présent, Android permettait déjà de récupérer les photos, vidéos, contacts, messages et calendriers d’un iPhone lors de la configuration d’un nouveau smartphone. Avec Android 17, Google va plus loin. Le nouvel outil de migration prend désormais en charge le transfert des comptes Google, des mots de passe enregistrés, des identifiants Wi-Fi ainsi que des eSIM, en plus des contenus déjà compatibles.
L’objectif est clair : rendre le changement d’iPhone vers Android aussi simple que possible, directement lors de la première configuration du téléphone. Cette nouvelle méthode nécessite toutefois un iPhone sous iOS 26.3 ou une version ultérieure.
Et derrière tout ça : le DMA
Cette évolution n’est pas le fruit du hasard. Apple et Google ont tous deux dû adapter leurs outils de migration afin de se conformer au DMA. Pour rappel, ce règlement vise notamment à empêcher les utilisateurs d’être enfermés dans un écosystème. Il impose aux grandes plateformes de proposer des solutions simples pour récupérer et transférer leurs données vers un service concurrent.
Avant cette obligation, Apple et Google proposaient chacun une application dédiée pour migrer les données. Désormais, ces fonctions sont directement intégrées au processus de configuration d’iOS et d’Android, sans téléchargement supplémentaire. Le DMA a également conduit les deux entreprises à simplifier le transfert des eSIM, un point souvent considéré comme l’un des principaux freins au changement de smartphone.
Déjà disponibles sur certains smartphones
Google indique que cette nouvelle expérience de migration est en cours de déploiement sur certains smartphones Pixel depuis le mois de juin. Elle sera également disponible sur les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Flip8, avant d’être étendue progressivement aux autres appareils compatibles avec Android 17.
Qu’en penser ?
Le changement paraît discret, mais il illustre parfaitement les effets concrets du DMA. En facilitant le transfert des mots de passe, des eSIM ou encore des réseaux Wi-Fi, Google réduit les dernières frictions qui pouvaient décourager un utilisateur d’iPhone de passer à Android. Apple devra d’ailleurs proposer des fonctionnalités équivalentes dans l’autre sens, l’objectif de la réglementation européenne étant de rendre le changement d’écosystème aussi simple que possible, quel que soit le point de départ.