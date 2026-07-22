Samsung veut entrer au capital de Mistral

On en dit quoi ?



Voir Mistral doubler sa valeur et attirer un poids lourd comme Samsung, c'est la preuve que la boîte joue vraiment dans la cour des grands et pas seulement dans les discours de nos ministres. Reste ce paradoxe bien connu chez nous, une pépite qu'on adore présenter comme souveraine mais dont le capital se garnit d'investisseurs étrangers. La technologie est française, l'argent beaucoup moins, et c'est peut-être ça le vrai visage de l'IA européenne aujourd'hui.