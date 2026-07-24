ChatGPT veut (encore) se connecter à l’app Santé de votre iPhone : accepteriez-vous ?

Une intégration plus poussée à l'app Santé

Des réponses plus pertinentes

Un déploiement limité

Qu’en penser ?



Cette relance montre qu’OpenAI ne souhaite pas abandonner l’idée de faire de ChatGPT un véritable assistant de santé, capable d’exploiter les données déjà collectées par l’iPhone. Sur le papier, la possibilité de comparer automatiquement des résultats médicaux ou d’identifier des tendances entre sommeil, activité physique et examens de santé peut s’avérer particulièrement utile.



Comme beaucoup de fonctions liées à l'IA, une limite importante demeure pour les utilisateurs européens. Au-delà de l’absence de disponibilité en France, les contraintes réglementaires autour des données de santé pourraient ralentir l’arrivée de cette fonctionnalité sur le Vieux Continent. Même avec des traitements sécurisés et réalisés avec le consentement de l’utilisateur, la gestion de données médicales reste un domaine particulièrement sensible.

OpenAI annonce le lancement de Health au sein de ChatGPT pour les utilisateurs américains. Une fois l’autorisation accordée,, ainsi qu’à certains dossiers médicaux compatibles.L’objectif n’est pas de remplacer un professionnel de santé, mais d’en les replaçant dans leur contexte. L’IA peut ainsi suivre l’évolution de certains indicateurs au fil du temps et faciliter les échanges lors d’un rendez-vous médical.. Les retours faisaient état de réponses parfois trop génériques ou peu exploitables.OpenAI explique avoirla fonctionnalité à partir des commentaires recueillis. Désormais, ChatGPT est capable de comparer un nouveau résultat avec des analyses précédentes, de résumer les évolutions observées depuis une dernière consultation ou encore de mettre en relation le sommeil, l’activité physique et les séances d’entraînement afin d’offrir une vision plus globale.Ces améliorations profitent égalementdéveloppés par OpenAI depuis le début de l’année.La fonctionnalité est accessible sur les offres Free, Go, Plus et Pro, directement depuis un nouvel onglet Health dans la barre latérale de ChatGPT. En revanche, elle n’est pas disponible dans Codex.ou dans d’autres régions. Comme souvent avec les fonctionnalités liées aux données de santé, OpenAI commence par un déploiement américain avant d’envisager une extension internationale.