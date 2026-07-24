ChatGPT veut (encore) se connecter à l’app Santé de votre iPhone : accepteriez-vous ?
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs mois de silence, OpenAI relance officiellement Health dans ChatGPT. Cette fonctionnalité permet de connecter l’application Santé d’Apple ainsi que certains dossiers médicaux afin d’obtenir des explications plus personnalisées sur ses données de santé. D’abord testée en début d’année avec des résultats jugés décevants, cette nouvelle version promet une nette amélioration grâce aux derniers modèles d’IA de l’entreprise.
OpenAI annonce le lancement de Health au sein de ChatGPT pour les utilisateurs américains. Une fois l’autorisation accordée, ChatGPT peut accéder de manière sécurisée aux données provenant de l’application Santé sur iPhone, ainsi qu’à certains dossiers médicaux compatibles.
L’objectif n’est pas de remplacer un professionnel de santé, mais d’aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs informations médicales en les replaçant dans leur contexte. L’IA peut ainsi suivre l’évolution de certains indicateurs au fil du temps et faciliter les échanges lors d’un rendez-vous médical.
La première version de Health, testée en janvier auprès d’un nombre limité d’utilisateurs, n’avait pas convaincu. Les retours faisaient état de réponses parfois trop génériques ou peu exploitables.
OpenAI explique avoir retravaillé la fonctionnalité à partir des commentaires recueillis. Désormais, ChatGPT est capable de comparer un nouveau résultat avec des analyses précédentes, de résumer les évolutions observées depuis une dernière consultation ou encore de mettre en relation le sommeil, l’activité physique et les séances d’entraînement afin d’offrir une vision plus globale.
Ces améliorations profitent également des progrès réalisés par les derniers modèles d’intelligence artificielle développés par OpenAI depuis le début de l’année.
Le déploiement débute dès aujourd’hui pour les utilisateurs âgés de 18 ans et plus aux États-Unis, aussi bien sur le Web que sur iPhone. La fonctionnalité est accessible sur les offres Free, Go, Plus et Pro, directement depuis un nouvel onglet Health dans la barre latérale de ChatGPT. En revanche, elle n’est pas disponible dans Codex.
Aucune date n’a encore été annoncée pour un lancement en Europe ou dans d’autres régions. Comme souvent avec les fonctionnalités liées aux données de santé, OpenAI commence par un déploiement américain avant d’envisager une extension internationale.
Cette relance montre qu’OpenAI ne souhaite pas abandonner l’idée de faire de ChatGPT un véritable assistant de santé, capable d’exploiter les données déjà collectées par l’iPhone. Sur le papier, la possibilité de comparer automatiquement des résultats médicaux ou d’identifier des tendances entre sommeil, activité physique et examens de santé peut s’avérer particulièrement utile.
Comme beaucoup de fonctions liées à l'IA, une limite importante demeure pour les utilisateurs européens. Au-delà de l’absence de disponibilité en France, les contraintes réglementaires autour des données de santé pourraient ralentir l’arrivée de cette fonctionnalité sur le Vieux Continent. Même avec des traitements sécurisés et réalisés avec le consentement de l’utilisateur, la gestion de données médicales reste un domaine particulièrement sensible.
Une intégration plus poussée à l'app Santé
OpenAI annonce le lancement de Health au sein de ChatGPT pour les utilisateurs américains. Une fois l’autorisation accordée, ChatGPT peut accéder de manière sécurisée aux données provenant de l’application Santé sur iPhone, ainsi qu’à certains dossiers médicaux compatibles.
L’objectif n’est pas de remplacer un professionnel de santé, mais d’aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs informations médicales en les replaçant dans leur contexte. L’IA peut ainsi suivre l’évolution de certains indicateurs au fil du temps et faciliter les échanges lors d’un rendez-vous médical.
Des réponses plus pertinentes
La première version de Health, testée en janvier auprès d’un nombre limité d’utilisateurs, n’avait pas convaincu. Les retours faisaient état de réponses parfois trop génériques ou peu exploitables.
OpenAI explique avoir retravaillé la fonctionnalité à partir des commentaires recueillis. Désormais, ChatGPT est capable de comparer un nouveau résultat avec des analyses précédentes, de résumer les évolutions observées depuis une dernière consultation ou encore de mettre en relation le sommeil, l’activité physique et les séances d’entraînement afin d’offrir une vision plus globale.
Ces améliorations profitent également des progrès réalisés par les derniers modèles d’intelligence artificielle développés par OpenAI depuis le début de l’année.
Un déploiement limité
Le déploiement débute dès aujourd’hui pour les utilisateurs âgés de 18 ans et plus aux États-Unis, aussi bien sur le Web que sur iPhone. La fonctionnalité est accessible sur les offres Free, Go, Plus et Pro, directement depuis un nouvel onglet Health dans la barre latérale de ChatGPT. En revanche, elle n’est pas disponible dans Codex.
Aucune date n’a encore été annoncée pour un lancement en Europe ou dans d’autres régions. Comme souvent avec les fonctionnalités liées aux données de santé, OpenAI commence par un déploiement américain avant d’envisager une extension internationale.
Qu’en penser ?
Cette relance montre qu’OpenAI ne souhaite pas abandonner l’idée de faire de ChatGPT un véritable assistant de santé, capable d’exploiter les données déjà collectées par l’iPhone. Sur le papier, la possibilité de comparer automatiquement des résultats médicaux ou d’identifier des tendances entre sommeil, activité physique et examens de santé peut s’avérer particulièrement utile.
Comme beaucoup de fonctions liées à l'IA, une limite importante demeure pour les utilisateurs européens. Au-delà de l’absence de disponibilité en France, les contraintes réglementaires autour des données de santé pourraient ralentir l’arrivée de cette fonctionnalité sur le Vieux Continent. Même avec des traitements sécurisés et réalisés avec le consentement de l’utilisateur, la gestion de données médicales reste un domaine particulièrement sensible.