Ils perdent 1,8 million : l’App Store est-il aussi sûr que le prétend Apple ?
Par Laurence - Publié le
L’App Store est souvent présenté par Apple comme un environnement sûr, où chaque application est soigneusement vérifiée avant sa mise en ligne. C’est précisément cette promesse qui se retrouve aujourd’hui au cœur d’une nouvelle plainte déposée aux États-Unis. Trois utilisateurs accusent Apple de ne pas avoir empêché la diffusion d’une fausse application Sparrow Wallet, une escroquerie qui leur aurait fait perdre près de 1,8 million de dollars en bitcoins.
Les trois demandeurs expliquent avoir téléchargé une application baptisée Sparrow Wallet directement depuis l’App Store. Convaincus qu’elle était légitime en raison de sa présence sur la boutique officielle, ils y auraient saisi les informations permettant d’accéder à leurs portefeuilles de cryptomonnaies.
Le problème est que Sparrow Wallet n’existe pas sur iPhone. Le véritable logiciel est uniquement disponible sous macOS, Windows et Linux. L’application téléchargée était en réalité une copie frauduleuse destinée à récupérer les identifiants des utilisateurs avant de transférer leurs bitcoins vers les portefeuilles des escrocs. Selon l’action, les pertes s’élèvent à environ 875 000 dollars, 840 000 dollars et 120 000 dollars pour les trois victimes.
Les plaignants ne reprochent pas uniquement l’existence de cette fausse application. Ils estiment qu’Apple a entretenu, pendant des années, l’image d’un App Store fiable et sécurisé, où chaque application est contrôlée avant sa publication. Selon eux, cette communication a directement contribué à instaurer un climat de confiance qui les a poussés à télécharger l’application sans méfiance. La plainte accuse également Apple d’avoir tardé à retirer certaines copies de Sparrow Wallet, malgré plusieurs signalements.
Le créateur de Sparrow Wallet, Craig Raw, affirme avoir alerté Apple à plusieurs reprises. Dès 2024, il dénonçait publiquement la présence de plusieurs fausses versions de son application sur l’App Store. Plus récemment, il avait même tenté de publier une application “vide” expliquant que Sparrow Wallet n’existait pas sur iPhone afin d’éviter de nouvelles victimes. Selon lui, cette initiative lui avait valu une menace de suppression de son compte développeur pour activité malhonnête, avant qu’Apple ne revienne finalement sur sa décision.
À la suite de cette nouvelle plainte, Apple indique avoir rapidement supprimé les applications usurpant l’identité de Sparrow Wallet ainsi que les comptes développeurs concernés. Elle rappelle également que les développeurs peuvent signaler toute atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle et que les utilisateurs disposent eux aussi d’outils pour dénoncer les applications frauduleuses.
Apple met enfin en avant les chiffres de sa lutte contre la fraude. La société affirme avoir supprimé 193 000 comptes développeurs en 2025 pour activités suspectes et empêché plus de 2,2 milliards de dollars de transactions frauduleuses.
Cette affaire illustre les limites d’un système pourtant présenté comme l’un des plus sécurisés du marché. Malgré les contrôles mis en avant par Apple, certaines applications frauduleuses continuent de passer entre les mailles du filet, en particulier lorsqu’elles imitent des services populaires. Pour les utilisateurs, cette nouvelle plainte rappelle qu’une présence sur l’App Store ne constitue pas, à elle seule, une garantie absolue de légitimité, notamment lorsqu’il s’agit de manipuler des cryptomonnaies ou d’autres données sensibles.
Une vraie fausse app
Les trois demandeurs expliquent avoir téléchargé une application baptisée Sparrow Wallet directement depuis l’App Store. Convaincus qu’elle était légitime en raison de sa présence sur la boutique officielle, ils y auraient saisi les informations permettant d’accéder à leurs portefeuilles de cryptomonnaies.
Le problème est que Sparrow Wallet n’existe pas sur iPhone. Le véritable logiciel est uniquement disponible sous macOS, Windows et Linux. L’application téléchargée était en réalité une copie frauduleuse destinée à récupérer les identifiants des utilisateurs avant de transférer leurs bitcoins vers les portefeuilles des escrocs. Selon l’action, les pertes s’élèvent à environ 875 000 dollars, 840 000 dollars et 120 000 dollars pour les trois victimes.
La sécurité de l’app store au cœur du litige
Les plaignants ne reprochent pas uniquement l’existence de cette fausse application. Ils estiment qu’Apple a entretenu, pendant des années, l’image d’un App Store fiable et sécurisé, où chaque application est contrôlée avant sa publication. Selon eux, cette communication a directement contribué à instaurer un climat de confiance qui les a poussés à télécharger l’application sans méfiance. La plainte accuse également Apple d’avoir tardé à retirer certaines copies de Sparrow Wallet, malgré plusieurs signalements.
Un avertissement ignoré
Le créateur de Sparrow Wallet, Craig Raw, affirme avoir alerté Apple à plusieurs reprises. Dès 2024, il dénonçait publiquement la présence de plusieurs fausses versions de son application sur l’App Store. Plus récemment, il avait même tenté de publier une application “vide” expliquant que Sparrow Wallet n’existait pas sur iPhone afin d’éviter de nouvelles victimes. Selon lui, cette initiative lui avait valu une menace de suppression de son compte développeur pour activité malhonnête, avant qu’Apple ne revienne finalement sur sa décision.
À la suite de cette nouvelle plainte, Apple indique avoir rapidement supprimé les applications usurpant l’identité de Sparrow Wallet ainsi que les comptes développeurs concernés. Elle rappelle également que les développeurs peuvent signaler toute atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle et que les utilisateurs disposent eux aussi d’outils pour dénoncer les applications frauduleuses.
Apple met enfin en avant les chiffres de sa lutte contre la fraude. La société affirme avoir supprimé 193 000 comptes développeurs en 2025 pour activités suspectes et empêché plus de 2,2 milliards de dollars de transactions frauduleuses.
Qu’en penser ?
Cette affaire illustre les limites d’un système pourtant présenté comme l’un des plus sécurisés du marché. Malgré les contrôles mis en avant par Apple, certaines applications frauduleuses continuent de passer entre les mailles du filet, en particulier lorsqu’elles imitent des services populaires. Pour les utilisateurs, cette nouvelle plainte rappelle qu’une présence sur l’App Store ne constitue pas, à elle seule, une garantie absolue de légitimité, notamment lorsqu’il s’agit de manipuler des cryptomonnaies ou d’autres données sensibles.