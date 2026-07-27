Ils perdent 1,8 million : l’App Store est-il aussi sûr que le prétend Apple ?

Une vraie fausse app

La sécurité de l’app store au cœur du litige

Un avertissement ignoré

Qu’en penser ?



Cette affaire illustre les limites d’un système pourtant présenté comme l’un des plus sécurisés du marché. Malgré les contrôles mis en avant par Apple, certaines applications frauduleuses continuent de passer entre les mailles du filet, en particulier lorsqu’elles imitent des services populaires. Pour les utilisateurs, cette nouvelle plainte rappelle qu’une présence sur l’App Store ne constitue pas, à elle seule, une garantie absolue de légitimité, notamment lorsqu’il s’agit de manipuler des cryptomonnaies ou d’autres données sensibles.

Les trois demandeurs expliquent avoir. Convaincus qu’elle était légitime en raison de sa présence sur la boutique officielle, ils y auraient saisi les informations permettant d’accéder à leurs portefeuilles de cryptomonnaies.Le problème est quen’existe pas sur iPhone. Le véritable logiciel est uniquement disponible sous macOS, Windows et Linux. L’application téléchargée était en réalitéavant de transférer leurs bitcoins vers les portefeuilles des escrocs. Selon l’action, les pertes s’élèvent àLes plaignants ne reprochent pas uniquement l’existence de cette fausse application. Ils estiment qu’Apple a entretenu, pendant des années,, où chaque application est contrôlée avant sa publication. Selon eux, cette communication a directement contribué à instaurer un climat de confiance qui les a poussés à télécharger l’application sans méfiance. La plainte accuse également Apple d’avoir, malgré plusieurs signalements.Le créateur de, Craig Raw, affirme avoir. Dès 2024, il dénonçait publiquement la présence de plusieurs fausses versions de son application sur l’App Store. Plus récemment, il avait même tenté de publier une application “vide” expliquant quen’existait pas sur iPhone afin d’éviter de nouvelles victimes. Selon lui, cette initiative lui avait valu, avant qu’Apple ne revienne finalement sur sa décision.À la suite de cette nouvelle plainte, Apple indique avoir. Elle rappelle également que les développeurs peuvent signaler toute atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle et que les utilisateurs disposent eux aussi d’outils pour dénoncer les applications frauduleuses.Apple met enfin en avant les chiffres de sa lutte contre la fraude. La société affirme avoiret empêché plus de 2,2 milliards de dollars de transactions frauduleuses.