Son iPhone 17 Pro tombe d’un avion à plus de 1 000 mètres : fonctionne-t-il encore ?
Par Laurence - Publié le
Les témoignages sur la robustesse des iPhone ne manquent pas, mais celui-ci sort clairement de l’ordinaire. Au Canada, une utilisatrice a vu son iPhone 17 Pro être aspiré hors d’un avion en plein vol avant de chuter de plus d’un kilomètre. Contre toute attente, le smartphone a été retrouvé pratiquement intact… et parfaitement fonctionnel.
L’histoire s’est déroulée dans la province canadienne de la Saskatchewan. Heather Cline accompagnait son mari, pilote de l’appareil, lorsqu’un incident se produit. Son iPhone 17 Pro, pourtant installé dans une coque de protection, est happé par le flux d’air alors que l’avion était en vol.
Selon son témoignage, la force du vent a même arraché le smartphone de sa coque avant qu’il ne disparaisse à l’extérieur de l’appareil. L’iPhone a alors effectué une chute d’environ 1,1 kilomètre de hauteur.
Malgré des chances de récupération extrêmement faibles, le couple a décidé de tenter sa chance. En consultant Localiser, ils ont constaté que l’iPhone continuait d’émettre sa position. Ils se sont donc rendus sur place, dans un vaste champ de colza où l’appareil semblait avoir atterri.
À leur grande surprise, le smartphone était posé face vers le ciel. Plus étonnant encore, il ne présentait pratiquement aucun dommage visible. Heather Cline le décrit comme
Lors de la présentation de l’iPhone 17 Pro, Apple avait largement insisté sur les progrès réalisés en matière de résistance. Le constructeur évoquait notamment un châssis renforcé et une meilleure protection contre les chocs du quotidien. Une chute depuis un avion ne figurait évidemment pas dans les scénarios de démonstration.
Il convient toutefois de rester prudent. Si cette histoire est spectaculaire, elle ne signifie pas que tous les iPhone survivraient à une telle mésaventure. D'ailleurs, un malencontreux contact avec une clé ou une chute à simple hauteur d'homme suffisent amplement à détruire votre smartphone. En effet autant que la distance, la façon dont le téléphone a de retomber, la nature du terrain ou encore les conditions météorologiques contribuent largement à des fins malheureuses plus des dénouements exceptionnels.
Les histoires d’iPhone retrouvés au fond d’un lac ou après plusieurs jours dans la neige reviennent régulièrement, mais une chute de plus d’un kilomètre depuis un avion reste particulièrement rare. Au-delà de l’anecdote, cet épisode rappelle à quel point les smartphones modernes sont devenus robustes, même lorsqu’ils subissent des contraintes extrêmes.
UN VOL QUI TOURNE MAL POUR L’IPHONE
L’histoire s’est déroulée dans la province canadienne de la Saskatchewan. Heather Cline accompagnait son mari, pilote de l’appareil, lorsqu’un incident se produit. Son iPhone 17 Pro, pourtant installé dans une coque de protection, est happé par le flux d’air alors que l’avion était en vol.
Selon son témoignage, la force du vent a même arraché le smartphone de sa coque avant qu’il ne disparaisse à l’extérieur de l’appareil. L’iPhone a alors effectué une chute d’environ 1,1 kilomètre de hauteur.
LOCALISER A FAIT LE RESTE
Malgré des chances de récupération extrêmement faibles, le couple a décidé de tenter sa chance. En consultant Localiser, ils ont constaté que l’iPhone continuait d’émettre sa position. Ils se sont donc rendus sur place, dans un vaste champ de colza où l’appareil semblait avoir atterri.
À leur grande surprise, le smartphone était posé face vers le ciel. Plus étonnant encore, il ne présentait pratiquement aucun dommage visible. Heather Cline le décrit comme
impeccable, alors qu’il venait pourtant de survivre à une chute qui aurait pu lui être fatale.
APPLE MET EN AVANT LA ROBUSTESSE DE L’IPHONE 17 PRO
Lors de la présentation de l’iPhone 17 Pro, Apple avait largement insisté sur les progrès réalisés en matière de résistance. Le constructeur évoquait notamment un châssis renforcé et une meilleure protection contre les chocs du quotidien. Une chute depuis un avion ne figurait évidemment pas dans les scénarios de démonstration.
Il convient toutefois de rester prudent. Si cette histoire est spectaculaire, elle ne signifie pas que tous les iPhone survivraient à une telle mésaventure. D'ailleurs, un malencontreux contact avec une clé ou une chute à simple hauteur d'homme suffisent amplement à détruire votre smartphone. En effet autant que la distance, la façon dont le téléphone a de retomber, la nature du terrain ou encore les conditions météorologiques contribuent largement à des fins malheureuses plus des dénouements exceptionnels.
Qu’en penser ?
Les histoires d’iPhone retrouvés au fond d’un lac ou après plusieurs jours dans la neige reviennent régulièrement, mais une chute de plus d’un kilomètre depuis un avion reste particulièrement rare. Au-delà de l’anecdote, cet épisode rappelle à quel point les smartphones modernes sont devenus robustes, même lorsqu’ils subissent des contraintes extrêmes.