Son iPhone 17 Pro tombe d’un avion à plus de 1 000 mètres : fonctionne-t-il encore ?

UN VOL QUI TOURNE MAL POUR L’IPHONE

LOCALISER A FAIT LE RESTE

impeccable

APPLE MET EN AVANT LA ROBUSTESSE DE L’IPHONE 17 PRO

Qu’en penser ?



Les histoires d’iPhone retrouvés au fond d’un lac ou après plusieurs jours dans la neige reviennent régulièrement, mais une chute de plus d’un kilomètre depuis un avion reste particulièrement rare. Au-delà de l’anecdote, cet épisode rappelle à quel point les smartphones modernes sont devenus robustes, même lorsqu’ils subissent des contraintes extrêmes.

L’histoire s’est déroulée dans la province canadienne de la Saskatchewan. Heather Cline accompagnait son mari, pilote de l’appareil, lorsqu’un incident se produit.Selon son témoignage,avant qu’il ne disparaisse à l’extérieur de l’appareil. L’iPhone a alors effectué une chute d’environ 1,1 kilomètre de hauteur.Malgré des chances de récupération extrêmement faibles, le couple a décidé de tenter sa chance.. Ils se sont donc rendus sur place, dans un vaste champ de colza où l’appareil semblait avoir atterri.À leur grande surprise, le smartphone était posé face vers le ciel. Plus étonnant encore,. Heather Cline le décrit comme, alors qu’il venait pourtant de survivre à une chute qui aurait pu lui être fatale.Lors de la présentation de l’iPhone 17 Pro, Apple avait largement insisté sur les progrès réalisés en matière de résistance. Le constructeur évoquait notamment. Une chute depuis un avion ne figurait évidemment pas dans les scénarios de démonstration.. Si cette histoire est spectaculaire, elle ne signifie pas que tous les iPhone survivraient à une telle mésaventure. D'ailleurs, un malencontreux contact avec une clé ou une chute à simple hauteur d'homme suffisent amplement à détruire votre smartphone. En effet autant que la distance, la façon dont le téléphone a de retomber, la nature du terrain ou encore les conditions météorologiques contribuent largement à des fins malheureuses plus des dénouements exceptionnels.