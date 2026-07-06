Enterré, cet iPhone 17 Pro Max ne sera récupéré qu'en... 2276
Par Laurence - Publié le
Que restera-t-il de nos smartphones dans deux siècles et demi ? À l’occasion du 250e anniversaire des États-Unis, les organisateurs d’un vaste projet commémoratif ont choisi d’enterrer une immense capsule temporelle destinée à être ouverte en 2276, lors du cinq-centième anniversaire du pays. Parmi les centaines d’objets sélectionnés figure un appareil pour le moins inattendu : un iPhone 17 Pro Max.
La capsule temporelle rassemble des objets provenant de chacun des États américains afin d’offrir aux générations futures un aperçu de la vie au début du XXIᵉ siècle.
Apple y est représentée par un iPhone 17 Pro Max dans son coloris Cosmic Orange. L’appareil ne contient pas seulement le système d’exploitation de l’époque : il renferme également plusieurs
Alors cet iPhone fonctionnera-t-il encore dans 250 ans ? La réponse est probablement… non. Les batteries lithium-ion vieillissent naturellement, même lorsqu’elles ne sont pas utilisées. En pratique, une batterie de ce type peut être stockée quelques années, mais elle perd progressivement de sa capacité. Les fabricants recommandent d’ailleurs, pour un stockage de longue durée, de maintenir la batterie autour de 50 % de charge et de la recharger environ tous les six mois afin de limiter son vieillissement.
Or cette précaution est évidemment impossible dans une capsule temporelle destinée à rester scellée pendant 250 ans. Autrement dit, il y a très peu de chances que l’iPhone puisse simplement être rallumé en appuyant sur le bouton, lorsque la capsule sera ouverte. Mais bien sûr, qu'à cela ne tienne, rien n’empêchera les générations futures de remplacer la batterie ou d’utiliser des méthodes de restauration aujourd’hui inconnues pour le rallumer.
Au-delà de l’aspect technique, cette initiative témoigne de la place prise par les smartphones dans notre quotidien. En moins de vingt ans, l’iPhone est devenu un objet emblématique de notre époque, au même titre que les premiers ordinateurs personnels ou les appareils photo argentiques des générations précédentes.
Difficile d’imaginer ce que seront les technologies en 2276. Les smartphones auront peut-être disparu au profit d’interfaces directement intégrées au corps humain, de dispositifs holographiques ou d’innovations encore impossibles à concevoir aujourd’hui.
Même s’il est peu probable que cet iPhone 17 Pro Max fonctionne encore dans 250 ans, ce n’est sans doute pas le plus important. Comme les anciennes capsules temporelles contenant journaux, photographies ou objets du quotidien, ce smartphone constitue avant tout un témoignage de notre civilisation numérique. Dans quelques siècles, il racontera peut-être autant notre mode de vie que les premiers téléphones ou les ordinateurs des années 1980 nous renseignent aujourd’hui sur leurs utilisateurs.
Un iPhone pour raconter le XXIᵉ siècle
La capsule temporelle rassemble des objets provenant de chacun des États américains afin d’offrir aux générations futures un aperçu de la vie au début du XXIᵉ siècle.
Apple y est représentée par un iPhone 17 Pro Max dans son coloris Cosmic Orange. L’appareil ne contient pas seulement le système d’exploitation de l’époque : il renferme également plusieurs
artefacts numériques, notamment conservés dans l’application Notes, que les habitants de 2276 pourront consulter. Une manière originale de figer un instant de notre quotidien numérique.
Alors cet iPhone fonctionnera-t-il encore dans 250 ans ? La réponse est probablement… non. Les batteries lithium-ion vieillissent naturellement, même lorsqu’elles ne sont pas utilisées. En pratique, une batterie de ce type peut être stockée quelques années, mais elle perd progressivement de sa capacité. Les fabricants recommandent d’ailleurs, pour un stockage de longue durée, de maintenir la batterie autour de 50 % de charge et de la recharger environ tous les six mois afin de limiter son vieillissement.
Or cette précaution est évidemment impossible dans une capsule temporelle destinée à rester scellée pendant 250 ans. Autrement dit, il y a très peu de chances que l’iPhone puisse simplement être rallumé en appuyant sur le bouton, lorsque la capsule sera ouverte. Mais bien sûr, qu'à cela ne tienne, rien n’empêchera les générations futures de remplacer la batterie ou d’utiliser des méthodes de restauration aujourd’hui inconnues pour le rallumer.
Une fenêtre sur notre époque
Au-delà de l’aspect technique, cette initiative témoigne de la place prise par les smartphones dans notre quotidien. En moins de vingt ans, l’iPhone est devenu un objet emblématique de notre époque, au même titre que les premiers ordinateurs personnels ou les appareils photo argentiques des générations précédentes.
Difficile d’imaginer ce que seront les technologies en 2276. Les smartphones auront peut-être disparu au profit d’interfaces directement intégrées au corps humain, de dispositifs holographiques ou d’innovations encore impossibles à concevoir aujourd’hui.
Qu’en penser ?
Même s’il est peu probable que cet iPhone 17 Pro Max fonctionne encore dans 250 ans, ce n’est sans doute pas le plus important. Comme les anciennes capsules temporelles contenant journaux, photographies ou objets du quotidien, ce smartphone constitue avant tout un témoignage de notre civilisation numérique. Dans quelques siècles, il racontera peut-être autant notre mode de vie que les premiers téléphones ou les ordinateurs des années 1980 nous renseignent aujourd’hui sur leurs utilisateurs.