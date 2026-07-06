Enterré, cet iPhone 17 Pro Max ne sera récupéré qu'en... 2276

Un iPhone pour raconter le XXIᵉ siècle

artefacts numériques

Une fenêtre sur notre époque

Qu’en penser ?



Même s’il est peu probable que cet iPhone 17 Pro Max fonctionne encore dans 250 ans, ce n’est sans doute pas le plus important. Comme les anciennes capsules temporelles contenant journaux, photographies ou objets du quotidien, ce smartphone constitue avant tout un témoignage de notre civilisation numérique. Dans quelques siècles, il racontera peut-être autant notre mode de vie que les premiers téléphones ou les ordinateurs des années 1980 nous renseignent aujourd’hui sur leurs utilisateurs.

Larassemble des objets provenant de chacun des États américains afin d’offrir aux générations futures un aperçu de la vie au début du XXIᵉ siècle.. L’appareil ne contient pas seulement le système d’exploitation de l’époque : il renferme également plusieurs, notamment conservés dans l’application Notes, que les habitants de 2276 pourront consulter. Une manière originale de figer un instant de notre quotidien numérique.La réponse est probablement… non. Les batteries lithium-ion vieillissent naturellement, même lorsqu’elles ne sont pas utilisées. En pratique, une batterie de ce type, mais elle perd progressivement de sa capacité. Les fabricants recommandent d’ailleurs, pour un stockage de longue durée, de maintenir la batterie autour de 50 % de charge et de la recharger environ tous les six mois afin de limiter son vieillissement.Or cette précaution est évidemment impossible dans une capsule temporelle destinée à rester scellée pendant 250 ans. Autrement dit,lorsque la capsule sera ouverte. Mais bien sûr, qu'à cela ne tienne, rien n’empêchera les générations futures de remplacer la batterie ou d’utiliser des méthodes de restauration aujourd’hui inconnues pour le rallumer.Au-delà de l’aspect technique,. En moins de vingt ans, l’iPhone est devenu un objetde notre époque, au même titre que les premiers ordinateurs personnels ou les appareils photo argentiques des générations précédentes.. Les smartphones auront peut-être disparu au profit d’interfaces directement intégrées au corps humain, de dispositifs holographiques ou d’innovations encore impossibles à concevoir aujourd’hui.