Apple prépare enfin le copier-coller direct entre iPhone et Windows

Qu’en penser ?



Cette annonce montre une nouvelle fois à quel point le DMA transforme progressivement l’écosystème Apple. Sans cette réglementation européenne, il est peu probable que Cupertino ait ouvert son célèbre Universal Clipboard aux PC Windows, une fonctionnalité qui constituait jusqu’ici un argument en faveur du Mac.



Pour les utilisateurs, cette évolution est plutôt une bonne nouvelle. Beaucoup utilisent un iPhone au quotidien tout en travaillant sur un PC Windows (notamment dans leur milieu professionnel). Pouvoir copier-coller du contenu de manière totalement transparente supprimera une petite frustration, qui dure depuis plus de dix ans...