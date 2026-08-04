Apple prépare enfin le copier-coller direct entre iPhone et Windows
Par Laurence - Publié le
Si Bruxelles est toujours sur le dos d'Apple, voici toutefois une sympathique fonction en préparation pour ceux travaillent ou utilisent les deux côtés de la Force. Il sera prochainement possible de copier un texte sur un iPhone puis le coller directement sur un PC Windows, sans application intermédiaire. Demandée par Microsoft dans le cadre du Digital Markets Act (DMA), elle pourrait enfin rapprocher l’expérience Windows de celle dont bénéficient déjà les utilisateurs de Mac grâce à Universal Clipboard.
Le projet trouve son origine dans le DMA, le règlement européen qui oblige Apple à ouvrir davantage son écosystème aux développeurs tiers. Microsoft a officiellement demandé à Cupertino d’offrir une véritable synchronisation du presse-papiers entre les iPhone et les PC Windows.
Repérée par nos confrères américains, cette fonction va permettre de copier un texte, une image ou tout autre contenu compatible sur un iPhone, puis de le coller immédiatement sur un ordinateur Windows, et inversement. Il s'agit de rendre cette synchronisation totalement transparente, sans avoir à ouvrir une application spécifique ni à lancer un transfert manuellement à chaque fois.
Les utilisateurs de Mac connaissent déjà cette fonctionnalité. Grâce à Universal Clipboard, Apple permet depuis plusieurs années de copier un élément sur un iPhone, un iPad ou un Mac avant de le coller instantanément sur un autre appareil connecté au même compte Apple.
Jusqu’à présent, les utilisateurs de Windows ne pouvaient pas bénéficier d’un fonctionnement équivalent. Les règles de sécurité d’iOS empêchaient les applications de consulter le presse-papiers en arrière-plan de manière permanente.
Apple prévoit désormais un système reposant sur AccessorySetupKit, déjà utilisé pour certaines fonctions d’interopérabilité imposées par le DMA. Lors de la première connexion entre un iPhone et un PC Windows, l’utilisateur devra simplement accorder une autorisation unique pour partager le contenu du presse-papiers avec cet appareil.
Le projet reste toutefois loin d’être terminé. Selon Apple, cette évolution nécessite d’importants travaux d’ingénierie. La société prévoit une première version destinée aux développeurs à l’automne 2027, avant un déploiement grand public qui pourrait n’intervenir qu’à la fin de l’année 2027 ou même au début de 2028. Avec donc iOS 28 !
Mais une inconnue importante demeure : la disponibilité géographique. Comme cette fonctionnalité découle directement des obligations du DMA, elle pourrait être réservée aux utilisateurs européens (pour une fois). Apple a déjà adopté deux approches différentes selon les fonctionnalités imposées par Bruxelles. Certaines, comme le transfert simplifié d’eSIM entre iPhone et Android, ont été étendues au monde entier. D’autres, notamment les fonctions d’interopérabilité avec les objets connectés tiers, restent limitées à l’Union européenne.
Cette annonce montre une nouvelle fois à quel point le DMA transforme progressivement l’écosystème Apple. Sans cette réglementation européenne, il est peu probable que Cupertino ait ouvert son célèbre Universal Clipboard aux PC Windows, une fonctionnalité qui constituait jusqu’ici un argument en faveur du Mac.
Pour les utilisateurs, cette évolution est plutôt une bonne nouvelle. Beaucoup utilisent un iPhone au quotidien tout en travaillant sur un PC Windows (notamment dans leur milieu professionnel). Pouvoir copier-coller du contenu de manière totalement transparente supprimera une petite frustration, qui dure depuis plus de dix ans...
MICROSOFT A DEMANDÉ CETTE FONCTIONNALITÉ À APPLE
Le projet trouve son origine dans le DMA, le règlement européen qui oblige Apple à ouvrir davantage son écosystème aux développeurs tiers. Microsoft a officiellement demandé à Cupertino d’offrir une véritable synchronisation du presse-papiers entre les iPhone et les PC Windows.
Repérée par nos confrères américains, cette fonction va permettre de copier un texte, une image ou tout autre contenu compatible sur un iPhone, puis de le coller immédiatement sur un ordinateur Windows, et inversement. Il s'agit de rendre cette synchronisation totalement transparente, sans avoir à ouvrir une application spécifique ni à lancer un transfert manuellement à chaque fois.
UNE EXPÉRIENCE PROCHE DE CELLE DU MAC
Les utilisateurs de Mac connaissent déjà cette fonctionnalité. Grâce à Universal Clipboard, Apple permet depuis plusieurs années de copier un élément sur un iPhone, un iPad ou un Mac avant de le coller instantanément sur un autre appareil connecté au même compte Apple.
Jusqu’à présent, les utilisateurs de Windows ne pouvaient pas bénéficier d’un fonctionnement équivalent. Les règles de sécurité d’iOS empêchaient les applications de consulter le presse-papiers en arrière-plan de manière permanente.
Apple prévoit désormais un système reposant sur AccessorySetupKit, déjà utilisé pour certaines fonctions d’interopérabilité imposées par le DMA. Lors de la première connexion entre un iPhone et un PC Windows, l’utilisateur devra simplement accorder une autorisation unique pour partager le contenu du presse-papiers avec cet appareil.
PAS AVANT 2027
Le projet reste toutefois loin d’être terminé. Selon Apple, cette évolution nécessite d’importants travaux d’ingénierie. La société prévoit une première version destinée aux développeurs à l’automne 2027, avant un déploiement grand public qui pourrait n’intervenir qu’à la fin de l’année 2027 ou même au début de 2028. Avec donc iOS 28 !
Mais une inconnue importante demeure : la disponibilité géographique. Comme cette fonctionnalité découle directement des obligations du DMA, elle pourrait être réservée aux utilisateurs européens (pour une fois). Apple a déjà adopté deux approches différentes selon les fonctionnalités imposées par Bruxelles. Certaines, comme le transfert simplifié d’eSIM entre iPhone et Android, ont été étendues au monde entier. D’autres, notamment les fonctions d’interopérabilité avec les objets connectés tiers, restent limitées à l’Union européenne.
Qu’en penser ?
Cette annonce montre une nouvelle fois à quel point le DMA transforme progressivement l’écosystème Apple. Sans cette réglementation européenne, il est peu probable que Cupertino ait ouvert son célèbre Universal Clipboard aux PC Windows, une fonctionnalité qui constituait jusqu’ici un argument en faveur du Mac.
Pour les utilisateurs, cette évolution est plutôt une bonne nouvelle. Beaucoup utilisent un iPhone au quotidien tout en travaillant sur un PC Windows (notamment dans leur milieu professionnel). Pouvoir copier-coller du contenu de manière totalement transparente supprimera une petite frustration, qui dure depuis plus de dix ans...