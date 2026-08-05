Retrait de l'App Store : le patron de Telegram dénonce une énorme arnaque
Par Laurence - Publié le
La disparition soudaine de Telegram de l’App Store pendant plusieurs heures a suscité de nombreuses interrogations. Apple avait rapidement expliqué que l’application avait été retirée après la découverte d’un contenu pédopornographique. Désormais, le fondateur et CEO de Telegram, Pavel Durov, livre sa version des faits et accuse des cybercriminels d’avoir volontairement manipulé le système de modération d’Apple.
Dans un premier temps, plusieurs hypothèses avaient circulé pour expliquer la disparition de Telegram de l’App Store, certains évoquant même un différend technique entre Apple et l’application. La firme avait finalement indiqué que le retrait était lié à la présence d’un contenu enfreignant ses règles très strictes contre les contenus pédopornographiques.
Selon Apple, Telegram a été retiré temporairement après la détection d’un contenu illicite, avant d’être rapidement réintégré une fois ce contenu supprimé et le compte responsable banni.
Telegram affirme de son côté que le signalement concernait un seul utilisateur, immédiatement exclu de la plateforme. L’entreprise rappelle également avoir supprimé plus de 337 900 groupes et canaux liés à des contenus pédopornographiques depuis le début de l’année 2026.
Pavel Durov estime toutefois que l’affaire est bien plus complexe que présentée par la Pomme. Selon lui, Telegram aurait été victime d’une nouvelle forme de chantage baptisée
Ces modifications passeraient largement inaperçues auprès des administrateurs et des membres du groupe, tout en restant détectables lors d’un signalement adressé directement à Apple. Les pirates demanderaient ensuite une rançon aux administrateurs des groupes, sous peine de provoquer leur suppression en multipliant les signalements.
Pour Pavel Durov, Apple serait tombée dans le piège. Il estime que la firme a préféré retirer temporairement Telegram de l’App Store, et ce, avant même de contacter ses équipes afin de vérifier la situation.
Selon lui, cette méthode crée un précédent préoccupant. Si cette technique est réellement utilisée par des maîtres-chanteurs, n’importe quelle plateforme reposant sur des contenus publiés par les utilisateurs pourrait devenir une cible, qu’il s’agisse d’un réseau social, d’un forum ou d’une application de messagerie.
Au-delà du cas de Telegram, cette affaire met en lumière une nouvelle forme de cybercriminalité. Les plateformes doivent aujourd’hui non seulement lutter contre les contenus illégaux, mais aussi contre des individus qui exploitent les mécanismes de modération eux-mêmes pour exercer un chantage.
Reste désormais une question importante : Apple modifiera-t-elle ses procédures de vérification avant de retirer une application de l’App Store ? Si les accusations de Pavel Durov sont fondées, les systèmes conçus pour protéger les utilisateurs pourraient paradoxalement devenir un nouvel outil entre les mains de cybercriminels.
APPLE ÉVOQUE UN CONTENU ILLÉGAL
Dans un premier temps, plusieurs hypothèses avaient circulé pour expliquer la disparition de Telegram de l’App Store, certains évoquant même un différend technique entre Apple et l’application. La firme avait finalement indiqué que le retrait était lié à la présence d’un contenu enfreignant ses règles très strictes contre les contenus pédopornographiques.
Selon Apple, Telegram a été retiré temporairement après la détection d’un contenu illicite, avant d’être rapidement réintégré une fois ce contenu supprimé et le compte responsable banni.
Telegram affirme de son côté que le signalement concernait un seul utilisateur, immédiatement exclu de la plateforme. L’entreprise rappelle également avoir supprimé plus de 337 900 groupes et canaux liés à des contenus pédopornographiques depuis le début de l’année 2026.
UN PIÈGE DESTINÉ À FAIRE SUPPRIMER DES COMMUNAUTÉS
Pavel Durov estime toutefois que l’affaire est bien plus complexe que présentée par la Pomme. Selon lui, Telegram aurait été victime d’une nouvelle forme de chantage baptisée
takedown extortion. Le principe serait particulièrement sophistiqué. Des cybercriminels inséreraient, grâce à des comptes automatisés, des contenus illégaux générés ou modifiés par intelligence artificielle dans d’anciens messages déjà publiés sur des groupes publics.
Ces modifications passeraient largement inaperçues auprès des administrateurs et des membres du groupe, tout en restant détectables lors d’un signalement adressé directement à Apple. Les pirates demanderaient ensuite une rançon aux administrateurs des groupes, sous peine de provoquer leur suppression en multipliant les signalements.
APPLE AURAIT RÉAGI BEAUCOUP TROP VITE
Pour Pavel Durov, Apple serait tombée dans le piège. Il estime que la firme a préféré retirer temporairement Telegram de l’App Store, et ce, avant même de contacter ses équipes afin de vérifier la situation.
Selon lui, cette méthode crée un précédent préoccupant. Si cette technique est réellement utilisée par des maîtres-chanteurs, n’importe quelle plateforme reposant sur des contenus publiés par les utilisateurs pourrait devenir une cible, qu’il s’agisse d’un réseau social, d’un forum ou d’une application de messagerie.
Qu’en penser ?
Au-delà du cas de Telegram, cette affaire met en lumière une nouvelle forme de cybercriminalité. Les plateformes doivent aujourd’hui non seulement lutter contre les contenus illégaux, mais aussi contre des individus qui exploitent les mécanismes de modération eux-mêmes pour exercer un chantage.
Reste désormais une question importante : Apple modifiera-t-elle ses procédures de vérification avant de retirer une application de l’App Store ? Si les accusations de Pavel Durov sont fondées, les systèmes conçus pour protéger les utilisateurs pourraient paradoxalement devenir un nouvel outil entre les mains de cybercriminels.