Apple écrase le marché des smartphones grâce à un iPhone en particulier !
Par Laurence - Publié le
Le marché mondial du smartphone continue de monter en gamme, et Apple reste de très loin le premier bénéficiaire de cette évolution. Selon les dernières données de Counterpoint Research, la firme californienne a représenté 65 % des smartphones premium vendus dans le monde au premier semestre 2026. Une domination notamment portée par le succès de la gamme iPhone 17 et, plus surprenant, par son modèle le plus accessible.
Malgré la hausse des prix et un marché du smartphone désormais largement mature, les consommateurs continuent de privilégier les appareils haut de gamme. Selon Counterpoint Research, les smartphones vendus 600 dollars ou plus représentent désormais 29 % des ventes mondiales, un record. Leur part a progressé de quatre points en seulement un an.
Cette tendance profite très largement à Apple. Sur ce segment, 65 % des appareils vendus au premier semestre 2026 sont des iPhone, contre 63 % sur la même période en 2025. La domination est impressionnante, même si elle reste inférieure à celle observée il y a quelques années : Apple détenait encore 74 % du marché premium au premier semestre 2022.
Après une année 2025 plus compliquée, notamment en raison d’une concurrence accrue en Chine, Apple est donc repartie à la hausse. Counterpoint estime que les ventes premium de la marque ont progressé de 9 % sur un an, principalement grâce aux bonnes performances de la gamme iPhone 17.
Et contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce ne sont pas uniquement les iPhone 17 Pro et Pro Max qui expliquent cette croissance. Le cabinet souligne tout particulièrement le succès de l’iPhone 17 standard, qui semble avoir convaincu davantage d’utilisateurs de passer sur un modèle récent.
Samsung reste de son côté solidement installé à la deuxième place avec 19 % du marché premium, une part identique à celle de l’année dernière et légèrement supérieure aux 17 % enregistrés en 2022.
Counterpoint relève surtout un phénomène intéressant : l’augmentation du prix des composants pourrait accélérer encore la premiumisation du marché. La mémoire et d’autres composants coûtent davantage, poussant progressivement à la hausse le prix des smartphones Android de milieu de gamme. L’écart avec les modèles premium se réduit donc mécaniquement, particulièrement lorsque les générations précédentes bénéficient de promotions.
Pourquoi acheter un smartphone milieu de gamme devenu plus cher lorsqu’un ancien flagship ne coûte que quelques dizaines ou centaines d’euros supplémentaires ? Les constructeurs accompagnent cette évolution avec des programmes de reprise, du financement ou encore des offres permettant de renouveler plus facilement son appareil. Ces mécanismes rendent des smartphones affichés à des tarifs élevés plus accessibles en étalant leur coût.
Ces chiffres arrivent surtout à un moment particulièrement intéressant pour Apple. La marque doit présenter dans quelques semaines ses iPhone 18 Pro et Pro Max, ainsi que son premier modèle pliable, attendu sous le nom d’iPhone Ultra ou d’iPhone Fold selon les différentes rumeurs. Cette nouvelle génération devrait pousser encore davantage Apple vers le très haut de gamme, alors que le modèle pliable pourrait dépasser les 2 000 dollars.
Avec 65 % des ventes, Apple conserve une avance considérable sur le marché premium, mais le chiffre le plus intéressant est peut-être ailleurs. Près de trois smartphones sur dix vendus dans le monde coûtent désormais au moins 600 dollars.
La hausse du prix des composants pourrait paradoxalement renforcer cette tendance : lorsque le milieu de gamme devient lui-même coûteux, passer à un modèle premium paraît plus pertinent, surtout avec les reprises et financements proposés par les constructeurs. Une évolution particulièrement favorable à Apple à quelques semaines du lancement de sa génération d’iPhone la plus ambitieuse depuis plusieurs années.
LE PREMIUM N’A JAMAIS PESÉ AUSSI LOURD
Malgré la hausse des prix et un marché du smartphone désormais largement mature, les consommateurs continuent de privilégier les appareils haut de gamme. Selon Counterpoint Research, les smartphones vendus 600 dollars ou plus représentent désormais 29 % des ventes mondiales, un record. Leur part a progressé de quatre points en seulement un an.
Cette tendance profite très largement à Apple. Sur ce segment, 65 % des appareils vendus au premier semestre 2026 sont des iPhone, contre 63 % sur la même période en 2025. La domination est impressionnante, même si elle reste inférieure à celle observée il y a quelques années : Apple détenait encore 74 % du marché premium au premier semestre 2022.
L’IPHONE 17 REDONNE DE L’ÉLAN À APPLE
Après une année 2025 plus compliquée, notamment en raison d’une concurrence accrue en Chine, Apple est donc repartie à la hausse. Counterpoint estime que les ventes premium de la marque ont progressé de 9 % sur un an, principalement grâce aux bonnes performances de la gamme iPhone 17.
Et contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce ne sont pas uniquement les iPhone 17 Pro et Pro Max qui expliquent cette croissance. Le cabinet souligne tout particulièrement le succès de l’iPhone 17 standard, qui semble avoir convaincu davantage d’utilisateurs de passer sur un modèle récent.
Samsung reste de son côté solidement installé à la deuxième place avec 19 % du marché premium, une part identique à celle de l’année dernière et légèrement supérieure aux 17 % enregistrés en 2022.
LA HAUSSE DES PRIX FAVORISE PARADOXALEMENT LE HAUT DE GAMME
Counterpoint relève surtout un phénomène intéressant : l’augmentation du prix des composants pourrait accélérer encore la premiumisation du marché. La mémoire et d’autres composants coûtent davantage, poussant progressivement à la hausse le prix des smartphones Android de milieu de gamme. L’écart avec les modèles premium se réduit donc mécaniquement, particulièrement lorsque les générations précédentes bénéficient de promotions.
Pourquoi acheter un smartphone milieu de gamme devenu plus cher lorsqu’un ancien flagship ne coûte que quelques dizaines ou centaines d’euros supplémentaires ? Les constructeurs accompagnent cette évolution avec des programmes de reprise, du financement ou encore des offres permettant de renouveler plus facilement son appareil. Ces mécanismes rendent des smartphones affichés à des tarifs élevés plus accessibles en étalant leur coût.
Ces chiffres arrivent surtout à un moment particulièrement intéressant pour Apple. La marque doit présenter dans quelques semaines ses iPhone 18 Pro et Pro Max, ainsi que son premier modèle pliable, attendu sous le nom d’iPhone Ultra ou d’iPhone Fold selon les différentes rumeurs. Cette nouvelle génération devrait pousser encore davantage Apple vers le très haut de gamme, alors que le modèle pliable pourrait dépasser les 2 000 dollars.
Qu’en penser ?
Avec 65 % des ventes, Apple conserve une avance considérable sur le marché premium, mais le chiffre le plus intéressant est peut-être ailleurs. Près de trois smartphones sur dix vendus dans le monde coûtent désormais au moins 600 dollars.
La hausse du prix des composants pourrait paradoxalement renforcer cette tendance : lorsque le milieu de gamme devient lui-même coûteux, passer à un modèle premium paraît plus pertinent, surtout avec les reprises et financements proposés par les constructeurs. Une évolution particulièrement favorable à Apple à quelques semaines du lancement de sa génération d’iPhone la plus ambitieuse depuis plusieurs années.