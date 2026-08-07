Apple écrase le marché des smartphones grâce à un iPhone en particulier !

LE PREMIUM N’A JAMAIS PESÉ AUSSI LOURD

L’IPHONE 17 REDONNE DE L’ÉLAN À APPLE

LA HAUSSE DES PRIX FAVORISE PARADOXALEMENT LE HAUT DE GAMME

Qu’en penser ?



Avec 65 % des ventes, Apple conserve une avance considérable sur le marché premium, mais le chiffre le plus intéressant est peut-être ailleurs. Près de trois smartphones sur dix vendus dans le monde coûtent désormais au moins 600 dollars.



La hausse du prix des composants pourrait paradoxalement renforcer cette tendance : lorsque le milieu de gamme devient lui-même coûteux, passer à un modèle premium paraît plus pertinent, surtout avec les reprises et financements proposés par les constructeurs. Une évolution particulièrement favorable à Apple à quelques semaines du lancement de sa génération d’iPhone la plus ambitieuse depuis plusieurs années.

Malgré la hausse des prix et un marché du smartphone désormais largement mature, les consommateurs continuent de privilégier les appareils haut de gamme. SelonLeur part a progressé de quatre points en seulement un an.Cette tendance profite très largement à Apple.. La domination est impressionnante, même si elle reste inférieure à celle observée il y a quelques années : Apple détenait encore 74 % du marché premium au premier semestre 2022.Après une année 2025 plus compliquée, notamment en raison d’une concurrence accrue en Chine, Apple est donc repartie à la hausse. Counterpoint estime queEt contrairement à ce que l’on pourrait imaginer,. Le cabinet souligne tout particulièrement le succès de l’iPhone 17 standard, qui semble avoir convaincu davantage d’utilisateurs de passer sur un modèle récent., une part identique à celle de l’année dernière et légèrement supérieure aux 17 % enregistrés en 2022.Counterpoint relève surtout un phénomène intéressant :. La mémoire et d’autres composants coûtent davantage, poussant progressivement à la hausse le prix des smartphones Android de milieu de gamme. L’écart avec les modèles premium se réduit donc mécaniquement, particulièrement lorsque les générations précédentes bénéficient de promotions.Les constructeurs accompagnent cette évolution avec des programmes de reprise, du financement ou encore des offres permettant de renouveler plus facilement son appareil. Ces mécanismes rendent des smartphones affichés à des tarifs élevés plus accessibles en étalant leur coût.La marque doit présenter dans quelques semaines ses iPhone 18 Pro et Pro Max, ainsi que son premier modèle pliable, attendu sous le nom d’iPhone Ultra ou d’iPhone Fold selon les différentes rumeurs. Cette nouvelle génération devrait pousser encore davantage Apple vers le très haut de gamme, alors que le modèle pliable pourrait dépasser les 2 000 dollars.