Rayures, poussière, flamme et pliage : à quoi résiste le Galaxy Z Fold8 ?
Par Laurence - Publié le
Plier un smartphone pliable dans le mauvais sens, remplir sa charnière de poussière ou encore approcher une flamme de son écran. Bref, il fallait s'y attendre : le Galaxy Z Fold8 ne va pas échapper à tous les tests possibles, à commencer par celui de JerryRigEverything (Zack Nelson) avec un résultat plutôt rassurant.
Le Galaxy Z Fold8 adopte un format légèrement différent de son prédécesseur, plus court et plus large lorsqu’il est fermé. Une fois déplié, il se rapproche ainsi davantage d’une petite tablette presque carrée (ou d'un passeport comme beaucoup l'ont remarqué), offrant une surface bien plus grande... pour les rayures !
Sur l’écran extérieur protégé par du Gorilla Glass Ceramic 3, les premières marques apparaissent au niveau 6 de l’échelle de Mohs. Rien de particulièrement surprenant pour un smartphone haut de gamme actuel. La situation change radicalement une fois le Fold8 ouvert. La dalle flexible de 7,6 pouces reste recouverte d’une couche de plastique indispensable à son fonctionnement. Résultat : les rayures apparaissent dès le niveau 2.
Des clés, des pièces et même un ongle peuvent donc laisser des traces sur la surface. Malgré les progrès réalisés depuis les premiers Galaxy Fold, cette faiblesse reste inhérente aux écrans pliables actuels. Samsung continue d’ailleurs de déconseiller toute pression importante avec un ongle, le retrait de la protection ou les chocs contre des objets durs.
Samsung a pourtant apporté une modification importante à la structure de son écran. Le Galaxy Z Fold8 intègre désormais un alliage en titane, notamment destiné à renforcer la dalle et à mieux contrôler la zone de pliure. Cette structure ne change évidemment rien à la fragilité de la surface en plastique située au-dessus. Celle-ci reste de très loin la partie la plus vulnérable du smartphone.
Le châssis en Armor Aluminum résiste de son côté aux mauvais traitements habituels. Le youtubeur parvient à retirer physiquement les boutons de volume avant de les remettre en place. Autour des trois appareils photo de 50 mégapixels, les anneaux des objectifs sont métalliques, tandis que Samsung utilise du plastique pour le plateau installé sur la vitre arrière.
La charnière du Fold8 a été retravaillée pour devenir plus large et plus plate, tout en limitant davantage les infiltrations de corps étrangers. Elle résiste à de la poussière et de fines particules sur le mécanisme et dans la zone de pliure. Un point particulièrement important pour la durée de vie d’un smartphone pliable, dont le mécanisme reste exposé quotidiennement aux poussières présentes dans les poches ou les sacs.
Le bouton d’alimentation latéral, qui intègre également le lecteur d’empreintes digitales capacitif, se fait aussi malmené. Même après avoir fortement rayé sa surface, le capteur continue à reconnaître l’empreinte et à déverrouiller immédiatement le smartphone. Le test de la flamme est évidemment moins favorable aux deux écrans.
La dalle intérieure conserve des traces permanentes après seulement sept secondes d’exposition directe, tandis que l’écran extérieur tient environ dix secondes avant que certains pixels deviennent définitivement noirs et verts. Une situation évidemment très éloignée d’un usage normal...
Enfin, il finit sur l’épreuve très attendue du bend test (le pliable dans l'autre sens). Malgré la force appliquée, le smartphone affiche très peu de flexion. Le châssis ne casse pas et, surtout, la charnière refuse de céder. Après ce traitement particulièrement violent, le Fold8 peut toujours être replié normalement et continue de fonctionner. La résistance est d’autant plus intéressante que l’amincissement permanent des smartphones pliables pourrait laisser craindre une diminution de leur résistance structurelle.
Le Galaxy Z Fold8 confirme que les smartphones pliables ont énormément progressé en matière de solidité. Sa charnière résiste remarquablement bien à la poussière et aux torsions, même lorsqu’elle est forcée dans le mauvais sens. Son principal point faible reste toutefois inchangé : l’écran intérieur demeure très sensible aux rayures, au point qu’un simple ongle peut laisser une marque. Pour le reste, Samsung semble avoir conçu un pliable particulièrement robuste. Evidemment on attend de voir ce que proposera Apple avec son iPhone pliable dans quelques semaines !
UN ÉCRAN INTERNE TOUJOURS AUSSI FRAGILE
Le Galaxy Z Fold8 adopte un format légèrement différent de son prédécesseur, plus court et plus large lorsqu’il est fermé. Une fois déplié, il se rapproche ainsi davantage d’une petite tablette presque carrée (ou d'un passeport comme beaucoup l'ont remarqué), offrant une surface bien plus grande... pour les rayures !
Sur l’écran extérieur protégé par du Gorilla Glass Ceramic 3, les premières marques apparaissent au niveau 6 de l’échelle de Mohs. Rien de particulièrement surprenant pour un smartphone haut de gamme actuel. La situation change radicalement une fois le Fold8 ouvert. La dalle flexible de 7,6 pouces reste recouverte d’une couche de plastique indispensable à son fonctionnement. Résultat : les rayures apparaissent dès le niveau 2.
Des clés, des pièces et même un ongle peuvent donc laisser des traces sur la surface. Malgré les progrès réalisés depuis les premiers Galaxy Fold, cette faiblesse reste inhérente aux écrans pliables actuels. Samsung continue d’ailleurs de déconseiller toute pression importante avec un ongle, le retrait de la protection ou les chocs contre des objets durs.
DU TITANE SOUS L’ÉCRAN, MAIS TOUJOURS DU PLASTIQUE DESSUS
Samsung a pourtant apporté une modification importante à la structure de son écran. Le Galaxy Z Fold8 intègre désormais un alliage en titane, notamment destiné à renforcer la dalle et à mieux contrôler la zone de pliure. Cette structure ne change évidemment rien à la fragilité de la surface en plastique située au-dessus. Celle-ci reste de très loin la partie la plus vulnérable du smartphone.
Le châssis en Armor Aluminum résiste de son côté aux mauvais traitements habituels. Le youtubeur parvient à retirer physiquement les boutons de volume avant de les remettre en place. Autour des trois appareils photo de 50 mégapixels, les anneaux des objectifs sont métalliques, tandis que Samsung utilise du plastique pour le plateau installé sur la vitre arrière.
UNE NOUVELLE CHARNIÈRE PLUS RÉSISTANTE
La charnière du Fold8 a été retravaillée pour devenir plus large et plus plate, tout en limitant davantage les infiltrations de corps étrangers. Elle résiste à de la poussière et de fines particules sur le mécanisme et dans la zone de pliure. Un point particulièrement important pour la durée de vie d’un smartphone pliable, dont le mécanisme reste exposé quotidiennement aux poussières présentes dans les poches ou les sacs.
QUID DU CAPTEUR D’EMPREINTES ?
Le bouton d’alimentation latéral, qui intègre également le lecteur d’empreintes digitales capacitif, se fait aussi malmené. Même après avoir fortement rayé sa surface, le capteur continue à reconnaître l’empreinte et à déverrouiller immédiatement le smartphone. Le test de la flamme est évidemment moins favorable aux deux écrans.
La dalle intérieure conserve des traces permanentes après seulement sept secondes d’exposition directe, tandis que l’écran extérieur tient environ dix secondes avant que certains pixels deviennent définitivement noirs et verts. Une situation évidemment très éloignée d’un usage normal...
LE PLIAGE DANS LE MAUVAIS SENS
Enfin, il finit sur l’épreuve très attendue du bend test (le pliable dans l'autre sens). Malgré la force appliquée, le smartphone affiche très peu de flexion. Le châssis ne casse pas et, surtout, la charnière refuse de céder. Après ce traitement particulièrement violent, le Fold8 peut toujours être replié normalement et continue de fonctionner. La résistance est d’autant plus intéressante que l’amincissement permanent des smartphones pliables pourrait laisser craindre une diminution de leur résistance structurelle.
Qu’en penser ?
Le Galaxy Z Fold8 confirme que les smartphones pliables ont énormément progressé en matière de solidité. Sa charnière résiste remarquablement bien à la poussière et aux torsions, même lorsqu’elle est forcée dans le mauvais sens. Son principal point faible reste toutefois inchangé : l’écran intérieur demeure très sensible aux rayures, au point qu’un simple ongle peut laisser une marque. Pour le reste, Samsung semble avoir conçu un pliable particulièrement robuste. Evidemment on attend de voir ce que proposera Apple avec son iPhone pliable dans quelques semaines !