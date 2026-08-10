Rayures, poussière, flamme et pliage : à quoi résiste le Galaxy Z Fold8 ?

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UN ÉCRAN INTERNE TOUJOURS AUSSI FRAGILE

DU TITANE SOUS L’ÉCRAN, MAIS TOUJOURS DU PLASTIQUE DESSUS

UNE NOUVELLE CHARNIÈRE PLUS RÉSISTANTE

QUID DU CAPTEUR D’EMPREINTES ?

Un petit coup de flamme

LE PLIAGE DANS LE MAUVAIS SENS

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Qu’en penser ?



Le Galaxy Z Fold8 confirme que les smartphones pliables ont énormément progressé en matière de solidité. Sa charnière résiste remarquablement bien à la poussière et aux torsions, même lorsqu’elle est forcée dans le mauvais sens. Son principal point faible reste toutefois inchangé : l’écran intérieur demeure très sensible aux rayures, au point qu’un simple ongle peut laisser une marque. Pour le reste, Samsung semble avoir conçu un pliable particulièrement robuste. Evidemment on attend de voir ce que proposera Apple avec son iPhone pliable dans quelques semaines !

Le Galaxy Z Fold8 adopte un format légèrement différent de son prédécesseur, plus court et plus large lorsqu’il est fermé.(ou d'un passeport comme beaucoup l'ont remarqué), offrant une surface bien plus grande... pour les rayures !Sur l’, les premières marques apparaissent au niveau 6 de l’échelle de Mohs. Rien de particulièrement surprenant pour un smartphone haut de gamme actuel. La situation change radicalement une fois le Fold8 ouvert. La dalle flexible de 7,6 pouces reste recouverte d’une couche de plastique indispensable à son fonctionnement. Résultat : les rayures apparaissent dès le niveau 2.Malgré les progrès réalisés depuis les premiers Galaxy Fold, cette faiblesse reste inhérente aux écrans pliables actuels. Samsung continue d’ailleurs deavec un ongle, le retrait de la protection ou les chocs contre des objets durs.Samsung a pourtant apporté une modification importante à la structure de son écran. Le Galaxy Z Fold8 intègre désormais unnotamment destiné à renforcer la dalle et à mieux contrôler la zone de pliure. Cette structure ne change évidemment rien à la. Celle-ci reste de très loin la partie la plus vulnérable du smartphone.Le youtubeur parvient àavant de les remettre en place. Autour des trois appareils photo de 50 mégapixels, les anneaux des objectifs sont métalliques, tandis que Samsung utilise du plastique pour le plateau installé sur la vitre arrière.tout en limitant davantage les infiltrations de corps étrangers. Elle résiste à de la poussière et de fines particules sur le mécanisme et dans la zone de pliure. Un point particulièrement important pour la durée de vie d’un smartphone pliable, dont le mécanisme reste exposé quotidiennement aux poussières présentes dans les poches ou les sacs.Le bouton d’alimentation latéral, qui intègre également le lecteur d’empreintes digitales capacitif, se fait aussi malmené.. Le test de la flamme est évidemment moins favorable aux deux écrans.tandis que l’écran extérieur tient environ dix secondes avant que certains pixels deviennent définitivement noirs et verts. Une situation évidemment très éloignée d’un usage normal...Enfin, il finit sur l’épreuve très attendue du bend test (le pliable dans l'autre sens). Malgré la force appliquée, le smartphone affiche très peu de flexion. Le châssis ne casse pas et, surtout,. Après ce traitement particulièrement violent, le Fold8 peut toujours être replié normalement et continue de fonctionner. La résistance est d’autant plus intéressante que l’amincissement permanent des smartphones pliables pourrait laisser craindre une diminution de leur résistance structurelle.