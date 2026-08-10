Cette app gratuite permet de suivre les transports de Tokyo directement sur l’iPhone
Par Laurence - Publié le
Trains, métros, bus, mais aussi avions, météo et caméras publiques : Tokyo Glance rassemble de nombreuses informations sur Tokyo au sein d’une seule carte. Cette application pour iPhone, développée par un développeur indépendant, permet notamment de suivre les déplacements des transports de la capitale japonaise, en distinguant les positions réellement disponibles en temps réel de celles calculées à partir des horaires.
Se déplacer à Tokyo peut rapidement devenir complexe, tant le réseau de transports est dense. Aussi, l'application Tokyo Glance propose une approche assez simple : regrouper les différents services pris en charge sur une seule carte, avec leurs déplacements directement visibles à l’écran.
L’application couvre notamment des lignes de Tokyo Metro, JR et Toei, ainsi que des services de bus. Il est possible de sélectionner une ligne pour suivre son déplacement et consulter ses prochains arrêts.
L’intérêt de Tokyo Glance réside surtout dans cette présentation très visuelle. Plutôt que d’afficher uniquement des horaires ou des itinéraires, l’application permet de voir les différents véhicules évoluer sur la carte de Tokyo.
Toutes les compagnies ne fournissent cependant pas les mêmes informations. Tokyo Glance fait donc une distinction entre les positions réellement transmises en temps réel et les déplacements estimés à partir des horaires. Une précision bienvenue, qui permet de savoir immédiatement si la position affichée correspond effectivement à celle du train ou s’il s’agit d’une estimation. L’application permet également de consulter les lignes à proximité, les prochains départs depuis les stations ainsi que les horaires des premiers et derniers trains.
L'application affiche également d’autres informations sur la capitale japonaise. Tokyo Glance peut ainsi suivre les avions autour des aéroports de Haneda et Narita, afficher la météo et l’heure locale, mais également accéder à certaines caméras publiques diffusées en direct.
Ces fonctions éloignent légèrement l’application du simple outil de transport et permettent d’obtenir une vue plus globale de l’activité de la ville. Elles pourront aussi intéresser les passionnés du Japon qui souhaitent simplement observer Tokyo à distance.
Tokyo Glance a été développée comme une application native pour les appareils Apple, avec une interface principalement construite autour de sa carte. Elle nécessite iOS 26 ou une version ultérieure et propose actuellement des interfaces en anglais, japonais et néerlandais. Elle est également compatible avec l’iPad et les Mac Apple Silicon. L’application peut être téléchargée gratuitement, avec certaines fonctionnalités supplémentaires proposées via une formule Premium.
Tokyo Glance ne remplace pas vraiment une application dédiée au calcul d’itinéraires. Elle propose plutôt une autre manière de visualiser les transports de Tokyo, avec une interface claire et une distinction utile entre données réelles et estimées.
Les avions, la météo et les caméras complètent assez bien le concept. Une application qui pourra donc servir aux voyageurs, mais également aux amateurs de transports ou tout simplement aux passionnés de la capitale japonaise.
LES TRANSPORTS DE TOKYO SUR UNE SEULE CARTE
Se déplacer à Tokyo peut rapidement devenir complexe, tant le réseau de transports est dense. Aussi, l'application Tokyo Glance propose une approche assez simple : regrouper les différents services pris en charge sur une seule carte, avec leurs déplacements directement visibles à l’écran.
L’application couvre notamment des lignes de Tokyo Metro, JR et Toei, ainsi que des services de bus. Il est possible de sélectionner une ligne pour suivre son déplacement et consulter ses prochains arrêts.
L’intérêt de Tokyo Glance réside surtout dans cette présentation très visuelle. Plutôt que d’afficher uniquement des horaires ou des itinéraires, l’application permet de voir les différents véhicules évoluer sur la carte de Tokyo.
DU TEMPS RÉEL LORSQUE LES DONNÉES SONT DISPONIBLES
Toutes les compagnies ne fournissent cependant pas les mêmes informations. Tokyo Glance fait donc une distinction entre les positions réellement transmises en temps réel et les déplacements estimés à partir des horaires. Une précision bienvenue, qui permet de savoir immédiatement si la position affichée correspond effectivement à celle du train ou s’il s’agit d’une estimation. L’application permet également de consulter les lignes à proximité, les prochains départs depuis les stations ainsi que les horaires des premiers et derniers trains.
TOKYO NE SE LIMITE PAS AUX TRAINS
L'application affiche également d’autres informations sur la capitale japonaise. Tokyo Glance peut ainsi suivre les avions autour des aéroports de Haneda et Narita, afficher la météo et l’heure locale, mais également accéder à certaines caméras publiques diffusées en direct.
Ces fonctions éloignent légèrement l’application du simple outil de transport et permettent d’obtenir une vue plus globale de l’activité de la ville. Elles pourront aussi intéresser les passionnés du Japon qui souhaitent simplement observer Tokyo à distance.
UNE APPLICATION GRATUITE SUR IPHONE
Tokyo Glance a été développée comme une application native pour les appareils Apple, avec une interface principalement construite autour de sa carte. Elle nécessite iOS 26 ou une version ultérieure et propose actuellement des interfaces en anglais, japonais et néerlandais. Elle est également compatible avec l’iPad et les Mac Apple Silicon. L’application peut être téléchargée gratuitement, avec certaines fonctionnalités supplémentaires proposées via une formule Premium.
Qu’en penser ?
Tokyo Glance ne remplace pas vraiment une application dédiée au calcul d’itinéraires. Elle propose plutôt une autre manière de visualiser les transports de Tokyo, avec une interface claire et une distinction utile entre données réelles et estimées.
Les avions, la météo et les caméras complètent assez bien le concept. Une application qui pourra donc servir aux voyageurs, mais également aux amateurs de transports ou tout simplement aux passionnés de la capitale japonaise.