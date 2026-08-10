Cette app gratuite permet de suivre les transports de Tokyo directement sur l’iPhone

Tokyo Glance - Live City Ruben Aalders Télécharger

LES TRANSPORTS DE TOKYO SUR UNE SEULE CARTE

DU TEMPS RÉEL LORSQUE LES DONNÉES SONT DISPONIBLES

TOKYO NE SE LIMITE PAS AUX TRAINS

UNE APPLICATION GRATUITE SUR IPHONE

Qu’en penser ?



Tokyo Glance ne remplace pas vraiment une application dédiée au calcul d’itinéraires. Elle propose plutôt une autre manière de visualiser les transports de Tokyo, avec une interface claire et une distinction utile entre données réelles et estimées.



Les avions, la météo et les caméras complètent assez bien le concept. Une application qui pourra donc servir aux voyageurs, mais également aux amateurs de transports ou tout simplement aux passionnés de la capitale japonaise.

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. Aussi, l'application Tokyo Glance propose une approche assez simple : regrouper les différents services pris en charge sur une seule carte, avec leurs déplacements directement visibles à l’écran.L’application couvre notamment des lignes de, ainsi que des. Il est possible de sélectionner une ligne pour suivre son déplacement et consulter ses prochains arrêts.. Plutôt que d’afficher uniquement des horaires ou des itinéraires, l’application permet de voir les différents véhicules évoluer sur la carte de Tokyo.. Tokyo Glance fait donc uneentre les positions réellement transmises en temps réel et les déplacements estimés à partir des horaires. Une précision bienvenue, qui permet de savoir immédiatement si la position affichée correspond effectivement à celle du train ou s’il s’agit d’une estimation.. Tokyo Glance peut ainsi suivre les avions autour des aéroports de Haneda et Narita, afficher la météo et l’heure locale, mais également accéder à certaines caméras publiques diffusées en direct.Ces fonctions éloignent légèrement l’application du simple outil de transport et permettent d’. Elles pourront aussi intéresser les passionnés du Japon qui souhaitent simplement observer Tokyo à distance.Elle nécessite iOS 26 ou une version ultérieure et propose actuellement des interfaces en anglais, japonais et néerlandais. Elle est également. L’application peut être téléchargée, avec certaines fonctionnalités supplémentaires proposées via une formule Premium.