Démarchage téléphonique : quels sont les changements à partir du 11 août ?

Qu’en penser ?



Sur le papier, le changement de logique est plutôt simple : sans accord préalable, pas d’appel commercial. Mais la question de son application concrète demeure. Les entreprises devront être capables de démontrer qu’elles ont bien obtenu le consentement du consommateur, d’en conserver la preuve et surtout de respecter sa durée de validité. Toute la difficulté sera également de contrôler les sociétés établies à l’étranger ou les plateformes qui multiplient les appels depuis des numéros différents.



Pour les consommateurs, la réforme pourrait changer la donne, mais son efficacité dépendra surtout des contrôles et des sanctions appliquées aux professionnels qui continueront à démarcher sans autorisation. Après les résultats assez mitigés de Bloctel, le nouveau système part avec un avantage évident : le particulier n’a théoriquement plus aucune démarche à effectuer pour être tranquille. Il faudra désormais vérifier que ce principe se traduit réellement par moins d’appels indésirables.