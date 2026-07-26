Qualcomm augmente aussi ses prix au 1er septembre
Par Vincent Lautier - Publié le
Le premier fabricant mondial de processeurs pour smartphones a prévenu ses clients par courrier vendredi : ses tarifs grimpent d'un pourcentage à deux chiffres pour tout ce qui sera expédié après le 1er septembre. Les constructeurs Android vont prendre ça de plein fouet, et Apple, qui finit de rapatrier ses modems en interne, s'en sort plutôt bien.
Le courrier est parti chez tous les clients de Qualcomm et il est assez sec : l'entreprise explique qu'elle a épuisé sa capacité à absorber la hausse des coûts de ses propres fournisseurs, qu'elle a cherché des composants ailleurs sans succès, et qu'elle répercute donc l'addition sur tout ce qui partira des usines après le 1er septembre. Le pourcentage précis n'a pas été communiqué, seulement l'ordre de grandeur. Et ce n'est pas la première secousse, puisque le Snapdragon 8 Elite avait déjà grimpé d'environ 30 % par rapport à la génération d'avant.
L'origine du problème ne vient pas des smartphones. La construction massive de centres de données pour l'intelligence artificielle aspire la production de mémoire et de semi-conducteurs, TSMC compris, qui grave l'essentiel des puces Qualcomm. Les chiffres sont sans appel : 12 Go de RAM coûtent aujourd'hui autour de 145 dollars à produire contre 39 dollars il y a un an, et Gartner voyait déjà en début d'année les prix de la mémoire vive grimper de 130 % sur l'année. IDC table de son côté sur des ventes de smartphones en baisse de 13 % en 2026 à cause de cette pénurie. La hausse Qualcomm n'est donc qu'un maillon de plus dans une chaîne qui finit toujours au même endroit, votre facture.
Tim Cook avait déjà lâché au Wall Street Journal en juin que la hausse des prix était inévitable, et Apple a depuis relevé ses MacBook et ses iPad de 150 à 300 dollars selon les modèles aux États-Unis. TechInsights estime le coût de fabrication de l'iPhone 18 Pro à 726 dollars contre 582 pour l'iPhone 17 Pro, ce qui laisse peu de doutes sur la direction que prendront les tarifs en septembre. Sur le dossier Qualcomm, Apple est quand même mieux placée que ses concurrents : les iPhone 17e et Air utilisent déjà le modem maison C1X et l'iPhone 18 devrait passer au C2. La dépendance ne disparaît pas complètement pour autant, puisque les modèles américains garderaient du Qualcomm pour la 5G mmWave, que les puces maison ne savent toujours pas gérer.
Le timing est presque comique. Apple passe des années à développer ses propres modems en se faisant railler pour la lenteur du chantier, et le fournisseur qu'elle est en train de quitter augmente ses tarifs pile au moment où arrive le premier iPhone quasiment sans Qualcomm. Personne n'y échappera vraiment, et les marques Android qui vendent du milieu de gamme avec des marges limitées vont souffrir bien plus qu'Apple. La vraie note, elle, sera pour nous, en septembre.
Une lettre envoyée vendredi
Le courrier est parti chez tous les clients de Qualcomm et il est assez sec : l'entreprise explique qu'elle a épuisé sa capacité à absorber la hausse des coûts de ses propres fournisseurs, qu'elle a cherché des composants ailleurs sans succès, et qu'elle répercute donc l'addition sur tout ce qui partira des usines après le 1er septembre. Le pourcentage précis n'a pas été communiqué, seulement l'ordre de grandeur. Et ce n'est pas la première secousse, puisque le Snapdragon 8 Elite avait déjà grimpé d'environ 30 % par rapport à la génération d'avant.
Les data centers d'IA raflent la mémoire
L'origine du problème ne vient pas des smartphones. La construction massive de centres de données pour l'intelligence artificielle aspire la production de mémoire et de semi-conducteurs, TSMC compris, qui grave l'essentiel des puces Qualcomm. Les chiffres sont sans appel : 12 Go de RAM coûtent aujourd'hui autour de 145 dollars à produire contre 39 dollars il y a un an, et Gartner voyait déjà en début d'année les prix de la mémoire vive grimper de 130 % sur l'année. IDC table de son côté sur des ventes de smartphones en baisse de 13 % en 2026 à cause de cette pénurie. La hausse Qualcomm n'est donc qu'un maillon de plus dans une chaîne qui finit toujours au même endroit, votre facture.
Apple un peu moins exposée
Tim Cook avait déjà lâché au Wall Street Journal en juin que la hausse des prix était inévitable, et Apple a depuis relevé ses MacBook et ses iPad de 150 à 300 dollars selon les modèles aux États-Unis. TechInsights estime le coût de fabrication de l'iPhone 18 Pro à 726 dollars contre 582 pour l'iPhone 17 Pro, ce qui laisse peu de doutes sur la direction que prendront les tarifs en septembre. Sur le dossier Qualcomm, Apple est quand même mieux placée que ses concurrents : les iPhone 17e et Air utilisent déjà le modem maison C1X et l'iPhone 18 devrait passer au C2. La dépendance ne disparaît pas complètement pour autant, puisque les modèles américains garderaient du Qualcomm pour la 5G mmWave, que les puces maison ne savent toujours pas gérer.
On en dit quoi ?
Le timing est presque comique. Apple passe des années à développer ses propres modems en se faisant railler pour la lenteur du chantier, et le fournisseur qu'elle est en train de quitter augmente ses tarifs pile au moment où arrive le premier iPhone quasiment sans Qualcomm. Personne n'y échappera vraiment, et les marques Android qui vendent du milieu de gamme avec des marges limitées vont souffrir bien plus qu'Apple. La vraie note, elle, sera pour nous, en septembre.