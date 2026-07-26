Qualcomm augmente aussi ses prix au 1er septembre

On en dit quoi ?



Le timing est presque comique. Apple passe des années à développer ses propres modems en se faisant railler pour la lenteur du chantier, et le fournisseur qu'elle est en train de quitter augmente ses tarifs pile au moment où arrive le premier iPhone quasiment sans Qualcomm. Personne n'y échappera vraiment, et les marques Android qui vendent du milieu de gamme avec des marges limitées vont souffrir bien plus qu'Apple. La vraie note, elle, sera pour nous, en septembre.