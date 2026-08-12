Éclipse solaire : les bons réflexes pour la photographier avec son iPhone
Par Laurence - Publié le
L’éclipse solaire du 12 août 2026 devrait offrir un spectacle assez exceptionnel en France. Mais avant de pointer son iPhone vers le Soleil pour immortaliser le phénomène, quelques précautions s’imposent. Et évidemment, les précautions sont encore plus importantes pour vos yeux.
Difficile d'échapper au sujet sur les réseaux ou dans l'actualité. Si fixer le soleil avec nos yeux non protégés est totalement déconseillé, qu'en est-il de notre smartphone dégainé pour shooter le soleil ? Le risque pour ce dernier a longtemps fait débat. Lors de l’éclipse américaine de 2017, Apple assurait encore qu’une photo de l’éclipse ne risquait pas d’endommager l’appareil photo de l’iPhone.
Les recommandations sont depuis devenues plus prudentes : en 2024, la NASA indiquait qu’un capteur de smartphone pouvait être endommagé lorsqu’il était pointé directement vers le Soleil et recommandait l’utilisation d’un filtre solaire, particulièrement en cas d’exposition prolongée ou avec une optique grossissante.
Le problème se situe au niveau du fonctionnement de l’appareil photo. Les lentilles concentrent la lumière sur une toute petite surface : le capteur. En pointant longuement l’objectif vers le Soleil, l’énergie reçue peut provoquer un échauffement important et finir par endommager les photodiodes. Le résultat peut alors prendre la forme de taches, de pixels morts ou de zones sombres qui resteront visibles sur les futures photos.
Le risque dépend évidemment de la durée d’exposition et du matériel utilisé. Une photo très rapide n’entraîne généralement pas les mêmes contraintes qu’un smartphone laissé plusieurs minutes face au Soleil. Le danger augmente également avec l’utilisation prolongée d’un téléobjectif ou l’ajout d’une optique externe qui concentre davantage la lumière. À cela s’ajoute un problème beaucoup plus banal au mois d’août : la surchauffe de l’iPhone, susceptible d’entraîner son extinction automatique.
Pendant toutes les phases où une partie du Soleil reste visible, la solution consiste à placer un filtre solaire adapté devant l’objectif. Il est notamment possible d’utiliser le filtre d’une paire de lunettes certifiées ISO 12312-2:2015, en veillant à recouvrir complètement l’objectif et à ne laisser aucun espace permettant à la lumière directe de passer.
Il existe également des filtres solaires spécialement conçus pour les smartphones, notamment des modèles de très forte densité de type ND100000. Et non, des lunettes de soleil classiques ne constituent absolument pas une protection suffisante, que ce soit pour l’iPhone ou pour vos yeux.
Une fois l’iPhone correctement protégé, mieux vaut éviter de laisser le mode automatique gérer toute la prise de vue. Sur les applications permettant des réglages manuels, une sensibilité basse autour de 100 à 200 ISO et une vitesse d’obturation rapide, inférieure à 1/1000 s, constituent une bonne base. Verrouiller la mise au point et l’exposition sur le Soleil permet également d’éviter que l’iPhone ne modifie constamment ses réglages.
Un trépied et le retardateur seront utiles pour limiter les mouvements. Pour montrer la progression de l’éclipse, un timelapse peut également être plus intéressant qu’une longue vidéo filmée en continu. Le zoom optique sera enfin préférable au zoom numérique, qui ne fait essentiellement qu’agrandir l’image au détriment de sa qualité.
Enfin, rappelons que le résultat sera un tout petit soleil sur votre photo. Le zoom des iPhone n’est pas assez puissant pour obtenir des détails du disque solaire. Mais pour faire des vues d’ensemble avec un premier plan reconnaissable, un smartphone peut tout à fait avoir son mot à dire.
Dans la zone de totalité (pour ceux qui seraient en Espagne par exemple), le filtre peut être retiré uniquement pendant les très courts instants où le Soleil est entièrement masqué par la Lune. Il devra être replacé avant la réapparition du moindre morceau du disque solaire.
Il ne faut surtout pas observer le Soleil à travers des jumelles, un télescope ou le viseur optique d’un appareil photo en pensant que des lunettes d’éclipse suffisent. Ces instruments concentrent les rayons et nécessitent leurs propres filtres solaires adaptés.
Pour avoir le maximum d'informations sur l'événement astronomique du mois (de l'année ?), le site eclipseop.obspm.fr est une véritable mine d'or, où il suffit de cliquer sur le lieu où vous serez (sans oublier le rectangle jaune au bas de l'écran) pour tout savoir.
Pour ceux qui souhaitent pousser plus en avant les recherches, les deux agences, la Nasa et l'ESA, ont chacune une page dédiée. Enfin, si vous ratez l'éclipse de ce soir, pas de panique ! une autre éclipse, moins imposante, est attendue le 2 août 2027. La zone complète sera plus au sud (au nord de l'Afrique) mais il sera possible d'avoir une éclipse partielle en France.
L’éclipse du 12 août sera évidemment tentante à photographier, mais mieux vaut sacrifier quelques euros dans un filtre que le capteur photo de son iPhone. Une prise de vue rapide est moins risquée qu’une longue exposition, mais laisser son smartphone filmer directement le Soleil pendant plusieurs minutes n’est clairement pas une bonne idée. Enfin si vous n'êtes pas tout à fait au point, il vous reste encore deux éclipses dans les prochains mois...
D’après l’Association française d’astronomie (AFA), cette éclipse est la première d'un
Y A-T-IL UN RISQUE POUR LES SMARTPHONES ?
Difficile d'échapper au sujet sur les réseaux ou dans l'actualité. Si fixer le soleil avec nos yeux non protégés est totalement déconseillé, qu'en est-il de notre smartphone dégainé pour shooter le soleil ? Le risque pour ce dernier a longtemps fait débat. Lors de l’éclipse américaine de 2017, Apple assurait encore qu’une photo de l’éclipse ne risquait pas d’endommager l’appareil photo de l’iPhone.
Les recommandations sont depuis devenues plus prudentes : en 2024, la NASA indiquait qu’un capteur de smartphone pouvait être endommagé lorsqu’il était pointé directement vers le Soleil et recommandait l’utilisation d’un filtre solaire, particulièrement en cas d’exposition prolongée ou avec une optique grossissante.
Le problème se situe au niveau du fonctionnement de l’appareil photo. Les lentilles concentrent la lumière sur une toute petite surface : le capteur. En pointant longuement l’objectif vers le Soleil, l’énergie reçue peut provoquer un échauffement important et finir par endommager les photodiodes. Le résultat peut alors prendre la forme de taches, de pixels morts ou de zones sombres qui resteront visibles sur les futures photos.
Le risque dépend évidemment de la durée d’exposition et du matériel utilisé. Une photo très rapide n’entraîne généralement pas les mêmes contraintes qu’un smartphone laissé plusieurs minutes face au Soleil. Le danger augmente également avec l’utilisation prolongée d’un téléobjectif ou l’ajout d’une optique externe qui concentre davantage la lumière. À cela s’ajoute un problème beaucoup plus banal au mois d’août : la surchauffe de l’iPhone, susceptible d’entraîner son extinction automatique.
UN FILTRE SOLAIRE DEVANT L’OBJECTIF
Pendant toutes les phases où une partie du Soleil reste visible, la solution consiste à placer un filtre solaire adapté devant l’objectif. Il est notamment possible d’utiliser le filtre d’une paire de lunettes certifiées ISO 12312-2:2015, en veillant à recouvrir complètement l’objectif et à ne laisser aucun espace permettant à la lumière directe de passer.
Il existe également des filtres solaires spécialement conçus pour les smartphones, notamment des modèles de très forte densité de type ND100000. Et non, des lunettes de soleil classiques ne constituent absolument pas une protection suffisante, que ce soit pour l’iPhone ou pour vos yeux.
QUELQUES RÉGLAGES POUR RÉUSSIR SES PHOTOS
Une fois l’iPhone correctement protégé, mieux vaut éviter de laisser le mode automatique gérer toute la prise de vue. Sur les applications permettant des réglages manuels, une sensibilité basse autour de 100 à 200 ISO et une vitesse d’obturation rapide, inférieure à 1/1000 s, constituent une bonne base. Verrouiller la mise au point et l’exposition sur le Soleil permet également d’éviter que l’iPhone ne modifie constamment ses réglages.
Un trépied et le retardateur seront utiles pour limiter les mouvements. Pour montrer la progression de l’éclipse, un timelapse peut également être plus intéressant qu’une longue vidéo filmée en continu. Le zoom optique sera enfin préférable au zoom numérique, qui ne fait essentiellement qu’agrandir l’image au détriment de sa qualité.
Enfin, rappelons que le résultat sera un tout petit soleil sur votre photo. Le zoom des iPhone n’est pas assez puissant pour obtenir des détails du disque solaire. Mais pour faire des vues d’ensemble avec un premier plan reconnaissable, un smartphone peut tout à fait avoir son mot à dire.
Dans la zone de totalité (pour ceux qui seraient en Espagne par exemple), le filtre peut être retiré uniquement pendant les très courts instants où le Soleil est entièrement masqué par la Lune. Il devra être replacé avant la réapparition du moindre morceau du disque solaire.
Il ne faut surtout pas observer le Soleil à travers des jumelles, un télescope ou le viseur optique d’un appareil photo en pensant que des lunettes d’éclipse suffisent. Ces instruments concentrent les rayons et nécessitent leurs propres filtres solaires adaptés.
Pour avoir le maximum d'informations sur l'événement astronomique du mois (de l'année ?), le site eclipseop.obspm.fr est une véritable mine d'or, où il suffit de cliquer sur le lieu où vous serez (sans oublier le rectangle jaune au bas de l'écran) pour tout savoir.
Pour ceux qui souhaitent pousser plus en avant les recherches, les deux agences, la Nasa et l'ESA, ont chacune une page dédiée. Enfin, si vous ratez l'éclipse de ce soir, pas de panique ! une autre éclipse, moins imposante, est attendue le 2 août 2027. La zone complète sera plus au sud (au nord de l'Afrique) mais il sera possible d'avoir une éclipse partielle en France.
Qu’en penser ?
L’éclipse du 12 août sera évidemment tentante à photographier, mais mieux vaut sacrifier quelques euros dans un filtre que le capteur photo de son iPhone. Une prise de vue rapide est moins risquée qu’une longue exposition, mais laisser son smartphone filmer directement le Soleil pendant plusieurs minutes n’est clairement pas une bonne idée. Enfin si vous n'êtes pas tout à fait au point, il vous reste encore deux éclipses dans les prochains mois...
D’après l’Association française d’astronomie (AFA), cette éclipse est la première d'un
cycle de trois éclipses majeures visibles en France et en Europed’ici 2028 : 2 août 2027 et le 26 janvier 2028. En revanche pour la prochaine éclipse totale il faudra attendre a priori le 3 septembre 2081.