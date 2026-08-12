Éclipse solaire : les bons réflexes pour la photographier avec son iPhone

Qu’en penser ?



L’éclipse du 12 août sera évidemment tentante à photographier, mais mieux vaut sacrifier quelques euros dans un filtre que le capteur photo de son iPhone. Une prise de vue rapide est moins risquée qu’une longue exposition, mais laisser son smartphone filmer directement le Soleil pendant plusieurs minutes n’est clairement pas une bonne idée. Enfin si vous n'êtes pas tout à fait au point, il vous reste encore deux éclipses dans les prochains mois...



D’après l’Association française d’astronomie (AFA), cette éclipse est la première d'un cycle de trois éclipses majeures visibles en France et en Europe d’ici 2028 : 2 août 2027 et le 26 janvier 2028. En revanche pour la prochaine éclipse totale il faudra attendre a priori le 3 septembre 2081.