Éclipse du 12 août 2026 : en France, gardez vos lunettes du début à la fin
Par Vincent Lautier - Publié le
Le 12 août prochain, la Lune va grignoter le Soleil au-dessus de nos têtes, et l'envie de jeter un coup d'oeil sera grande. Mauvaise nouvelle pour les impatients : depuis la France, il n'existera jamais le moindre instant où retirer ses lunettes sera sans danger.
L'éclipse du 12 août 2026 sera bien totale, la première à passer aussi près de l'Europe occidentale depuis très longtemps. Son ombre démarrera au-dessus de la Sibérie, filera par l'Arctique, effleurera le Groenland, traversera l'Islande, puis viendra mourir au coucher du soleil sur le nord de l'Espagne et les Baléares. La bande de totalité fait près de 294 kilomètres de large et, au point le plus favorable, au large de l'Islande, la nuit en plein jour durera 2 minutes et 18 secondes. Reykjavik passe dans l'ombre. Côté espagnol, Oviedo profitera d'1 minute 48 de totalité, Burgos et Saragosse d'un peu moins. Même un minuscule bout du nord-est du Portugal, cinq kilomètres à peine, y a droit.
La France, elle, reste juste à côté de la ligne. Partout chez nous, l'éclipse sera partielle, jamais totale, et c'est là que se cache le piège. À Biarritz, collée à la frontière espagnole, le disque solaire sera masqué à 99,5 %. Toulouse grimpe à 97,8 %, Bordeaux suit à 97,5 %, Lille reste à 90,3 %. Et à Paris ? On annonce 92,2 % de Soleil recouvert... ce qui ne donne pourtant qu'environ 55 % d'obscurité réellement ressentie. Un croissant de Soleil même réduit à 8 % envoie encore une quantité de lumière folle. Le maximum tombera en fin de journée, autour de 20h17 à Paris, avec un Soleil très bas sur l'horizon, à 7 ou 8 degrés à peine.
La règle est simple et sans exception. Tant qu'un fragment du Soleil reste visible, on ne le regarde pas sans protection, sous peine de rétinopathie solaire, ces brûlures de la rétine qui ne préviennent pas et peuvent abîmer la vue pour de bon. Les seules lunettes valables portent la norme ISO 12312-2. Les lunettes de soleil, même très foncées, ne servent à rien. Le seul instant où l'on peut baisser sa garde, c'est pendant la totalité, quand la Lune masque vraiment 100 % du disque. Sauf que voilà : cette totalité ne se produira qu'en Espagne ou en Islande, et nulle part en France. Chez nous, on garde donc les lunettes vissées sur le nez du premier au dernier instant.
Honnêtement, c'est un peu frustrant. La dernière éclipse totale visible depuis la France métropolitaine remonte au 11 août 1999 (je m'en souviens, j'étais à Disneyland Paris !), et celle-ci passe juste à côté sans s'arrêter. Les hôtels du nord de l'Espagne affichent d'ailleurs déjà complet pour la nuit du 12 août, signe que les amateurs ont compris où il fallait poser leurs valises. Reste une consolation : le 2 août 2027, une autre totale traversera le sud de l'Espagne, le Maroc et l'Algérie, avec plus de six minutes d'obscurité par endroits.
Une éclipse totale qui frôle la France sans l'embrasser
L'éclipse du 12 août 2026 sera bien totale, la première à passer aussi près de l'Europe occidentale depuis très longtemps. Son ombre démarrera au-dessus de la Sibérie, filera par l'Arctique, effleurera le Groenland, traversera l'Islande, puis viendra mourir au coucher du soleil sur le nord de l'Espagne et les Baléares. La bande de totalité fait près de 294 kilomètres de large et, au point le plus favorable, au large de l'Islande, la nuit en plein jour durera 2 minutes et 18 secondes. Reykjavik passe dans l'ombre. Côté espagnol, Oviedo profitera d'1 minute 48 de totalité, Burgos et Saragosse d'un peu moins. Même un minuscule bout du nord-est du Portugal, cinq kilomètres à peine, y a droit.
92 % de Soleil caché, et il fait pourtant encore presque jour
La France, elle, reste juste à côté de la ligne. Partout chez nous, l'éclipse sera partielle, jamais totale, et c'est là que se cache le piège. À Biarritz, collée à la frontière espagnole, le disque solaire sera masqué à 99,5 %. Toulouse grimpe à 97,8 %, Bordeaux suit à 97,5 %, Lille reste à 90,3 %. Et à Paris ? On annonce 92,2 % de Soleil recouvert... ce qui ne donne pourtant qu'environ 55 % d'obscurité réellement ressentie. Un croissant de Soleil même réduit à 8 % envoie encore une quantité de lumière folle. Le maximum tombera en fin de journée, autour de 20h17 à Paris, avec un Soleil très bas sur l'horizon, à 7 ou 8 degrés à peine.
Le seul moment où l'on peut regarder à l'oeil nu
La règle est simple et sans exception. Tant qu'un fragment du Soleil reste visible, on ne le regarde pas sans protection, sous peine de rétinopathie solaire, ces brûlures de la rétine qui ne préviennent pas et peuvent abîmer la vue pour de bon. Les seules lunettes valables portent la norme ISO 12312-2. Les lunettes de soleil, même très foncées, ne servent à rien. Le seul instant où l'on peut baisser sa garde, c'est pendant la totalité, quand la Lune masque vraiment 100 % du disque. Sauf que voilà : cette totalité ne se produira qu'en Espagne ou en Islande, et nulle part en France. Chez nous, on garde donc les lunettes vissées sur le nez du premier au dernier instant.
On en dit quoi ?
Honnêtement, c'est un peu frustrant. La dernière éclipse totale visible depuis la France métropolitaine remonte au 11 août 1999 (je m'en souviens, j'étais à Disneyland Paris !), et celle-ci passe juste à côté sans s'arrêter. Les hôtels du nord de l'Espagne affichent d'ailleurs déjà complet pour la nuit du 12 août, signe que les amateurs ont compris où il fallait poser leurs valises. Reste une consolation : le 2 août 2027, une autre totale traversera le sud de l'Espagne, le Maroc et l'Algérie, avec plus de six minutes d'obscurité par endroits.