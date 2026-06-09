Éclipse du 12 août 2026 : en France, gardez vos lunettes du début à la fin

On en dit quoi ?



Honnêtement, c'est un peu frustrant. La dernière éclipse totale visible depuis la France métropolitaine remonte au 11 août 1999 (je m'en souviens, j'étais à Disneyland Paris !), et celle-ci passe juste à côté sans s'arrêter. Les hôtels du nord de l'Espagne affichent d'ailleurs déjà complet pour la nuit du 12 août, signe que les amateurs ont compris où il fallait poser leurs valises. Reste une consolation : le 2 août 2027, une autre totale traversera le sud de l'Espagne, le Maroc et l'Algérie, avec plus de six minutes d'obscurité par endroits.