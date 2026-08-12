Les dépenses sur mobile explosent : mais où va tout cet argent ?

24,4 MILLIARDS DE DOLLARS POUR LES APPLICATIONS

L’IA GÉNÉRATIVE PROGRESSE DE 108 %

CHATGPT, APPLICATION LA PLUS TÉLÉCHARGÉE

LES ÉTATS-UNIS DÉPENSENT, L’INDE TÉLÉCHARGE

Qu’en penser ?



Le marché mobile est en train de changer de visage. Pendant longtemps, les jeux constituaient la principale machine à générer des revenus sur l’App Store et Google Play. Ils restent évidemment essentiels, mais leur recul contraste désormais avec la croissance rapide des autres applications.



Et l’IA joue un rôle majeur dans ce basculement. Avec des dépenses qui doublent pratiquement en un an et ChatGPT désormais en tête des téléchargements mondiaux, les assistants IA deviennent progressivement une nouvelle locomotive de l’économie des applications mobiles.

. Au deuxième trimestre, les applications hors jeux ont généré 24,4 milliards de dollars de revenus, pour 25,5 milliards de téléchargements. Les jeux mobiles restent évidemment énormes, mais évoluent dans la direction opposée : ils ont généré 19,2 milliards de dollars et 11,3 milliards de téléchargements, avec des revenus en baisse de 4,5 % sur un an.. Lors de la présentation de son troisième trimestre fiscal 2026, la firme avait notamment évoqué les performances plus faibles du jeu mobile parmi les facteurs pesant sur la progression de ses Services, aux côtés des changements réglementaires affectant le modèle économique de l’App Store.Les dépenses consacrées aux applications d’IA générative ont bondi de 108 % en un an. ChatGPT domine largement ce nouveau marché avec environ 60 % des revenus de la catégorie, et une croissance de 82 % sur un an. Mais la concurrence accélère également, notamment avecClaude occupe désormais la deuxième place mondiale. L’application gagne également 34 positions dans le classement des applications enregistrant la plus forte progression de leurs revenus issus des achats intégrés. Au total, neuf des dix principales catégories d’applications hors jeux ont enregistré une croissance de leurs revenus.. ChatGPT a été l’application la plus téléchargée au monde au deuxième trimestre 2026, devant TikTok et Instagram. Pour les revenus générés par les achats intégrés, l’ordre change légèrement : TikTok occupe la première place, devant ChatGPT et Google One.. PineDrama gagne pas moins de 237 places et atteint la vingtième position mondiale parmi les applications, confirmant l’intérêt croissant pour ces séries très courtes conçues pour être regardées sur smartphone.. Les États-Unis demeurent très largement en tête pour les dépenses avec 14,8 milliards de dollars, malgré une baisse de 3 % des revenus issus des achats intégrés., en progression de 10 %. Du côté des téléchargements, c’est en revanche l’Inde qui domine avec 6,67 milliards d’installations, devant les États-Unis (3,08 milliards) et le Brésil (2,43 milliards).: les applications de rencontre et de découverte sociale reculent de 11 %, notamment en raison d’une chute de 34 % aux États-Unis.