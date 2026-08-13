Cette publicité d'Apple fait polémique en Italie... Qu'en pensez-vous ?

normalisation du baby-sitting électronique

Image Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

« TOUT VA BIEN, C’EST UN IPHONE »

Relax, it’s iPhone

Tutto ok, è iPhone

LE « BABY-SITTING ÉLECTRONIQUE » POINTÉ DU DOIGT

dérangeante

deux mondes qui devraient rester séparés

baby-sitting électronique

TROIS ORGANISMES ITALIENS SAISIS

Qu’en penser ?



La publicité semble a priori jouer sur une situation que beaucoup de parents connaissent : beaucoup ont vécu ce moment où un enfant attrape un objet particulièrement coûteux risquant potentiellement de le faire tomber (après l'avoir mâchouillé ou jeté dans l'aquarium). Dans le contexte de la campagne, le message apparaît donc assez facile à comprendre. Mais l’affiche illustre aussi une difficulté de premier degré pour les marques qui mettent en scène de très jeunes enfants avec des appareils numériques, alors que leur exposition aux écrans fait l’objet d’une attention croissante. Et vous, vous la trouvez comment cette pub ?

L’affiche incriminée s’inscrit dans la campagne publicitairedéclinée en Italie sous le slogan. Apple utilise depuis plusieurs années cette formule pour mettre en avantLes dernières publicités montrent ainsi un iPhone utilisé sous une pluie battante,ou encore transporté dans la gueule d’un chien. L’idée est plutôt simple :Mais une autre déclinaison va plus loin en montrant un enfant en bas âge tenant directement le smartphone maculé d'une substance visqueuse. Apple cherche vraisemblablement à suggérer qu’un parent n’a pas à s’inquiéter si son smartphone tombe malencontreusement entre les mains d’un bambin, notamment en cas de chute.L’(AGIA), l’autorité italienne chargée de défendre les droits des enfants et des adolescents, a été alertée par une habitante de Milan. Cette dernière jugeait l’image, estimant qu’elle rapproche. Elle s’interroge notamment suret sur lades professionnels de la publicité dans les images qu’ils diffusent.. L’autorité souligne que cette campagne arrive au moment où de nombreux pays réfléchissent justement à l’âge minimum auquel les enfants devraient accéder aux technologies numériques. Elle considère que l’affiche véhicule: confier un smartphone ou une tablette à de très jeunes enfants pour les occuper. Une pratique que l’autorité qualifie de, en évoquant notamment les risques potentiels pour leur développement psychologique et cognitif.L’autorité italienne ne dispose toutefois pas seule des compétences nécessaires pour. Elle a donc transmis le dossier à trois organismes : l’AGCOM, le régulateur italien des communications, l’AGCM, l’autorité chargée notamment de la concurrence et de la protection des consommateurs, ainsi que l’IAP, l’organisme italien d’autorégulation de la publicité.Ces derniers devront désormais examiner l’affiche et déterminer si elle nécessite une. À ce stade, aucune décision n’a donc été prise contre Apple et la firme n’a pas publiquement réagi à la polémique.