Le premier iPhone pliable pourrait bien se faire attendre en France !
Par Laurence - Publié le
Le premier iPhone pliable d’Apple pourrait bien être présenté aux côtés des iPhone 18 Pro en septembre… sans pour autant être disponible partout immédiatement. Selon de nouvelles informations en provenance d’Australie, Apple envisagerait un lancement progressif de l’iPhone Ultra, avec une commercialisation qui débuterait aux États-Unis avant de s’étendre à d’autres pays. Un scénario qui rappelle fortement celui du Vision Pro.
Depuis plusieurs mois, les différentes rumeurs convergent sur la présentation des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et du premier iPhone pliable d’Apple. Mais une interrogation demeure : est-ce que leur commercialisation pourrait suivre des calendriers différents. Le média australien ChannelNews affirme, en citant des opérateurs locaux ainsi qu’un important revendeur, que le modèle pliable serait absent des rayons australiens lors du lancement des iPhone 18 Pro en septembre.
Apple pourrait bien commencer par commercialiser son nouvel appareil aux seuls États-Unis, avant de l’étendre progressivement à d'autres marchés, dont la Chine, au cours des... deux ou trois mois suivants. À ce stade, cette information n’est cependant corroborée par aucune autre source et mérite donc d'être manipulée avec une certaine prudence.
Pourquoi opter pour ce lancement différé ? ChannelNews évoque notamment des difficultés d’approvisionnement et des problèmes liés au positionnement tarifaire. De même, Apple pourrait rencontrer encore certaines difficultés lors des tests réalisés sur des modèles de production déjà assemblés.
L’idée d’une disponibilité retardée n’est toutefois pas complètement nouvelle. Ming-Chi Kuo indiquait déjà le mois dernier que l’iPhone Ultra devrait être dévoilé en même temps que les deux iPhone 18 Pro, mais que ses précommandes pourraient commencer un peu plus tard (la question étant bien sûr de déterminer ce
La complexité de fabrication du smartphone pliable est régulièrement évoquée. La charnière et la résistance de l’écran pliable auraient notamment constitué deux des principaux obstacles au passage à la production de masse. Ces difficultés étaient pourtant considérées comme largement résolues après les premières productions chez Foxconn. Nikkei Asia indiquait même qu’Apple aurait relevé ses objectifs à environ 10 millions d’unités, contre 7 à 8 millions initialement.
Apple a déjà appliqué une telle stratégie avec une toute nouvelle catégorie de produit. Lors de son lancement commercial en février 2024, le Vision Pro était exclusivement disponible aux États-Unis. Il avait fallu attendre juin pour le voir arriver en Chine, à Hong Kong, au Japon et à Singapour, puis juillet pour son lancement dans plusieurs autres pays, parmi lesquels la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie. Les raisons étaient multiples : volumes de production réduits, préparation des Apple Store et nécessité d’accompagner le lancement d’un produit totalement inédit.
Plusieurs de ces contraintes pourraient aujourd’hui concerner l’iPhone Ultra. Même avec 10 millions d’exemplaires produits sur l’année, les volumes resteraient relativement modestes pour un iPhone. Ming-Chi Kuo table d’ailleurs toujours sur 7 à 8 millions d’appareils expédiés en 2026, contre 20 à 22 millions pour les seuls iPhone 18 Pro et Pro Max. Dans ces conditions, organiser une disponibilité simultanée dans plus de 40 pays pourrait s’avérer particulièrement compliqué.
Un lancement progressif serait finalement assez cohérent pour le premier iPhone réellement nouveau depuis longtemps. Apple doit à la fois gérer une technologie de fabrication plus complexe, des volumes limités et un tarif qui devrait dépasser les 2 000 dollars.
Il convient toutefois de distinguer les informations : un décalage entre la présentation et les précommandes a déjà été évoqué par Ming-Chi Kuo, tandis que l’hypothèse d’une commercialisation pays par pays ne repose pour l’instant que sur ChannelNews. La réponse devrait arriver rapidement, puisque la keynote des iPhone 18 est attendue dans quelques semaines.
UNE PRÉSENTATION EN SEPTEMBRE, MAIS PAS DE LANCEMENT MONDIAL ?
Depuis plusieurs mois, les différentes rumeurs convergent sur la présentation des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et du premier iPhone pliable d’Apple. Mais une interrogation demeure : est-ce que leur commercialisation pourrait suivre des calendriers différents. Le média australien ChannelNews affirme, en citant des opérateurs locaux ainsi qu’un important revendeur, que le modèle pliable serait absent des rayons australiens lors du lancement des iPhone 18 Pro en septembre.
Apple pourrait bien commencer par commercialiser son nouvel appareil aux seuls États-Unis, avant de l’étendre progressivement à d'autres marchés, dont la Chine, au cours des... deux ou trois mois suivants. À ce stade, cette information n’est cependant corroborée par aucune autre source et mérite donc d'être manipulée avec une certaine prudence.
DES PROBLÈMES DE PRODUCTION ET DE PRIX
Pourquoi opter pour ce lancement différé ? ChannelNews évoque notamment des difficultés d’approvisionnement et des problèmes liés au positionnement tarifaire. De même, Apple pourrait rencontrer encore certaines difficultés lors des tests réalisés sur des modèles de production déjà assemblés.
L’idée d’une disponibilité retardée n’est toutefois pas complètement nouvelle. Ming-Chi Kuo indiquait déjà le mois dernier que l’iPhone Ultra devrait être dévoilé en même temps que les deux iPhone 18 Pro, mais que ses précommandes pourraient commencer un peu plus tard (la question étant bien sûr de déterminer ce
un peu plus tard).
La complexité de fabrication du smartphone pliable est régulièrement évoquée. La charnière et la résistance de l’écran pliable auraient notamment constitué deux des principaux obstacles au passage à la production de masse. Ces difficultés étaient pourtant considérées comme largement résolues après les premières productions chez Foxconn. Nikkei Asia indiquait même qu’Apple aurait relevé ses objectifs à environ 10 millions d’unités, contre 7 à 8 millions initialement.
CE N'EST PAS LA PEMIÈRE FOIS
Apple a déjà appliqué une telle stratégie avec une toute nouvelle catégorie de produit. Lors de son lancement commercial en février 2024, le Vision Pro était exclusivement disponible aux États-Unis. Il avait fallu attendre juin pour le voir arriver en Chine, à Hong Kong, au Japon et à Singapour, puis juillet pour son lancement dans plusieurs autres pays, parmi lesquels la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie. Les raisons étaient multiples : volumes de production réduits, préparation des Apple Store et nécessité d’accompagner le lancement d’un produit totalement inédit.
Plusieurs de ces contraintes pourraient aujourd’hui concerner l’iPhone Ultra. Même avec 10 millions d’exemplaires produits sur l’année, les volumes resteraient relativement modestes pour un iPhone. Ming-Chi Kuo table d’ailleurs toujours sur 7 à 8 millions d’appareils expédiés en 2026, contre 20 à 22 millions pour les seuls iPhone 18 Pro et Pro Max. Dans ces conditions, organiser une disponibilité simultanée dans plus de 40 pays pourrait s’avérer particulièrement compliqué.
Qu’en penser ?
Un lancement progressif serait finalement assez cohérent pour le premier iPhone réellement nouveau depuis longtemps. Apple doit à la fois gérer une technologie de fabrication plus complexe, des volumes limités et un tarif qui devrait dépasser les 2 000 dollars.
Il convient toutefois de distinguer les informations : un décalage entre la présentation et les précommandes a déjà été évoqué par Ming-Chi Kuo, tandis que l’hypothèse d’une commercialisation pays par pays ne repose pour l’instant que sur ChannelNews. La réponse devrait arriver rapidement, puisque la keynote des iPhone 18 est attendue dans quelques semaines.