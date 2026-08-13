Le premier iPhone pliable pourrait bien se faire attendre en France !

UNE PRÉSENTATION EN SEPTEMBRE, MAIS PAS DE LANCEMENT MONDIAL ?

DES PROBLÈMES DE PRODUCTION ET DE PRIX

un peu plus tard

CE N'EST PAS LA PEMIÈRE FOIS

Qu’en penser ?



Un lancement progressif serait finalement assez cohérent pour le premier iPhone réellement nouveau depuis longtemps. Apple doit à la fois gérer une technologie de fabrication plus complexe, des volumes limités et un tarif qui devrait dépasser les 2 000 dollars.



Il convient toutefois de distinguer les informations : un décalage entre la présentation et les précommandes a déjà été évoqué par Ming-Chi Kuo, tandis que l’hypothèse d’une commercialisation pays par pays ne repose pour l’instant que sur ChannelNews. La réponse devrait arriver rapidement, puisque la keynote des iPhone 18 est attendue dans quelques semaines.

Depuis plusieurs mois, les différentes rumeurs convergent sur la présentation des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et du premier iPhone pliable d’Apple. Mais une interrogation demeure : est-ce que leur commercialisation pourrait suivre des calendriers différents. Le média australienaffirme, en citant des opérateurs locaux ainsi qu’un important revendeur, queApple pourrait bien commencer par, avant de l’étendre progressivement à d'autres marchés, dont la Chine, au cours des... deux ou trois mois suivants. À ce stade, cette information n’est cependant corroborée par aucune autre source et mérite donc d'être manipulée avec une certaine prudence.ChannelNews évoque notamment des difficultéset des problèmes liés au. De même, Apple pourrait rencontrer encoreréalisés sur des modèles de production déjà assemblés.Ming-Chi Kuo indiquait déjà le mois dernier que l’iPhone Ultra devrait être dévoilé en même temps que les deux iPhone 18 Pro, mais que ses précommandes pourraient commencer un peu plus tard (la question étant bien sûr de déterminer ce).Lade fabrication du smartphone pliable est régulièrement évoquée. Laet lade l’écran pliable auraient notamment constitué deux des principaux obstacles au passage à la production de masse. Ces difficultés étaient pourtant considérées comme largement résolues après les premières productions chez Foxconn. Nikkei Asia indiquait même qu’Apple a déjà appliqué une telle stratégie avec une toute nouvelle catégorie de produit. Lors de son lancement commercial en février 2024, lIl avait fallujuin pour le voir arriver en Chine, à Hong Kong, au Japon et à Singapour, puis juillet pour son lancement dans plusieurs autres pays, parmi lesquels la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie.: volumes de production réduits, préparation des Apple Store et nécessité d’accompagner le lancement d’un produit totalement inédit.Plusieurs de ces contraintes pourraient aujourd’hui concerner l’iPhone Ultra.. Ming-Chi Kuo table d’ailleurs toujours sur 7 à 8 millions d’appareils expédiés en 2026, contre 20 à 22 millions pour les seuls iPhone 18 Pro et Pro Max. Dans ces conditions, organiser une disponibilité simultanée dans plus de 40 pays pourrait s’avérer particulièrement compliqué.