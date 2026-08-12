Fuites iPhone Ultra : pas de Face ID (ni de Dynamic Island) et un curieux poinçon
Par Laurence - Publié le
À quelques semaines de sa présentation supposée, l’iPhone Ultra continue de se dévoiler par l’intermédiaire des accessoiristes. Le leaker Ice Universe vient de publier plusieurs images ainsi qu’une vidéo de prise en main de protections d’écran destinées au premier iPhone pliable. Elles semblent confirmer son format assez particulier, mais surtout la présence d’un simple poinçon pour la caméra frontale, une première pour un iPhone.
Les protections permettent d’abord de mieux comprendre les proportions de l’écran externe de l’iPhone Ultra. Comme l’indiquaient déjà plusieurs rumeurs, Apple aurait choisi un format sensiblement plus court et plus large que celui d’un iPhone traditionnel. L’appareil fermé devrait ainsi se rapprocher davantage des proportions d’un petit carnet avant de se transformer, une fois ouvert, en une tablette presque carrée.
La protection présente également une forme assez inhabituelle mais logique quand on repense aux rumeurs du format passeport : les angles situés du côté de la charnière sont presque carrés, tandis que ceux du bord opposé restent arrondis. Ice Universe apporte toutefois une précision importante. Cette asymétrie correspondrait à la forme de la vitre complète et non à celle de la dalle elle-même. L’écran conserverait donc des angles arrondis symétriques ainsi que des bordures de largeur uniforme sur ses quatre côtés. Comme un petit iPad finalement !
L’autre détail est probablement plus intéressant. La protection comporte une seule découpe circulaire située dans la partie droite de l’écran, destinée à accueillir la caméra frontale. Certaines rumeurs évoquaient jusqu’ici un poinçon centré. Ces nouveaux accessoires semblent plutôt indiquer qu’Apple aurait choisi de le décaler sur le côté.
Cette configuration serait surtout rendue possible par l’absence de Face ID. L’iPhone Ultra devrait en effet revenir à Touch ID, probablement intégré au bouton latéral, et n’aurait donc pas besoin de l’ensemble de capteurs TrueDepth actuellement dissimulés dans la Dynamic Island. Apple pourrait ainsi proposer pour la première fois sur un iPhone une simple caméra placée dans un poinçon, une solution largement utilisée depuis plusieurs années chez les constructeurs Android.
Cette nouvelle fuite arrive quelques jours après la publication par Sonny Dickson de protections destinées cette fois au bloc photo arrière, notamment dans des finitions argent et bleu foncé.
Les précédentes fuites évoquaient un écran externe de 5,5 pouces et une dalle pliable interne de 7,8 pouces. L’ensemble serait animé par la future puce A20 Pro et pourrait intégrer une batterie d’environ 5 000 mAh. La partie photo comprendrait deux capteurs arrière de 48 mégapixels, auxquels s’ajouteraient deux caméras selfie de 18 mégapixels, une pour chacun des écrans.
Sauf changement de dernière minute, Apple devrait présenter son premier iPhone pliable aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max à la mi-septembre. D'ailleurs la dernière bêta d'iOS 27 en a quelque peu donné confirmation. Son positionnement sera toutefois très différent de celui des autres modèles. Les différentes estimations placent son prix au-delà des 2 000 dollars, ce qui en ferait de très loin l’iPhone le plus cher jamais commercialisé.
Une protection d’écran ne permet évidemment pas de confirmer définitivement le design d’un appareil encore non annoncé. Mais les pièces provenant des accessoiristes deviennent généralement plus intéressantes à l’approche de la production et du lancement. Le simple poinçon serait surtout un changement assez symbolique : après plusieurs générations de Dynamic Island, le premier iPhone pliable pourrait adopter une façade beaucoup plus dépouillée, au prix du retour de Touch ID.
UN FORMAT PLUS COURT ET PLUS LARGE
Les protections permettent d’abord de mieux comprendre les proportions de l’écran externe de l’iPhone Ultra. Comme l’indiquaient déjà plusieurs rumeurs, Apple aurait choisi un format sensiblement plus court et plus large que celui d’un iPhone traditionnel. L’appareil fermé devrait ainsi se rapprocher davantage des proportions d’un petit carnet avant de se transformer, une fois ouvert, en une tablette presque carrée.
La protection présente également une forme assez inhabituelle mais logique quand on repense aux rumeurs du format passeport : les angles situés du côté de la charnière sont presque carrés, tandis que ceux du bord opposé restent arrondis. Ice Universe apporte toutefois une précision importante. Cette asymétrie correspondrait à la forme de la vitre complète et non à celle de la dalle elle-même. L’écran conserverait donc des angles arrondis symétriques ainsi que des bordures de largeur uniforme sur ses quatre côtés. Comme un petit iPad finalement !
UN SIMPLE TROU POUR LA CAMÉRA
L’autre détail est probablement plus intéressant. La protection comporte une seule découpe circulaire située dans la partie droite de l’écran, destinée à accueillir la caméra frontale. Certaines rumeurs évoquaient jusqu’ici un poinçon centré. Ces nouveaux accessoires semblent plutôt indiquer qu’Apple aurait choisi de le décaler sur le côté.
Cette configuration serait surtout rendue possible par l’absence de Face ID. L’iPhone Ultra devrait en effet revenir à Touch ID, probablement intégré au bouton latéral, et n’aurait donc pas besoin de l’ensemble de capteurs TrueDepth actuellement dissimulés dans la Dynamic Island. Apple pourrait ainsi proposer pour la première fois sur un iPhone une simple caméra placée dans un poinçon, une solution largement utilisée depuis plusieurs années chez les constructeurs Android.
DEUX ÉCRANS DE 5,5 ET 7,8 POUCES ?
Cette nouvelle fuite arrive quelques jours après la publication par Sonny Dickson de protections destinées cette fois au bloc photo arrière, notamment dans des finitions argent et bleu foncé.
Les précédentes fuites évoquaient un écran externe de 5,5 pouces et une dalle pliable interne de 7,8 pouces. L’ensemble serait animé par la future puce A20 Pro et pourrait intégrer une batterie d’environ 5 000 mAh. La partie photo comprendrait deux capteurs arrière de 48 mégapixels, auxquels s’ajouteraient deux caméras selfie de 18 mégapixels, une pour chacun des écrans.
Sauf changement de dernière minute, Apple devrait présenter son premier iPhone pliable aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max à la mi-septembre. D'ailleurs la dernière bêta d'iOS 27 en a quelque peu donné confirmation. Son positionnement sera toutefois très différent de celui des autres modèles. Les différentes estimations placent son prix au-delà des 2 000 dollars, ce qui en ferait de très loin l’iPhone le plus cher jamais commercialisé.
Qu’en penser ?
Une protection d’écran ne permet évidemment pas de confirmer définitivement le design d’un appareil encore non annoncé. Mais les pièces provenant des accessoiristes deviennent généralement plus intéressantes à l’approche de la production et du lancement. Le simple poinçon serait surtout un changement assez symbolique : après plusieurs générations de Dynamic Island, le premier iPhone pliable pourrait adopter une façade beaucoup plus dépouillée, au prix du retour de Touch ID.