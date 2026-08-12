Fuites iPhone Ultra : pas de Face ID (ni de Dynamic Island) et un curieux poinçon

Qu’en penser ?



Une protection d’écran ne permet évidemment pas de confirmer définitivement le design d’un appareil encore non annoncé. Mais les pièces provenant des accessoiristes deviennent généralement plus intéressantes à l’approche de la production et du lancement. Le simple poinçon serait surtout un changement assez symbolique : après plusieurs générations de Dynamic Island, le premier iPhone pliable pourrait adopter une façade beaucoup plus dépouillée, au prix du retour de Touch ID.