Bye bye : l’iPhone X est désormais obsolète !
Par Laurence - Publié le
C’est définitivement la fin d’une époque pour l’iPhone X. Près de neuf ans après avoir profondément renouvelé le design du smartphone d’Apple, le modèle vient de rejoindre la liste des produits considérés comme obsolètes par la firme. Le MacBook Pro 15 pouces de 2018 connaît le même sort, avec une conséquence importante : Apple ne propose désormais plus de réparation matérielle pour ces deux appareils.
Apple vient de mettre à jour sa terrible liste des produits anciens et obsolètes. Deux appareils particulièrement connus changent ainsi de catégorie : l’iPhone X et le MacBook Pro 15 pouces commercialisé en 2018 passent du statut de produits anciens (vintage) à celui de produits obsolètes.
Cette classification répond à des règles assez précises. Apple peut considérer comme obsolète un appareil dont la commercialisation a cessé depuis plus de sept ans. Le calendrier exact reste toutefois à la discrétion de la firme.
Et contrairement au statut
Le passage de l’iPhone X dans cette liste est particulièrement symbolique. Présenté en septembre 2017 pour célébrer les dix ans de l’iPhone, il avait marqué l’une des plus importantes ruptures de design dans l’histoire du smartphone d’Apple.
Exit le bouton Home et Touch ID : l’iPhone X introduisait Face ID, l’encoche et une dalle OLED de 5,8 pouces occupant presque toute la face avant. Il inaugurait ainsi les grandes lignes du design que les générations suivantes allaient reprendre pendant plusieurs années.
Son suivi logiciel principal avait déjà pris fin depuis quelque temps. En effet, iOS 16 constitue sa dernière grande version du système, l’iPhone X n’ayant pas eu droit à iOS 17. Il peut actuellement fonctionner sous iOS 16.7.16 et évidemment être utilisé.
Autre machine concernée, le MacBook Pro 15 pouces de 2018 rejoint lui aussi la liste des appareils obsolètes. Cette génération appartenait encore à l’ère des Mac Intel et disposait notamment de la Touch Bar. La machine reste compatible avec macOS Sequoia, avec macOS 15.7.7 comme version actuellement disponible pour ce modèle. Là encore, le Mac continuera parfaitement de fonctionner, mais une panne matérielle risque désormais de devenir plus compliquée à gérer auprès du réseau officiel.
Le terme obsolète peut paraître particulièrement radical, mais il ne signifie évidemment pas que l’iPhone X ou le MacBook Pro 2018 cessent soudainement de fonctionner. Il marque surtout la fin de leur prise en charge matérielle officielle. Pour l’iPhone X, le symbole reste néanmoins fort. Ce modèle avait inauguré Face ID et fait disparaître le bouton Home sur les iPhone haut de gamme. Le smartphone qui avait dessiné l’iPhone moderne appartient désormais officiellement à l’histoire chez Apple. Mais l'avenir se tourne désormais vers le 20e anniversaire de l'iPhone et l'iPhone XX !
L’IPHONE X EST DÉSORMAIS « OBSOLÈTE »
Apple vient de mettre à jour sa terrible liste des produits anciens et obsolètes. Deux appareils particulièrement connus changent ainsi de catégorie : l’iPhone X et le MacBook Pro 15 pouces commercialisé en 2018 passent du statut de produits anciens (vintage) à celui de produits obsolètes.
Cette classification répond à des règles assez précises. Apple peut considérer comme obsolète un appareil dont la commercialisation a cessé depuis plus de sept ans. Le calendrier exact reste toutefois à la discrétion de la firme.
Et contrairement au statut
vintage, le passage dans la catégorie
obsolètea une conséquence très concrète : Apple cesse de proposer les réparations matérielles et les centres de services agréés ne peuvent plus commander de pièces détachées pour ces appareils. Ainsi, un produit vintage peut encore être pris en charge tant que les composants nécessaires restent disponibles.
UN IPHONE QUI A PROFONDÉMENT CHANGÉ LA GAMME
Le passage de l’iPhone X dans cette liste est particulièrement symbolique. Présenté en septembre 2017 pour célébrer les dix ans de l’iPhone, il avait marqué l’une des plus importantes ruptures de design dans l’histoire du smartphone d’Apple.
Exit le bouton Home et Touch ID : l’iPhone X introduisait Face ID, l’encoche et une dalle OLED de 5,8 pouces occupant presque toute la face avant. Il inaugurait ainsi les grandes lignes du design que les générations suivantes allaient reprendre pendant plusieurs années.
Son suivi logiciel principal avait déjà pris fin depuis quelque temps. En effet, iOS 16 constitue sa dernière grande version du système, l’iPhone X n’ayant pas eu droit à iOS 17. Il peut actuellement fonctionner sous iOS 16.7.16 et évidemment être utilisé.
MÊME SORT POUR LE MACBOOK PRO 15 POUCES DE 2018
Autre machine concernée, le MacBook Pro 15 pouces de 2018 rejoint lui aussi la liste des appareils obsolètes. Cette génération appartenait encore à l’ère des Mac Intel et disposait notamment de la Touch Bar. La machine reste compatible avec macOS Sequoia, avec macOS 15.7.7 comme version actuellement disponible pour ce modèle. Là encore, le Mac continuera parfaitement de fonctionner, mais une panne matérielle risque désormais de devenir plus compliquée à gérer auprès du réseau officiel.
Qu’en penser ?
Le terme obsolète peut paraître particulièrement radical, mais il ne signifie évidemment pas que l’iPhone X ou le MacBook Pro 2018 cessent soudainement de fonctionner. Il marque surtout la fin de leur prise en charge matérielle officielle. Pour l’iPhone X, le symbole reste néanmoins fort. Ce modèle avait inauguré Face ID et fait disparaître le bouton Home sur les iPhone haut de gamme. Le smartphone qui avait dessiné l’iPhone moderne appartient désormais officiellement à l’histoire chez Apple. Mais l'avenir se tourne désormais vers le 20e anniversaire de l'iPhone et l'iPhone XX !