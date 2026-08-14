Bye bye : l’iPhone X est désormais obsolète !

L’IPHONE X EST DÉSORMAIS « OBSOLÈTE »

vintage

obsolète

UN IPHONE QUI A PROFONDÉMENT CHANGÉ LA GAMME

MÊME SORT POUR LE MACBOOK PRO 15 POUCES DE 2018

Qu’en penser ?



Le terme obsolète peut paraître particulièrement radical, mais il ne signifie évidemment pas que l’iPhone X ou le MacBook Pro 2018 cessent soudainement de fonctionner. Il marque surtout la fin de leur prise en charge matérielle officielle. Pour l’iPhone X, le symbole reste néanmoins fort. Ce modèle avait inauguré Face ID et fait disparaître le bouton Home sur les iPhone haut de gamme. Le smartphone qui avait dessiné l’iPhone moderne appartient désormais officiellement à l’histoire chez Apple. Mais l'avenir se tourne désormais vers le 20e anniversaire de l'iPhone et l'iPhone XX !

s. Deux appareils particulièrement connus changent ainsi de catégorie : l’iPhone X et le MacBook Pro 15 pouces commercialisé en 2018 passent du statut de produits anciens (vintage) à celui de produits obsolètes.Cette classification répond à des règles assez précises. Apple peut considérer comme obsolète un appareil dont. Le calendrier exact reste toutefois à lade la firme.Et contrairement au statut, le passage dans la catégoriea une conséquence très concrète :. Ainsi, un produit vintage peut encore être pris en charge tant que les composants nécessaires restent disponibles.. Présenté en septembre 2017 pour célébrer, il avait marqué l’une des plus importantes ruptures de design dans l’histoire du smartphone d’Apple.Exit le bouton Home et Touch ID :, l’encoche et une dalle OLED de 5,8 pouces occupant presque toute la face avant. Il inaugurait ainsi les grandes lignes du design que les générations suivantes allaient reprendre pendant plusieurs années.. En effet,constitue sa dernière grande version du système, l’iPhone X n’ayant pas eu droit à iOS 17. Il peut actuellement fonctionner sous iOS 16.7.16 et évidemment être utilisé.Cette génération appartenait encore à l’ère des Mac Intel et disposait notamment de la Touch Bar. La machine reste compatible avec macOS Sequoia, avec macOS 15.7.7 comme version actuellement disponible pour ce modèle. Là encore, le Mac continuera parfaitement de fonctionner, mais une panne matérielle risque désormais de devenir plus compliquée à gérer auprès du réseau officiel.