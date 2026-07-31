Le MacBook Pro pourrait bientôt adopter le design ultra-fin du MacBook Ultra

UN DESIGN PLUS FIN POUR TOUTE LA GAMME

APPLE FAIT MARCHE ARRIÈRE… SUR L’ÉPAISSEUR

FIN DE L’ENCOCHE, PLACE À LA DYNAMIC ISLAND ?

LE MACBOOK ULTRA OU LE SUCCESSEUR DU MACBOOK PRO ?

Qu’en penser ?



Au-delà de l’arrivée attendue de l’OLED ou du tactile, c’est peut-être le design qui constitue la véritable nouveauté. Apple semble vouloir faire évoluer progressivement toute sa gamme vers un châssis plus fin, plus moderne et mieux adapté aux technologies des prochaines années.



Mais pour autant, la firme saura-t-elle éviter les erreurs du passé ? Les utilisateurs avaient accueilli très fraîchement les MacBook ultra-fins de l’ère Intel, notamment en raison de leurs nombreux compromis (la suppression des ports avait contraint bon nombre d'entre nous à se balader avec des dongles surchargés de fils).



Si Apple parvient cette fois à conserver USB-C, HDMI, MagSafe (pourquoi pas un lecteur SD) et les performances tout en affinant significativement le châssis, cette génération pourrait bien devenir la nouvelle référence des ordinateurs portables de la marque.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent. Si l’attention s’est surtout portée sur son écran OLED tactile, son nouveau châssis pourrait finalement être tout aussi important.Selon Mark Gurman, Apple prévoit de renouveler l’ensemble de sa gamme Mac au cours des deux prochaines années. Le premier MacBook Pro 14 pouces équipé d’une puce M7, attendu en 2027, reprendrait déjà le design inauguré par les futurs modèles haut de gamme. Autrement dit, cette nouvelle silhouette ne resterait pas réservée aux machines les plus coûteuses très longtemps.Le contraste est intéressant. En 2021, Apple avait épaissi ses MacBook Pro afin de réintroduire plusieurs connecteurs très demandés, comme le HDMI, le lecteur de cartes SD ou encore le MagSafe.Le passage à un écran OLED hybride y contribuerait largement. Contrairement au mini-LED, cette technologie ne nécessite pas de système de rétroéclairage, ce qui permet de gagner plusieurs millimètres dans le capot de l’écran. Bonne nouvelle,Les différentes feuilles de route publiées ces derniers mois évoquent un passage à une caméra intégrée dans un petit poinçon en forme de pilule, beaucoup plus discret que l’encoche actuelle.Cette évolution pourrait ouvrir la voie à une Dynamic Island sur Mac, capable d’afficher des informations contextuelles comme sur l’iPhone. Les bordures de l’écran pourraient également être légèrement affinées. Certaines sources parlent decontre 14,2 et 16,2 pouces aujourd’hui, sans que les dimensions globales de l’ordinateur n’évoluent réellement.Une dernière inconnue demeure : le nom., sans utiliser l’appellation MacBook Pro. De quoi alimenter les spéculations autour d’un éventuel MacBook Ultra.. Apple pourrait remplacer les actuels modèles Pro équipés des puces M Pro et M Max par cette nouvelle génération plus ambitieuse, ou créer une gamme Ultra venant se positionner au-dessus des MacBook Pro.