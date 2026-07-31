Le MacBook Pro pourrait bientôt adopter le design ultra-fin du MacBook Ultra
Par Laurence - Publié le
Le futur MacBook Ultra ne devrait pas se contenter d’introduire un écran OLED et, enfin, une dalle tactile. Il pourrait bien annoncer un tout nouveau design chez les portables de la Pomme. Selon plusieurs sources concordantes, la firme préparerait également une profonde refonte de son design, qui serait ensuite étendue à une grande partie de la gamme des MacBook Pro. Une stratégie qui rappelle celle adoptée avec les MacBook Pro de 2021, mais dans la direction inverse.
Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent un MacBook Ultra attendu fin 2026. Si l’attention s’est surtout portée sur son écran OLED tactile, son nouveau châssis pourrait finalement être tout aussi important.
Selon Mark Gurman, Apple prévoit de renouveler l’ensemble de sa gamme Mac au cours des deux prochaines années. Le premier MacBook Pro 14 pouces équipé d’une puce M7, attendu en 2027, reprendrait déjà le design inauguré par les futurs modèles haut de gamme. Autrement dit, cette nouvelle silhouette ne resterait pas réservée aux machines les plus coûteuses très longtemps.
Le contraste est intéressant. En 2021, Apple avait épaissi ses MacBook Pro afin de réintroduire plusieurs connecteurs très demandés, comme le HDMI, le lecteur de cartes SD ou encore le MagSafe. Cinq ans plus tard, la firme chercherait désormais à réduire de nouveau l’épaisseur de ses ordinateurs. Mais quid des ports ?
Le passage à un écran OLED hybride y contribuerait largement. Contrairement au mini-LED, cette technologie ne nécessite pas de système de rétroéclairage, ce qui permet de gagner plusieurs millimètres dans le capot de l’écran. Bonne nouvelle, aucune fuite ne laisse penser qu’Apple sacrifierait des ports pour parvenir à ce résultat.
Autre changement attendu : la disparition de l’encoche. Les différentes feuilles de route publiées ces derniers mois évoquent un passage à une caméra intégrée dans un petit poinçon en forme de pilule, beaucoup plus discret que l’encoche actuelle.
Cette évolution pourrait ouvrir la voie à une Dynamic Island sur Mac, capable d’afficher des informations contextuelles comme sur l’iPhone. Les bordures de l’écran pourraient également être légèrement affinées. Certaines sources parlent de dalles de 14,3 et 16,3 pouces, contre 14,2 et 16,2 pouces aujourd’hui, sans que les dimensions globales de l’ordinateur n’évoluent réellement.
Une dernière inconnue demeure : le nom. Dans sa feuille de route, Mark Gurman évoque simplement un MacBook haut de gamme, sans utiliser l’appellation MacBook Pro. De quoi alimenter les spéculations autour d’un éventuel MacBook Ultra.
Deux scénarios semblent aujourd’hui possibles. Apple pourrait remplacer les actuels modèles Pro équipés des puces M Pro et M Max par cette nouvelle génération plus ambitieuse, ou créer une gamme Ultra venant se positionner au-dessus des MacBook Pro.
Au-delà de l’arrivée attendue de l’OLED ou du tactile, c’est peut-être le design qui constitue la véritable nouveauté. Apple semble vouloir faire évoluer progressivement toute sa gamme vers un châssis plus fin, plus moderne et mieux adapté aux technologies des prochaines années.
Mais pour autant, la firme saura-t-elle éviter les erreurs du passé ? Les utilisateurs avaient accueilli très fraîchement les MacBook ultra-fins de l’ère Intel, notamment en raison de leurs nombreux compromis (la suppression des ports avait contraint bon nombre d'entre nous à se balader avec des dongles surchargés de fils).
Si Apple parvient cette fois à conserver USB-C, HDMI, MagSafe (pourquoi pas un lecteur SD) et les performances tout en affinant significativement le châssis, cette génération pourrait bien devenir la nouvelle référence des ordinateurs portables de la marque.
UN DESIGN PLUS FIN POUR TOUTE LA GAMME
Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent un MacBook Ultra attendu fin 2026. Si l’attention s’est surtout portée sur son écran OLED tactile, son nouveau châssis pourrait finalement être tout aussi important.
Selon Mark Gurman, Apple prévoit de renouveler l’ensemble de sa gamme Mac au cours des deux prochaines années. Le premier MacBook Pro 14 pouces équipé d’une puce M7, attendu en 2027, reprendrait déjà le design inauguré par les futurs modèles haut de gamme. Autrement dit, cette nouvelle silhouette ne resterait pas réservée aux machines les plus coûteuses très longtemps.
APPLE FAIT MARCHE ARRIÈRE… SUR L’ÉPAISSEUR
Le contraste est intéressant. En 2021, Apple avait épaissi ses MacBook Pro afin de réintroduire plusieurs connecteurs très demandés, comme le HDMI, le lecteur de cartes SD ou encore le MagSafe. Cinq ans plus tard, la firme chercherait désormais à réduire de nouveau l’épaisseur de ses ordinateurs. Mais quid des ports ?
Le passage à un écran OLED hybride y contribuerait largement. Contrairement au mini-LED, cette technologie ne nécessite pas de système de rétroéclairage, ce qui permet de gagner plusieurs millimètres dans le capot de l’écran. Bonne nouvelle, aucune fuite ne laisse penser qu’Apple sacrifierait des ports pour parvenir à ce résultat.
FIN DE L’ENCOCHE, PLACE À LA DYNAMIC ISLAND ?
Autre changement attendu : la disparition de l’encoche. Les différentes feuilles de route publiées ces derniers mois évoquent un passage à une caméra intégrée dans un petit poinçon en forme de pilule, beaucoup plus discret que l’encoche actuelle.
Cette évolution pourrait ouvrir la voie à une Dynamic Island sur Mac, capable d’afficher des informations contextuelles comme sur l’iPhone. Les bordures de l’écran pourraient également être légèrement affinées. Certaines sources parlent de dalles de 14,3 et 16,3 pouces, contre 14,2 et 16,2 pouces aujourd’hui, sans que les dimensions globales de l’ordinateur n’évoluent réellement.
LE MACBOOK ULTRA OU LE SUCCESSEUR DU MACBOOK PRO ?
Une dernière inconnue demeure : le nom. Dans sa feuille de route, Mark Gurman évoque simplement un MacBook haut de gamme, sans utiliser l’appellation MacBook Pro. De quoi alimenter les spéculations autour d’un éventuel MacBook Ultra.
Deux scénarios semblent aujourd’hui possibles. Apple pourrait remplacer les actuels modèles Pro équipés des puces M Pro et M Max par cette nouvelle génération plus ambitieuse, ou créer une gamme Ultra venant se positionner au-dessus des MacBook Pro.
Qu’en penser ?
Au-delà de l’arrivée attendue de l’OLED ou du tactile, c’est peut-être le design qui constitue la véritable nouveauté. Apple semble vouloir faire évoluer progressivement toute sa gamme vers un châssis plus fin, plus moderne et mieux adapté aux technologies des prochaines années.
Mais pour autant, la firme saura-t-elle éviter les erreurs du passé ? Les utilisateurs avaient accueilli très fraîchement les MacBook ultra-fins de l’ère Intel, notamment en raison de leurs nombreux compromis (la suppression des ports avait contraint bon nombre d'entre nous à se balader avec des dongles surchargés de fils).
Si Apple parvient cette fois à conserver USB-C, HDMI, MagSafe (pourquoi pas un lecteur SD) et les performances tout en affinant significativement le châssis, cette génération pourrait bien devenir la nouvelle référence des ordinateurs portables de la marque.