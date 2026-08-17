iPhone Ultra : ce brevet révèle-t-il les secrets de son écran pliable ?

Qu’en penser ?



Le timing de ce brevet est évidemment intéressant alors qu’Apple devrait présenter prochainement l'iPhone Ultra. Il faut cependant conserver la prudence habituelle concernant les brevets. Rien ne permet d’affirmer que l’une de ces trois technologies sera effectivement utilisée sur le modèle commercialisé.



Toutefois, ces travaux permettent surtout de comprendre à quel point l’écran reste l’une des difficultés majeures d’un smartphone pliable. Apple ne cherche visiblement pas seulement à fabriquer une dalle capable de se plier : il faut qu’elle résiste dans le temps, protège correctement l’écran et conserve l’apparence d’une surface aussi uniforme que possible.



Et sur un appareil attendu à plus de 2 000 dollars, une pliure trop visible ou une protection sensiblement plus fragile que celle d’un iPhone classique risquerait très mal passer