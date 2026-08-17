iPhone Ultra : ce brevet révèle-t-il les secrets de son écran pliable ?
Par Laurence - Publié le
Septembre approche et les rumeurs autour du premier iPhone pliable commencent sérieusement à s’accélérer. Apple n’a évidemment toujours pas confirmé son existence, mais le modèle devrait être dévoilé aux côtés des prochains iPhone lors de la keynote de rentrée. En attendant, les fuites se multiplient sans qu’il soit toujours facile de séparer les informations crédibles des simples spéculations. Cette fois, l’élément vient directement d’Apple !
Cupertino vient de compléter l’un de ses brevets déjà déposé sur les appareils pliables avec de nouvelles informations particulièrement détaillées. Verre, céramique, polymères ou structure multicouche : plusieurs technologies sont envisagées pour renforcer la zone de pliage et rendre la pliure de l’écran aussi discrète que possible.
Car concevoir un smartphone pliable impose un compromis assez délicat. La surface de l’écran doit résister aux rayures et aux chocs comme celle d’un smartphone traditionnel, tout en supportant des milliers d’ouvertures et de fermetures. Apple a justement exploré plusieurs pistes pour résoudre cette équation avec trois architectures différentes pour protéger l’écran flexible, avec une attention particulière portée à la partie située au-dessus de la charnière.
La première repose sur un matériau transparent pouvant notamment intégrer de la céramique. Plutôt que de considérer l’écran totalement ouvert comme sa position naturelle, Apple a imaginé une surface conçue pour présenter moins de contraintes mécaniques lorsqu’elle est déjà légèrement courbée.
L’objectif serait de mieux répartir les forces entre les positions ouverte et fermée. Cette technique pourrait permettre de conserver une meilleure protection ou d’obtenir un rayon de courbure plus réduit sans dépasser les limites mécaniques du matériau.
Ensuite, Cupertino a envisagé de créer dans la couche transparente des zones volontairement amincies ou creusées afin de déterminer précisément les endroits où celle-ci doit se déformer. Ces minuscules structures pourraient avoir des dimensions et des espacements différents selon leur position. En contrôlant leur géométrie, Apple pourrait ainsi répartir progressivement la déformation autour de la charnière plutôt que de concentrer toutes les contraintes sur une seule ligne.
Pour rendre ces structures invisible à l'oeil nu, elle envisage de combler ces zones avec un polymère aux propriétés optiques proches de celles du reste de l’écran. Ce matériau conserverait la souplesse nécessaire au pliage tout en évitant que les différentes structures apparaissent à travers la dalle. Cette solution pourrait donc améliorer la résistance de l’écran, mais aussi rendre sa pliure beaucoup plus discrète.
La troisième piste abandonne en partie l’idée d’une surface rigide continue. Cupertino décrit une structure composée d’une couche relativement souple sur laquelle seraient positionnés plusieurs panneaux plus résistants. Les espaces entre ces éléments pourraient, là encore, recevoir un matériau transparent spécialement choisi pour limiter les différences visuelles.
Elle détaille même une interface capable de faire évoluer progressivement l’indice de réfraction entre deux matériaux. L’enjeu est important : multiplier les couches et les matériaux peut améliorer la solidité, mais également créer des démarcations visibles lorsque la lumière les traverse.
Le timing de ce brevet est évidemment intéressant alors qu’Apple devrait présenter prochainement l'iPhone Ultra. Il faut cependant conserver la prudence habituelle concernant les brevets. Rien ne permet d’affirmer que l’une de ces trois technologies sera effectivement utilisée sur le modèle commercialisé.
Toutefois, ces travaux permettent surtout de comprendre à quel point l’écran reste l’une des difficultés majeures d’un smartphone pliable. Apple ne cherche visiblement pas seulement à fabriquer une dalle capable de se plier : il faut qu’elle résiste dans le temps, protège correctement l’écran et conserve l’apparence d’une surface aussi uniforme que possible.
Et sur un appareil attendu à plus de 2 000 dollars, une pliure trop visible ou une protection sensiblement plus fragile que celle d’un iPhone classique risquerait très mal passer
DES INFOS OFFICIELLES !
Cupertino vient de compléter l’un de ses brevets déjà déposé sur les appareils pliables avec de nouvelles informations particulièrement détaillées. Verre, céramique, polymères ou structure multicouche : plusieurs technologies sont envisagées pour renforcer la zone de pliage et rendre la pliure de l’écran aussi discrète que possible.
Car concevoir un smartphone pliable impose un compromis assez délicat. La surface de l’écran doit résister aux rayures et aux chocs comme celle d’un smartphone traditionnel, tout en supportant des milliers d’ouvertures et de fermetures. Apple a justement exploré plusieurs pistes pour résoudre cette équation avec trois architectures différentes pour protéger l’écran flexible, avec une attention particulière portée à la partie située au-dessus de la charnière.
LE VERRE PLIABLE, UN VRAI CASSE-TÊTE
La première repose sur un matériau transparent pouvant notamment intégrer de la céramique. Plutôt que de considérer l’écran totalement ouvert comme sa position naturelle, Apple a imaginé une surface conçue pour présenter moins de contraintes mécaniques lorsqu’elle est déjà légèrement courbée.
L’objectif serait de mieux répartir les forces entre les positions ouverte et fermée. Cette technique pourrait permettre de conserver une meilleure protection ou d’obtenir un rayon de courbure plus réduit sans dépasser les limites mécaniques du matériau.
DES MICROSTRUCTURES POUR MIEUX CONTRÔLER LA PLIURE
Ensuite, Cupertino a envisagé de créer dans la couche transparente des zones volontairement amincies ou creusées afin de déterminer précisément les endroits où celle-ci doit se déformer. Ces minuscules structures pourraient avoir des dimensions et des espacements différents selon leur position. En contrôlant leur géométrie, Apple pourrait ainsi répartir progressivement la déformation autour de la charnière plutôt que de concentrer toutes les contraintes sur une seule ligne.
Pour rendre ces structures invisible à l'oeil nu, elle envisage de combler ces zones avec un polymère aux propriétés optiques proches de celles du reste de l’écran. Ce matériau conserverait la souplesse nécessaire au pliage tout en évitant que les différentes structures apparaissent à travers la dalle. Cette solution pourrait donc améliorer la résistance de l’écran, mais aussi rendre sa pliure beaucoup plus discrète.
PLUSIEURS PANNEAUX PLUTÔT QU’UNE SEULE COUCHE
La troisième piste abandonne en partie l’idée d’une surface rigide continue. Cupertino décrit une structure composée d’une couche relativement souple sur laquelle seraient positionnés plusieurs panneaux plus résistants. Les espaces entre ces éléments pourraient, là encore, recevoir un matériau transparent spécialement choisi pour limiter les différences visuelles.
Elle détaille même une interface capable de faire évoluer progressivement l’indice de réfraction entre deux matériaux. L’enjeu est important : multiplier les couches et les matériaux peut améliorer la solidité, mais également créer des démarcations visibles lorsque la lumière les traverse.
Qu’en penser ?
Le timing de ce brevet est évidemment intéressant alors qu’Apple devrait présenter prochainement l'iPhone Ultra. Il faut cependant conserver la prudence habituelle concernant les brevets. Rien ne permet d’affirmer que l’une de ces trois technologies sera effectivement utilisée sur le modèle commercialisé.
Toutefois, ces travaux permettent surtout de comprendre à quel point l’écran reste l’une des difficultés majeures d’un smartphone pliable. Apple ne cherche visiblement pas seulement à fabriquer une dalle capable de se plier : il faut qu’elle résiste dans le temps, protège correctement l’écran et conserve l’apparence d’une surface aussi uniforme que possible.
Et sur un appareil attendu à plus de 2 000 dollars, une pliure trop visible ou une protection sensiblement plus fragile que celle d’un iPhone classique risquerait très mal passer