Le chargeur dynamique d'Apple qui grimpe à 60 W débarque enfin en France à 45 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Il aura fallu attendre presque un an, mais le chargeur dynamique d'Apple est enfin vendu en France. Cet adaptateur USB-C affiche 40 W en temps normal et sait pousser jusqu'à 60 W quand l'appareil en a vraiment besoin, le tout dans un format compact avec des broches rétractables. Il est affiché à 45 euros sur l'Apple Store.
La puissance dynamique, c'est une drôle de manière de présenter les choses. Un chargeur classique reste bloqué sur sa valeur, alors que celui-ci tient 40 W en continu puis grimpe jusqu'à 60 W dès que l'appareil branché réclame un coup de fouet, par exemple pour gaver plus vite la grosse batterie d'un MacBook ou d'un iPad Pro qu'on a laissé tomber à plat. Là où Apple fait bien les choses, c'est que tout ça rentre dans un boîtier qui garde à peu près le gabarit d'un 40 W banal, sans la brique qu'on redoutait. Et puis il y a cette prise Europlug à deux broches qui se replient dans la coque une fois le chargeur rangé. Un rien. Mais le glisser dans un sac au milieu du câble et des écouteurs sans rien griffer, c'est le genre de confort qu'on ne veut plus lâcher une fois qu'on y a goûté. Apple l'avait montré une première fois en septembre 2025, en même temps que les iPhone 17. Maintenant on peut quand même se demander si derrière cette notion de
On s'étonne aussi un peu qu'entre cette présentation et le moment où on peut vraiment l'acheter chez nous, il s'est écoulé presque un an. Le chargeur tournait aux États-Unis depuis des mois pendant que la France regardait passer les trains. Apple vient enfin de le glisser dans son Store à 45 euros, et pour une fois on n'est pas les seuls oubliés rattrapés, puisqu'il débarque au même moment dans une bonne partie de l'Europe, de l'Allemagne à l'Italie en passant par l'Espagne, la Belgique, le Portugal, la Suisse ou les pays nordiques. Mieux vaut tard que jamais.
Pour qui bouge souvent, le petit bloc coche pas mal de cases, entre le format ramassé, les broches escamotables et ce boost qui fait vraiment gagner du temps sur un iPhone, un iPad ou un MacBook léger. Reste le prix. Parce que 45 euros pour un simple chargeur, ça pique, surtout quand des marques comme UGREEN ou Anker alignent des modèles GaN aussi compacts et souvent plus musclés pour le même tarif, quand ce n'est pas carrément moins. Ce qu'on achète ici, au fond, c'est la finition, la prise qui se replie toute seule et la certitude que tout est réglé au poil pour les appareils maison. Pas la meilleure affaire quand même.
Le combo format rétractable et charge dynamique est une vraie bonne idée pour les nomades, et on ne va pas bouder un accessoire qui tient dans la poche tout en rechargeant vite. Mais entre les 45 euros demandés et l'année entière qu'il aura fallu patienter pour le voir arriver chez nous, difficile de crier au génie. C'est typiquement le genre de produit qu'on prend parce qu'on vit déjà dans l'écosystème Apple et qu'on aime quand tout est raccord, mais pas parce qu'il est meilleur que les autres.
Un chargeur qui monte à 60 W quand il faut
La puissance dynamique, c'est une drôle de manière de présenter les choses. Un chargeur classique reste bloqué sur sa valeur, alors que celui-ci tient 40 W en continu puis grimpe jusqu'à 60 W dès que l'appareil branché réclame un coup de fouet, par exemple pour gaver plus vite la grosse batterie d'un MacBook ou d'un iPad Pro qu'on a laissé tomber à plat. Là où Apple fait bien les choses, c'est que tout ça rentre dans un boîtier qui garde à peu près le gabarit d'un 40 W banal, sans la brique qu'on redoutait. Et puis il y a cette prise Europlug à deux broches qui se replient dans la coque une fois le chargeur rangé. Un rien. Mais le glisser dans un sac au milieu du câble et des écouteurs sans rien griffer, c'est le genre de confort qu'on ne veut plus lâcher une fois qu'on y a goûté. Apple l'avait montré une première fois en septembre 2025, en même temps que les iPhone 17. Maintenant on peut quand même se demander si derrière cette notion de
dynamiqueon a pas surtout un chargeur 60W qui n'est pas vraiment capable de bien tenir sa charge sur la durée. C'est là que le marketing d'Apple fait les choses bien, avec ce nom qui rend cette limitation presque sexy.
Enfin disponible en France, avec un an de retard
On s'étonne aussi un peu qu'entre cette présentation et le moment où on peut vraiment l'acheter chez nous, il s'est écoulé presque un an. Le chargeur tournait aux États-Unis depuis des mois pendant que la France regardait passer les trains. Apple vient enfin de le glisser dans son Store à 45 euros, et pour une fois on n'est pas les seuls oubliés rattrapés, puisqu'il débarque au même moment dans une bonne partie de l'Europe, de l'Allemagne à l'Italie en passant par l'Espagne, la Belgique, le Portugal, la Suisse ou les pays nordiques. Mieux vaut tard que jamais.
Pratique en déplacement, mais loin d'être donné
Pour qui bouge souvent, le petit bloc coche pas mal de cases, entre le format ramassé, les broches escamotables et ce boost qui fait vraiment gagner du temps sur un iPhone, un iPad ou un MacBook léger. Reste le prix. Parce que 45 euros pour un simple chargeur, ça pique, surtout quand des marques comme UGREEN ou Anker alignent des modèles GaN aussi compacts et souvent plus musclés pour le même tarif, quand ce n'est pas carrément moins. Ce qu'on achète ici, au fond, c'est la finition, la prise qui se replie toute seule et la certitude que tout est réglé au poil pour les appareils maison. Pas la meilleure affaire quand même.
On en dit quoi ?
Le combo format rétractable et charge dynamique est une vraie bonne idée pour les nomades, et on ne va pas bouder un accessoire qui tient dans la poche tout en rechargeant vite. Mais entre les 45 euros demandés et l'année entière qu'il aura fallu patienter pour le voir arriver chez nous, difficile de crier au génie. C'est typiquement le genre de produit qu'on prend parce qu'on vit déjà dans l'écosystème Apple et qu'on aime quand tout est raccord, mais pas parce qu'il est meilleur que les autres.