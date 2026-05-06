L’iPhone 17, numéro 1 des ventes des smartphones !

Qu'en penser ?



Avec l’iPhone 17, Apple semble avoir trouvé un équilibre particulièrement efficace : rapprocher suffisamment le modèle standard des versions Pro pour séduire massivement, sans totalement cannibaliser les modèles premium.



Et pendant que Samsung continue de dominer l’entrée de gamme Android, Apple confirme surtout une tendance devenue très claire : sur le segment premium mondial, l’iPhone reste largement la référence autour de laquelle s’organise tout le marché.