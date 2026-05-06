L’iPhone 17, numéro 1 des ventes des smartphones !
Par Laurence - Publié le
Apple continue d’écraser le marché premium du smartphone. Selon les derniers chiffres de Counterpoint Research, l’iPhone 17 a été le smartphone le plus vendu au monde au premier trimestre 2026. Plus impressionnant encore : Apple monopolise les trois premières places du classement mondial avec l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone 17 Pro.
D’après le dernier rapport Global Handset Model Sales Tracker de Counterpoint Research, l’iPhone 17 représente à lui seul 6 % des ventes mondiales de smartphones sur le trimestre. Le classement mondial est dominé par Apple avec en numéro un l'iPhone 17, suivi de l'iPhone 17 Pro Max et de l'iPhone 17 Pro. L’iPhone 16 reste également dans le top 10 en sixième position, preuve que l’ancien modèle continue de très bien se vendre malgré l’arrivée de la nouvelle génération.
Selon l’analyste Harshit Rastogi de Counterpoint, le succès de l’iPhone 17 vient en grande partie du repositionnement du modèle standard (et Tim Cook aurait bien voulu en vendre davantage). Apple aurait volontairement réduit l’écart avec les modèles Pro grâce à plusieurs améliorations : 256 Go de stockage de base, un écran 120 Hz, de meilleurs capteurs photo, et des performances renforcées. Dans ces conditions, beaucoup d’utilisateurs n’auraient plus ressenti le besoin de passer directement sur les modèles Pro.
L’étude souligne également les excellentes performances d’Apple dans plusieurs marchés clés. Les ventes de l’iPhone 17 auraient progressé à deux chiffres aux États-Unis, en Chine, mais surtout en Corée du Sud où les ventes auraient été multipliées par trois. Un symbole fort sur un territoire historiquement dominé par Samsung Electronics.
Samsung conserve toutefois une présence massive dans le classement grâce à sa gamme Galaxy A. Le Samsung Galaxy A07 4G devient ainsi le smartphone Android le plus vendu du trimestre. Les autres positions du top 10 sont principalement occupées par les modèles abordables de Samsung, tandis que Xiaomi parvient à placer son Redmi A5 en dixième position.
Counterpoint souligne un autre élément important : les dix smartphones les plus vendus représentent désormais 25 % des ventes mondiales. Il s’agit du plus haut niveau de concentration jamais observé sur un premier trimestre. Autrement dit, quelques modèles dominent de plus en plus largement le marché mondial.
Apple pourrait profiter d’un avantage inédit cette année ! L’iPhone 17 pourrait aussi bénéficier d’une situation particulière : plusieurs rumeurs indiquent désormais que le lancement de l’iPhone 18 standard serait repoussé au printemps 2027. Si cela se confirme, l’iPhone 17 resterait le modèle flagship d’Apple pendant environ six mois supplémentaires par rapport au calendrier habituel. Une situation qui pourrait encore prolonger son succès commercial.
Avec l’iPhone 17, Apple semble avoir trouvé un équilibre particulièrement efficace : rapprocher suffisamment le modèle standard des versions Pro pour séduire massivement, sans totalement cannibaliser les modèles premium.
Et pendant que Samsung continue de dominer l’entrée de gamme Android, Apple confirme surtout une tendance devenue très claire : sur le segment premium mondial, l’iPhone reste largement la référence autour de laquelle s’organise tout le marché.
L’iPhone 17 numéro un mondial
D’après le dernier rapport Global Handset Model Sales Tracker de Counterpoint Research, l’iPhone 17 représente à lui seul 6 % des ventes mondiales de smartphones sur le trimestre. Le classement mondial est dominé par Apple avec en numéro un l'iPhone 17, suivi de l'iPhone 17 Pro Max et de l'iPhone 17 Pro. L’iPhone 16 reste également dans le top 10 en sixième position, preuve que l’ancien modèle continue de très bien se vendre malgré l’arrivée de la nouvelle génération.
Apple rapproche encore le modèle standard des versions Pro
Selon l’analyste Harshit Rastogi de Counterpoint, le succès de l’iPhone 17 vient en grande partie du repositionnement du modèle standard (et Tim Cook aurait bien voulu en vendre davantage). Apple aurait volontairement réduit l’écart avec les modèles Pro grâce à plusieurs améliorations : 256 Go de stockage de base, un écran 120 Hz, de meilleurs capteurs photo, et des performances renforcées. Dans ces conditions, beaucoup d’utilisateurs n’auraient plus ressenti le besoin de passer directement sur les modèles Pro.
L’étude souligne également les excellentes performances d’Apple dans plusieurs marchés clés. Les ventes de l’iPhone 17 auraient progressé à deux chiffres aux États-Unis, en Chine, mais surtout en Corée du Sud où les ventes auraient été multipliées par trois. Un symbole fort sur un territoire historiquement dominé par Samsung Electronics.
ET les autres ?
Samsung conserve toutefois une présence massive dans le classement grâce à sa gamme Galaxy A. Le Samsung Galaxy A07 4G devient ainsi le smartphone Android le plus vendu du trimestre. Les autres positions du top 10 sont principalement occupées par les modèles abordables de Samsung, tandis que Xiaomi parvient à placer son Redmi A5 en dixième position.
Counterpoint souligne un autre élément important : les dix smartphones les plus vendus représentent désormais 25 % des ventes mondiales. Il s’agit du plus haut niveau de concentration jamais observé sur un premier trimestre. Autrement dit, quelques modèles dominent de plus en plus largement le marché mondial.
Apple pourrait profiter d’un avantage inédit cette année ! L’iPhone 17 pourrait aussi bénéficier d’une situation particulière : plusieurs rumeurs indiquent désormais que le lancement de l’iPhone 18 standard serait repoussé au printemps 2027. Si cela se confirme, l’iPhone 17 resterait le modèle flagship d’Apple pendant environ six mois supplémentaires par rapport au calendrier habituel. Une situation qui pourrait encore prolonger son succès commercial.
Qu'en penser ?
Avec l’iPhone 17, Apple semble avoir trouvé un équilibre particulièrement efficace : rapprocher suffisamment le modèle standard des versions Pro pour séduire massivement, sans totalement cannibaliser les modèles premium.
Et pendant que Samsung continue de dominer l’entrée de gamme Android, Apple confirme surtout une tendance devenue très claire : sur le segment premium mondial, l’iPhone reste largement la référence autour de laquelle s’organise tout le marché.