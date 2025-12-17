Tout ce que l’on sait de l'iPhone pliable !
Attendu de longue date, le premier iPhone pliable d’Apple pourrait enfin voir le jour l’an prochain. Baptisé officieusement iPhone Fold, ce modèle ultra-premium fait l’objet de nombreuses fuites depuis plusieurs mois, dont certaines commencent à converger avec une étonnante cohérence.
Sans surprise, Apple se dirigerait vers un format pliable horizontal à la manière d'un livre, comme les Galaxy Z Fold de Samsung. L’idée serait de proposer un iPhone classique une fois fermé, capable de se transformer en mini-tablette une fois déplié.
Selon les dernières informations, l’écran externe mesurerait entre 5,25 et 5,5 pouces, légèrement plus petit que les premières estimations. Il servirait à un usage quotidien classique, sans avoir à déplier l’appareil. Cet écran adopterait une caméra frontale poinçonnée, abandonnant la Dynamic Island au profit d’un simple trou circulaire.
À l’intérieur, l’écran principal atteindrait 7,6 à 7,8 pouces (7,58 pouces selon DCS, 7,7 pouces d'après The Information), soit un peu moins que les 8,3 pouces de l’iPad mini actuel. Apple y intégrerait une caméra sous l’écran, une technologie encore imparfaite, mais qui progresse rapidement et qui ferait l'objet de plusieurs tests en interne.
Autre choix technique attendu : Touch ID serait intégré au bouton latéral. Implémenter Face ID sur deux écrans impliquerait des modules complexes et coûteux, peu compatibles avec un produit déjà hors de prix. Apple privilégierait donc une solution éprouvée, plus simple et plus fiable.
Si Apple a tant tardé à entrer sur le marché du pliable, c’est en grande partie à cause de deux défauts récurrents : la fragilité des charnières et la pliure visible au centre de l’écran. Selon plusieurs sources, Apple aurait rejeté de nombreux prototypes fournis par Samsung Display avant d’imposer ses propres exigences. Résultat attendu : une pliure à peine perceptible et une charnière conçue pour durer.
Selon le leaker coréen yeux1122, l'iPhone Fold serait doté d'une batterie nettement plus généreuse que sur tous les iPhone actuels. Apple testerait actuellement des capacités comprises entre 5 400 et 5 800 mAh, un niveau inédit chez Cupertino. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max — jusqu’ici le mieux doté — dépasse à peine les 5 000 mAh.
Une telle batterie représenterait donc un bond d’environ 20 %, justifié par la présence de deux écrans aux usages distincts — l'interne étant plutôt énergivore en multitâche. Cette stratégie se rapprocherait de celle des Galaxy Z Fold, mais pourrait enfin permettre à Apple d’offrir une autonomie réellement confortable sur un smartphone pliable, un point faible récurrent chez la concurrence.
La configuration photo reste floue. Apple pourrait proposer un triple module digne des iPhone Pro… ou faire des compromis, comme elle l’a déjà fait avec l’iPhone Air. Côté tarif, les estimations oscillent entre 2 000 et 2 500 dollars, soit environ le double d’un iPhone Pro. Un prix élitiste, mais qui n’empêche pas certains analystes d’anticiper un succès commercial, porté par l’effet nouveauté et la puissance de la marque.
Un format “livre”, proche d’un iPad mini
Touch ID plutôt que Face ID
Une charnière digne de ce nom
Une batterie hors normes pour soutenir le format pliable
Prix et caméras : les grandes inconnues
