Tout ce que l’on sait de l'iPhone pliable !

Prix et caméras : les grandes inconnues



La configuration photo reste floue. Apple pourrait proposer un triple module digne des iPhone Pro… ou faire des compromis, comme elle l’a déjà fait avec l’iPhone Air. Côté tarif, les estimations oscillent entre 2 000 et 2 500 dollars, soit environ le double d’un iPhone Pro. Un prix élitiste, mais qui n’empêche pas certains analystes d’anticiper un succès commercial, porté par l’effet nouveauté et la puissance de la marque.