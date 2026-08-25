iPhone 18 Pro : Apple face à la flambée des prix
Par Laurence - Publié le
Après les Mac et les iPad, l’iPhone pourrait être le prochain produit Apple à subir une hausse de prix. Selon Mark Gurman, la firme ferait face aux mêmes tensions sur les composants, notamment la mémoire et les puces, et une augmentation serait désormais
Apple a déjà procédé à une importante révision de ses tarifs il y a deux mois. Plusieurs Mac et iPad ont vu leur prix augmenter, avec une hausse moyenne d’environ 23 % sur les modèles concernés.
L’iPhone avait jusqu’ici échappé au phénomène, mais probablement plus pour très longtemps. Dans ces conditions, Mark Gurman explique que les iPhone sont confrontés aux mêmes difficultés d’approvisionnement en mémoire et en semi-conducteurs que les autres appareils de la marque.
Dans ces conditions, le journaliste de Bloomberg estime qu’une augmentation des tarifs de l’iPhone reste désormais
Apple pourrait donc choisir une stratégie similaire. Actuellement, l’iPhone 17 Pro est actuellement commercialisé à partir de 1 099 dollars. Une augmentation de 100 dollars ferait passer son successeur à 1 199 dollars, soit une hausse d’environ 9 %.
Cela resterait finalement assez mesuré au regard de l’envolée récente des tarifs des Mac et des iPad. Selon Mark Gurman, Apple pourrait même décider d’absorber une partie de l’augmentation du coût des composants afin de ne pas trop faire grimper le prix affiché en boutique.
La firme a d’ailleurs déjà prévenu que ses marges brutes seraient sous pression au cours du trimestre actuel. Un indice laissant penser qu’elle ne répercutera pas nécessairement l’intégralité de la hausse de ses coûts sur les consommateurs.
La question est évidemment délicate pour Cupertino. Une augmentation limitée à 100 dollars permettrait à l’iPhone 18 Pro de rester globalement dans la même zone tarifaire que les smartphones premium de Samsung, sans provoquer le choc engendré par les récentes augmentations sur certains autres produits Apple.
Mais Mark Gurman estime aussi que la Pomme dispose encore d’une certaine marge de manœuvre. L’iPhone bénéficie d’une clientèle particulièrement fidèle et les hausses appliquées aux Mac et aux iPad montrent qu’Apple n’hésite désormais plus à augmenter franchement ses tarifs lorsque les coûts de production l’imposent.
Le nouveau programme d’abonnement Apple Upgrade (pas encore disponible chez nous) pourrait également jouer un rôle dans cette stratégie en permettant d’étaler le coût d’un nouvel iPhone sur plusieurs mensualités, rendant une hausse du prix facial un peu moins visible.
À quelques semaines de la présentation attendue des iPhone 18 Pro, le prix pourrait finalement constituer l’une des mauvaises surprises de cette génération. Une hausse de 100 dollars paraît aujourd’hui plausible, mais son éventuelle répercussion en euros reste encore inconnue. Et après plusieurs augmentations dans le catalogue Apple, la question sera surtout de savoir jusqu’où les acheteurs sont prêts à suivre.
inévitable. Pour l’iPhone 18 Pro, la facture pourrait ainsi grimper d’environ 100 dollars aux États-Unis.
APPLE FACE À LA HAUSSE DU PRIX DES COMPOSANTS
Apple a déjà procédé à une importante révision de ses tarifs il y a deux mois. Plusieurs Mac et iPad ont vu leur prix augmenter, avec une hausse moyenne d’environ 23 % sur les modèles concernés.
L’iPhone avait jusqu’ici échappé au phénomène, mais probablement plus pour très longtemps. Dans ces conditions, Mark Gurman explique que les iPhone sont confrontés aux mêmes difficultés d’approvisionnement en mémoire et en semi-conducteurs que les autres appareils de la marque.
Dans ces conditions, le journaliste de Bloomberg estime qu’une augmentation des tarifs de l’iPhone reste désormais
inévitable. Apple ne serait d’ailleurs pas la seule à devoir revoir sa copie. La firme observerait attentivement les décisions prises par Samsung et Google, qui ont tous deux augmenté d’environ 100 dollars le prix de leurs derniers smartphones haut de gamme.
UN IPHONE 18 PRO À 1 199 DOLLARS ?
Apple pourrait donc choisir une stratégie similaire. Actuellement, l’iPhone 17 Pro est actuellement commercialisé à partir de 1 099 dollars. Une augmentation de 100 dollars ferait passer son successeur à 1 199 dollars, soit une hausse d’environ 9 %.
Cela resterait finalement assez mesuré au regard de l’envolée récente des tarifs des Mac et des iPad. Selon Mark Gurman, Apple pourrait même décider d’absorber une partie de l’augmentation du coût des composants afin de ne pas trop faire grimper le prix affiché en boutique.
La firme a d’ailleurs déjà prévenu que ses marges brutes seraient sous pression au cours du trimestre actuel. Un indice laissant penser qu’elle ne répercutera pas nécessairement l’intégralité de la hausse de ses coûts sur les consommateurs.
JUSQU’OÙ APPLE PEUT-ELLE MONTER ?
La question est évidemment délicate pour Cupertino. Une augmentation limitée à 100 dollars permettrait à l’iPhone 18 Pro de rester globalement dans la même zone tarifaire que les smartphones premium de Samsung, sans provoquer le choc engendré par les récentes augmentations sur certains autres produits Apple.
Mais Mark Gurman estime aussi que la Pomme dispose encore d’une certaine marge de manœuvre. L’iPhone bénéficie d’une clientèle particulièrement fidèle et les hausses appliquées aux Mac et aux iPad montrent qu’Apple n’hésite désormais plus à augmenter franchement ses tarifs lorsque les coûts de production l’imposent.
Le nouveau programme d’abonnement Apple Upgrade (pas encore disponible chez nous) pourrait également jouer un rôle dans cette stratégie en permettant d’étaler le coût d’un nouvel iPhone sur plusieurs mensualités, rendant une hausse du prix facial un peu moins visible.
QU’EN PENSER ?
À quelques semaines de la présentation attendue des iPhone 18 Pro, le prix pourrait finalement constituer l’une des mauvaises surprises de cette génération. Une hausse de 100 dollars paraît aujourd’hui plausible, mais son éventuelle répercussion en euros reste encore inconnue. Et après plusieurs augmentations dans le catalogue Apple, la question sera surtout de savoir jusqu’où les acheteurs sont prêts à suivre.