iPhone 18 Pro : Apple face à la flambée des prix

inévitable

APPLE FACE À LA HAUSSE DU PRIX DES COMPOSANTS

inévitable

UN IPHONE 18 PRO À 1 199 DOLLARS ?

JUSQU’OÙ APPLE PEUT-ELLE MONTER ?

QU’EN PENSER ?



À quelques semaines de la présentation attendue des iPhone 18 Pro, le prix pourrait finalement constituer l’une des mauvaises surprises de cette génération. Une hausse de 100 dollars paraît aujourd’hui plausible, mais son éventuelle répercussion en euros reste encore inconnue. Et après plusieurs augmentations dans le catalogue Apple, la question sera surtout de savoir jusqu’où les acheteurs sont prêts à suivre.

Apple a déjà procédé à une. Plusieurs Mac et iPad ont vu leur prix, avec une hausse moyenne d’sur les modèles concernés.L’iPhone avait jusqu’ici échappé au phénomène, mais probablement plus pour très longtemps. Dans ces conditions, Mark Gurman explique que lque les autres appareils de la marque.Dans ces conditions, le journaliste deestime qu’une augmentation des tarifs de l’iPhone reste désormais. Apple ne serait d’ailleurs pas la seule à devoir revoir sa copie., qui ont tous deux augmenté d’environ 100 dollars le prix de leurs derniers smartphones haut de gamme.. Actuellement, l’iPhone 17 Pro est actuellement commercialisé à partir de 1 099 dollars. Une augmentation de 100 dollars ferait passer son successeur à 1 199 dollars, soit une hausse d’environ 9 %.. Selon Mark Gurman, Apple pourrait même décider d’absorber une partie de l’augmentation du coût des composants afin de ne pas trop faire grimper le prix affiché en boutique.La firme a d’ailleurs déjà prévenu que. Un indice laissant penser qu’elle ne répercutera pas nécessairement l’intégralité de la hausse de ses coûts sur les consommateurs.La question est évidemment délicate pour Cupertino. Uneà 100 dollars permettrait à l’iPhone 18 Pro de rester globalement dans la même zone tarifaire que les smartphones premium de Samsung, sans provoquer le choc engendré par les récentes augmentations sur certains autres produits Apple.Mais Mark Gurman estime aussi que. L’iPhone bénéficie d’une clientèle particulièrement fidèle et les hausses appliquées aux Mac et aux iPad montrent qu’Apple n’hésite désormais plus à augmenter franchement ses tarifs lorsque les coûts de production l’imposent.(pas encore disponible chez nous) pourrait également jouer un rôle dans cette stratégie en permettant d’étaler le coût d’un nouvel iPhone sur plusieurs mensualités, rendant une hausse du prix facial un peu moins visible.