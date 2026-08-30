Code iPhone oublié? Comment déverrouiller un iPhone désactivé
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Oublier le code de son iPhone peut rapidement devenir une situation frustrante. Après plusieurs tentatives incorrectes, votre iPhone peut afficher des messages tels que « iPhone indisponible », « Verrouillage de sécurité » ou support.apple.com/iphone/passcode, vous empêchant d’accéder à votre appareil. Apple a conçu ces fonctionnalités de sécurité pour protéger les informations personnelles, ce qui vous empêche également d'accéder à votre propre iPhone. Heureusement, vous pouvez tout de même retrouver l'accès à votre appareil.
• Télécharger iPhone Unlocker
Avant de déverrouiller un iPhone dont le code a été oublié, gardez à l'esprit les points suivants:
Si vous avez récemment modifié votre code d’accès sous iOS 17 ou une version ultérieure, vous pouvez utiliser votre ancien code pour déverrouiller votre appareil dans un délai de 72 heures. Lorsque l’écran « iPhone indisponible » s’affiche, touchez l’option « Code oublié ? », puis sélectionnez « Saisissez l’ancien code » pour accéder temporairement à l’appareil, sans avoir besoin d’un ordinateur ni de réinitialiser l’appareil.
Sinon, la seule façon de déverrouiller un iPhone désactivé si vous avez oublié votre code est d'effacer l'appareil. Apple propose plusieurs méthodes officielles pour y parvenir, notamment l'option « Effacer iPhone » sur l'écran de verrouillage, iTunes, le Finder et l'app Localiser. Toutefois, ces méthodes peuvent ne pas fonctionner dans toutes les situations en raison de certaines limitations courantes:
Vous cherchez une méthode simple pour déverrouiller votre iPhone désactivé sans aucune restriction? TunesKit iPhone Unlocker est une excellente solution. Il vous permet de résoudre divers problèmes de verrouillage, comme l'oubli du code d'accès, le message « iPhone indisponible », un dysfonctionnement de Face ID, etc. Cet outil est compatible avec tous les modèles d'iPhone, d'iPad et d'iPod, tout en prenant en charge la dernière version d'iOS.
Télécharger iPhone Unlocker
La procédure est simple, directe et rapide : connectez votre iPhone, suivez les instructions guidées et effectuez le déverrouillage étape par étape. Aucun code d'accès, identifiant Apple ou autre information de vérification n'est requis pour retrouver l'accès à votre appareil (assurez-vous d'en être le propriétaire légitime).
Étape 1: Ouvrez TunesKit iPhone Unlocker, choisissez « Déverrouiller l'écran iOS », puis connectez votre iPhone verrouillé.
Étape 2: Mettez votre iPhone connecté en mode DFU ou en mode de récupération.
Étape 3: Cliquez sur le bouton « Télécharger » pour télécharger le package du firmware.
Étape 4: Cliquez maintenant sur le bouton « Déverrouiller » pour déverrouiller l'iPhone dont le code a été oublié et en retrouver l'accès.
Oublier le code de verrouillage de son iPhone peut être frustrant, surtout lorsque l'on a besoin d'accéder à des informations importantes. Les méthodes officielles d'Apple peuvent vous dépanner, à condition de remplir les critères requis. Si vous ne pouvez pas faire appel au support d'Apple, TunesKit iPhone Unlocker constitue une excellente alternative. Grâce à son processus de déverrouillage simplifié et à sa grande compatibilité, il vous permet d'accéder à votre appareil dans diverses situations. Pas de jailbreak, pas de prise en main complexe ni de compétences techniques requises!
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Ce qu'il faut savoir avant de débloquer un iPhone
Avant de déverrouiller un iPhone dont le code a été oublié, gardez à l'esprit les points suivants:
• Le déverrouillage suite à l'oubli du code nécessite, dans la plupart des cas, l'effacement de l'appareil.
• Assurez-vous de connaître vos identifiants Apple (identifiant Apple et mot de passe), car ils seront requis lors de la configuration.
• Le code de verrouillage de l'écran et le Verrouillage d'activation sont deux fonctionnalités de sécurité distinctes.
• La seule méthode légale consiste à débloquer votre propre appareil personnel, plutôt qu'un appareil volé, perdu ou non autorisé par son propriétaire.
• Assurez-vous de connaître vos identifiants Apple (identifiant Apple et mot de passe), car ils seront requis lors de la configuration.
• Le code de verrouillage de l'écran et le Verrouillage d'activation sont deux fonctionnalités de sécurité distinctes.
• La seule méthode légale consiste à débloquer votre propre appareil personnel, plutôt qu'un appareil volé, perdu ou non autorisé par son propriétaire.
Que faire si vous avez oublié le code de votre iPhone ?
Si vous avez récemment modifié votre code d’accès sous iOS 17 ou une version ultérieure, vous pouvez utiliser votre ancien code pour déverrouiller votre appareil dans un délai de 72 heures. Lorsque l’écran « iPhone indisponible » s’affiche, touchez l’option « Code oublié ? », puis sélectionnez « Saisissez l’ancien code » pour accéder temporairement à l’appareil, sans avoir besoin d’un ordinateur ni de réinitialiser l’appareil.
Sinon, la seule façon de déverrouiller un iPhone désactivé si vous avez oublié votre code est d'effacer l'appareil. Apple propose plusieurs méthodes officielles pour y parvenir, notamment l'option « Effacer iPhone » sur l'écran de verrouillage, iTunes, le Finder et l'app Localiser. Toutefois, ces méthodes peuvent ne pas fonctionner dans toutes les situations en raison de certaines limitations courantes:
• La fonction « Localiser mon iPhone » n'était pas activée avant le verrouillage de l'appareil;
• Votre iPhone ne se connecte pas à un réseau Wi-Fi ou cellulaire;
• Vous ne connaissez pas le compte iCloud ni le mot de passe associés à l'iPhone;
• Votre iPhone n'est pas détecté par iTunes ou le Finder;
• Vous n'avez pas réussi à passer en mode de récupération avant de restaurer l'iPhone;
• ……
• Votre iPhone ne se connecte pas à un réseau Wi-Fi ou cellulaire;
• Vous ne connaissez pas le compte iCloud ni le mot de passe associés à l'iPhone;
• Votre iPhone n'est pas détecté par iTunes ou le Finder;
• Vous n'avez pas réussi à passer en mode de récupération avant de restaurer l'iPhone;
• ……
TunesKit iPhone Unlocker – La meilleure alternative pour déverrouiller un iPhone en cas d'oubli du code
Vous cherchez une méthode simple pour déverrouiller votre iPhone désactivé sans aucune restriction? TunesKit iPhone Unlocker est une excellente solution. Il vous permet de résoudre divers problèmes de verrouillage, comme l'oubli du code d'accès, le message « iPhone indisponible », un dysfonctionnement de Face ID, etc. Cet outil est compatible avec tous les modèles d'iPhone, d'iPad et d'iPod, tout en prenant en charge la dernière version d'iOS.
Télécharger iPhone Unlocker
La procédure est simple, directe et rapide : connectez votre iPhone, suivez les instructions guidées et effectuez le déverrouillage étape par étape. Aucun code d'accès, identifiant Apple ou autre information de vérification n'est requis pour retrouver l'accès à votre appareil (assurez-vous d'en être le propriétaire légitime).
Étape 1: Ouvrez TunesKit iPhone Unlocker, choisissez « Déverrouiller l'écran iOS », puis connectez votre iPhone verrouillé.
Étape 2: Mettez votre iPhone connecté en mode DFU ou en mode de récupération.
Étape 3: Cliquez sur le bouton « Télécharger » pour télécharger le package du firmware.
Étape 4: Cliquez maintenant sur le bouton « Déverrouiller » pour déverrouiller l'iPhone dont le code a été oublié et en retrouver l'accès.
FAQ sur le déverrouillage du code de l'iPhone
Q1: Puis-je déverrouiller mon iPhone sans perdre de données?
R: Oui. La « Réinitialisation du code » d'accès vous permet d'utiliser temporairement votre ancien code pour retrouver l'accès à votre iPhone sans perdre de données.
Q2: Que signifie support.apple.com/iphone/passcode?
R: « support.apple.com/iphone/passcode » correspond à une fonctionnalité de sécurité développée par Apple. Elle s'affiche généralement lorsqu'un iPhone a été désactivé à la suite d'un trop grand nombre de tentatives de saisie de code erronées.
Q3: Le message « iPhone indisponible » correspond-il à un iPhone désactivé?
R: Oui. Apple utilise différents messages de sécurité selon la version d'iOS, mais tous deux indiquent que l'appareil est verrouillé en raison de plusieurs tentatives de code erronées.
R: Oui. La « Réinitialisation du code » d'accès vous permet d'utiliser temporairement votre ancien code pour retrouver l'accès à votre iPhone sans perdre de données.
Q2: Que signifie support.apple.com/iphone/passcode?
R: « support.apple.com/iphone/passcode » correspond à une fonctionnalité de sécurité développée par Apple. Elle s'affiche généralement lorsqu'un iPhone a été désactivé à la suite d'un trop grand nombre de tentatives de saisie de code erronées.
Q3: Le message « iPhone indisponible » correspond-il à un iPhone désactivé?
R: Oui. Apple utilise différents messages de sécurité selon la version d'iOS, mais tous deux indiquent que l'appareil est verrouillé en raison de plusieurs tentatives de code erronées.
Conclusion
Oublier le code de verrouillage de son iPhone peut être frustrant, surtout lorsque l'on a besoin d'accéder à des informations importantes. Les méthodes officielles d'Apple peuvent vous dépanner, à condition de remplir les critères requis. Si vous ne pouvez pas faire appel au support d'Apple, TunesKit iPhone Unlocker constitue une excellente alternative. Grâce à son processus de déverrouillage simplifié et à sa grande compatibilité, il vous permet d'accéder à votre appareil dans diverses situations. Pas de jailbreak, pas de prise en main complexe ni de compétences techniques requises!