Code iPhone oublié? Comment déverrouiller un iPhone désactivé

• Le déverrouillage suite à l'oubli du code nécessite, dans la plupart des cas,• Assurez-vous de(identifiant Apple et mot de passe), car ils seront requis lors de la configuration.sont deux fonctionnalités de sécurité distinctes., plutôt qu'un appareil volé, perdu ou non autorisé par son propriétaire.

• La fonction « Localiser mon iPhone » n'était pas activée avant le verrouillage de l'appareil; • Votre iPhone ne se connecte pas à un réseau Wi-Fi ou cellulaire; • Vous ne connaissez pas le compte iCloud ni le mot de passe associés à l'iPhone; • Votre iPhone n'est pas détecté par iTunes ou le Finder; • Vous n'avez pas réussi à passer en mode de récupération avant de restaurer l'iPhone; • ……

Q1: Puis-je déverrouiller mon iPhone sans perdre de données?

R: Oui. La « Réinitialisation du code » d'accès vous permet d'utiliser temporairement votre ancien code pour retrouver l'accès à votre iPhone sans perdre de données.



Q2: Que signifie support.apple.com/iphone/passcode?

R: « support.apple.com/iphone/passcode » correspond à une fonctionnalité de sécurité développée par Apple. Elle s'affiche généralement lorsqu'un iPhone a été désactivé à la suite d'un trop grand nombre de tentatives de saisie de code erronées.



Q3: Le message « iPhone indisponible » correspond-il à un iPhone désactivé?

R: Oui. Apple utilise différents messages de sécurité selon la version d'iOS, mais tous deux indiquent que l'appareil est verrouillé en raison de plusieurs tentatives de code erronées.