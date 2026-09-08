ESR montre l'iPhone pliable avant la Keynote
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple présente mercredi soir son premier iPhone pliable, et les dernières heures avant la keynote ressemblent à une passoire, comme souvent. Le fabricant de coques ESR a publié une vidéo où le téléphone apparaît à côté d'un iPhone Air, et un leaker affirme que le nom commercial ne sera pas iPhone Ultra mais iPhone Duo.
Depuis le printemps, tout le monde appelle ce téléphone iPhone Ultra, à commencer par les employés d'Apple eux-mêmes si l'on en croit Mark Gurman, et Filipe Espósito avait cité en avril une source proche de l'entreprise pour affirmer que ce serait le nom retenu. Sauf que voilà, un premier leaker, TailosiveTech, a lâché « iPhone Duo » sur X la semaine dernière, et Majin Bu a enfoncé le clou dimanche en assurant que l'appellation Ultra ne serait pas celle de la boîte. Le bonhomme a vu juste sur l'iPhone 16e ou le titane désert, mais il s'est aussi trompé sur la Dynamic Island de ce même 16e et sur un iPad 11 qui n'est jamais arrivé à la date promise, et surtout personne n'a trouvé la moindre trace de ce Duo dans une marque déposée ou une ligne de code.
L'autre fuite du jour est plus parlante. ESR, qui vend des coques, a publié un court film où l'on voit le pliable fermé et ouvert à côté d'un iPhone Air, avec cette question posée aux clients : oseriez-vous vous passer de coque sur un pliable ? Elle a probablement simplement récupéré les moules qui circulent chez les sous-traitants pour fabriquer ses accessoires, et elle communique dessus juste avant l'annonce. On y découvre un appareil nettement plus petit que l'Air une fois fermé, à peu près aussi épais que deux Air empilés, et un module photo très proéminent, dans lequel Apple aurait concentré l'électronique comme elle l'a fait sur l'Air. Ouvert, il ferait entre 4,5 et 4,8 mm, contre 5,64 mm pour l'Air, mais un Galaxy Z Fold 8 fait 4,5 mm et le Honor Magic V6 descend à 4,1 mm.
Côté prix, les estimations américaines sont désormais autour de 2 300 dollars pour 256 Go, et de 2 200 à 2 600 euros chez nous selon le stockage, avec une disponibilité plutôt en octobre et une production de quelques centaines d'unités par jour qui laisse craindre une sortie au compte-gouttes, et peut-être même inexistante hors des Etats-Unis.
Que le pliable ressemble à ça, on veut bien le croire, les coques ne se trompent presque jamais sur les dimensions. Que ça s'appelle Duo, on attendra de le lire sur le site d'Apple, parce qu'un nom lâché sur X à quelques jours de l'annonce par un leaker qui a une chance sur deux, c'est un pari, pas une information.
Un nom qui sort de nulle part
Depuis le printemps, tout le monde appelle ce téléphone iPhone Ultra, à commencer par les employés d'Apple eux-mêmes si l'on en croit Mark Gurman, et Filipe Espósito avait cité en avril une source proche de l'entreprise pour affirmer que ce serait le nom retenu. Sauf que voilà, un premier leaker, TailosiveTech, a lâché « iPhone Duo » sur X la semaine dernière, et Majin Bu a enfoncé le clou dimanche en assurant que l'appellation Ultra ne serait pas celle de la boîte. Le bonhomme a vu juste sur l'iPhone 16e ou le titane désert, mais il s'est aussi trompé sur la Dynamic Island de ce même 16e et sur un iPad 11 qui n'est jamais arrivé à la date promise, et surtout personne n'a trouvé la moindre trace de ce Duo dans une marque déposée ou une ligne de code.
Ce que montre la vidéo d'ESR
L'autre fuite du jour est plus parlante. ESR, qui vend des coques, a publié un court film où l'on voit le pliable fermé et ouvert à côté d'un iPhone Air, avec cette question posée aux clients : oseriez-vous vous passer de coque sur un pliable ? Elle a probablement simplement récupéré les moules qui circulent chez les sous-traitants pour fabriquer ses accessoires, et elle communique dessus juste avant l'annonce. On y découvre un appareil nettement plus petit que l'Air une fois fermé, à peu près aussi épais que deux Air empilés, et un module photo très proéminent, dans lequel Apple aurait concentré l'électronique comme elle l'a fait sur l'Air. Ouvert, il ferait entre 4,5 et 4,8 mm, contre 5,64 mm pour l'Air, mais un Galaxy Z Fold 8 fait 4,5 mm et le Honor Magic V6 descend à 4,1 mm.
Ce qu'on attend mercredi
Côté prix, les estimations américaines sont désormais autour de 2 300 dollars pour 256 Go, et de 2 200 à 2 600 euros chez nous selon le stockage, avec une disponibilité plutôt en octobre et une production de quelques centaines d'unités par jour qui laisse craindre une sortie au compte-gouttes, et peut-être même inexistante hors des Etats-Unis.
On en dit quoi ?
Que le pliable ressemble à ça, on veut bien le croire, les coques ne se trompent presque jamais sur les dimensions. Que ça s'appelle Duo, on attendra de le lire sur le site d'Apple, parce qu'un nom lâché sur X à quelques jours de l'annonce par un leaker qui a une chance sur deux, c'est un pari, pas une information.