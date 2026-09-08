ESR montre l'iPhone pliable avant la Keynote

On en dit quoi ?



Que le pliable ressemble à ça, on veut bien le croire, les coques ne se trompent presque jamais sur les dimensions. Que ça s'appelle Duo, on attendra de le lire sur le site d'Apple, parce qu'un nom lâché sur X à quelques jours de l'annonce par un leaker qui a une chance sur deux, c'est un pari, pas une information.