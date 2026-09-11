Ternus et Joswiak défendent l'iPhone Duo en interview

On en dit quoi ?



Eh bien on en dit pas grand chose en fait. Comme souvent ce genre d'interview post keynote est assez plat et n'apporte pas beaucoup d'informations, on reste sur une communication très maitrisée, qui n'apporte que peu d'infos, si ça n'est donner un peu plus d'habillage et de visibilité au produit. On attendra donc d'avoir vraiment le produit en main pour voir un peu mieux ce que la bête nous cache, et son potentiel.