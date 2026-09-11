Ternus et Joswiak défendent l'iPhone Duo en interview
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple défend son arrivée tardive dans les smartphones pliables. Dans un entretien publié le 10 septembre, John Ternus et Greg Joswiak détaillent la conception de l'iPhone Duo, de sa nanotexture à ses commandes déplacées. Ils parlent aussi photo, stylet et prix, avec quelques réponses beaucoup moins précises sur le reste de la gamme.
John Ternus, le nouveau directeur général d'Apple, et Greg Joswiak, responsable du marketing mondial, répondent aux questions depuis Apple Park, au lendemain de la keynote, avec nos confrères de Tom's Guide et TechRadar. Leur explication tient d'abord aux exigences que la marque s'était fixées : qualité, résistance et design devaient arriver au niveau attendu avant de commercialiser un pliable. Joswiak critique les proportions des appareils concurrents et défend le format passeport du Duo, conçu en partant de l'écran déplié.
Ternus décrit ensuite un travail commun sur la charnière et l'écran. Du verre est placé de chaque côté de la dalle OLED, mais la surface que l'on touche est en polymère. Apple a donc dû concevoir une autre façon de réaliser la nanotexture déjà connue sur ses iPad et MacBook Pro. Cette finition mate optionnelle doit réduire les reflets et rendre la pliure moins visible, avec un toucher plus agréable.
Joswiak se félicite surtout d'avoir gardé cette nanotexture secrète. L'équipe avait renforcé les précautions et utilisé un nom de code sans rapport avec le projet, qu'il refuse encore de révéler. Les proportions du téléphone avaient pourtant fuité. Un petit détail de fabrication avait donc échappé aux rumeurs, et Apple semble avoir apprécié de conserver cette surprise.
Le format plus large change aussi la place disponible pour iOS. Ternus explique que déplacer les commandes vers la droite permet de récupérer de la hauteur pour afficher les contenus. Elles se retrouvent sous le pouce droit, aussi bien téléphone fermé qu'une fois ouvert. Les deux écrans partagent les mêmes proportions, pour que le passage de l'un à l'autre conserve une certaine continuité.
Apple compte ensuite sur les développeurs pour utiliser cet espace. Joswiak évoque leur expérience des applications iPad, les outils déjà disponibles pour adapter les interfaces et les ajouts destinés au Duo. Une application peut afficher davantage de contenu ou plusieurs panneaux, au lieu de simplement grossir ses boutons. Cela ne signifie pas que toutes les applications iPad seront immédiatement adaptées : les exemples présentés résultent bien d'un travail des développeurs.
Interrogé sur l'arrivée d'un stylet sur iPhone, Ternus rappelle que l'iPad a lui aussi commencé sans Apple Pencil. Il considère cet accessoire comme une possibilité supplémentaire pour certains utilisateurs, sans le rendre nécessaire. Le grand écran du Duo permet de dessiner ou d'annoter plus confortablement. Attention au calendrier : Apple annonce la prise en charge de l'Apple Pencil USB-C plus tard dans l'année, sans promettre qu'elle sera disponible dès la sortie du téléphone.
À propos du prix, Ternus défend la complexité de l'appareil tout en reconnaissant que les Pro conviendront à beaucoup de clients. En France, l'iPhone Duo commence à 2 339 euros pour 256 Go, avec des précommandes le 16 octobre et une sortie le 23 octobre. Par contre, la question de l'absence d'iPhone 18 standard n'obtient pas d'explication : les dirigeants reviennent aux produits présentés, sans confirmer de prochain rendez-vous.
L'iPhone 18 Pro occupe la fin de l'entretien. Son ouverture variable utilise six petites lamelles qui laissent entrer davantage de lumière en s'écartant, ou augmentent la profondeur de champ en se refermant. Pour une photo de groupe, cela aide à garder nets des visages situés à différentes distances. Le téléphone choisit automatiquement son réglage, mais les nouvelles commandes permettent aussi d'ajuster manuellement l'ouverture, la vitesse et la mise au point.
Ternus rappelle que la mise au point et la stabilisation comportaient déjà des pièces mobiles. Il insiste sur les matériaux et les essais de fiabilité, sans fournir de mesure permettant de juger la durée de vie du nouveau mécanisme.
Eh bien on en dit pas grand chose en fait. Comme souvent ce genre d'interview post keynote est assez plat et n'apporte pas beaucoup d'informations, on reste sur une communication très maitrisée, qui n'apporte que peu d'infos, si ça n'est donner un peu plus d'habillage et de visibilité au produit. On attendra donc d'avoir vraiment le produit en main pour voir un peu mieux ce que la bête nous cache, et son potentiel.
Un écran à repenser
John Ternus, le nouveau directeur général d'Apple, et Greg Joswiak, responsable du marketing mondial, répondent aux questions depuis Apple Park, au lendemain de la keynote, avec nos confrères de Tom's Guide et TechRadar. Leur explication tient d'abord aux exigences que la marque s'était fixées : qualité, résistance et design devaient arriver au niveau attendu avant de commercialiser un pliable. Joswiak critique les proportions des appareils concurrents et défend le format passeport du Duo, conçu en partant de l'écran déplié.
Ternus décrit ensuite un travail commun sur la charnière et l'écran. Du verre est placé de chaque côté de la dalle OLED, mais la surface que l'on touche est en polymère. Apple a donc dû concevoir une autre façon de réaliser la nanotexture déjà connue sur ses iPad et MacBook Pro. Cette finition mate optionnelle doit réduire les reflets et rendre la pliure moins visible, avec un toucher plus agréable.
Joswiak se félicite surtout d'avoir gardé cette nanotexture secrète. L'équipe avait renforcé les précautions et utilisé un nom de code sans rapport avec le projet, qu'il refuse encore de révéler. Les proportions du téléphone avaient pourtant fuité. Un petit détail de fabrication avait donc échappé aux rumeurs, et Apple semble avoir apprécié de conserver cette surprise.
Les commandes sous le pouce
Le format plus large change aussi la place disponible pour iOS. Ternus explique que déplacer les commandes vers la droite permet de récupérer de la hauteur pour afficher les contenus. Elles se retrouvent sous le pouce droit, aussi bien téléphone fermé qu'une fois ouvert. Les deux écrans partagent les mêmes proportions, pour que le passage de l'un à l'autre conserve une certaine continuité.
Apple compte ensuite sur les développeurs pour utiliser cet espace. Joswiak évoque leur expérience des applications iPad, les outils déjà disponibles pour adapter les interfaces et les ajouts destinés au Duo. Une application peut afficher davantage de contenu ou plusieurs panneaux, au lieu de simplement grossir ses boutons. Cela ne signifie pas que toutes les applications iPad seront immédiatement adaptées : les exemples présentés résultent bien d'un travail des développeurs.
Le Pencil arrive après
Interrogé sur l'arrivée d'un stylet sur iPhone, Ternus rappelle que l'iPad a lui aussi commencé sans Apple Pencil. Il considère cet accessoire comme une possibilité supplémentaire pour certains utilisateurs, sans le rendre nécessaire. Le grand écran du Duo permet de dessiner ou d'annoter plus confortablement. Attention au calendrier : Apple annonce la prise en charge de l'Apple Pencil USB-C plus tard dans l'année, sans promettre qu'elle sera disponible dès la sortie du téléphone.
À propos du prix, Ternus défend la complexité de l'appareil tout en reconnaissant que les Pro conviendront à beaucoup de clients. En France, l'iPhone Duo commence à 2 339 euros pour 256 Go, avec des précommandes le 16 octobre et une sortie le 23 octobre. Par contre, la question de l'absence d'iPhone 18 standard n'obtient pas d'explication : les dirigeants reviennent aux produits présentés, sans confirmer de prochain rendez-vous.
Six lamelles pour les photos
L'iPhone 18 Pro occupe la fin de l'entretien. Son ouverture variable utilise six petites lamelles qui laissent entrer davantage de lumière en s'écartant, ou augmentent la profondeur de champ en se refermant. Pour une photo de groupe, cela aide à garder nets des visages situés à différentes distances. Le téléphone choisit automatiquement son réglage, mais les nouvelles commandes permettent aussi d'ajuster manuellement l'ouverture, la vitesse et la mise au point.
Ternus rappelle que la mise au point et la stabilisation comportaient déjà des pièces mobiles. Il insiste sur les matériaux et les essais de fiabilité, sans fournir de mesure permettant de juger la durée de vie du nouveau mécanisme.
On en dit quoi ?
Eh bien on en dit pas grand chose en fait. Comme souvent ce genre d'interview post keynote est assez plat et n'apporte pas beaucoup d'informations, on reste sur une communication très maitrisée, qui n'apporte que peu d'infos, si ça n'est donner un peu plus d'habillage et de visibilité au produit. On attendra donc d'avoir vraiment le produit en main pour voir un peu mieux ce que la bête nous cache, et son potentiel.