iPhone Duo : Apple a-t-elle trouvé l'écran pliable parfait ?
Par Laurence - Publié le
L’écran intérieur constitue forcément l’un des points les plus sensibles de l’iPhone Duo. Pour son premier iPhone pliable, Apple a donc développé une structure particulièrement complexe composée de dix couches ultrafines, avec du verre renforcé, des polymères et même une plaque en titane.
Plier plusieurs dizaines de fois par jour un écran reste un véritable défi en matière de résistance. Pour l’iPhone Duo, Apple a donc développé un assemblage constitué de dix couches ultrafines, chacune jouant un rôle dans la protection ou la flexibilité de la dalle.
La couche extérieure repose notamment sur un polymère spécialement développé, avec une finition nanotexturée. Selon la Pomme, ce matériau serait jusqu’à 40 % plus rigide que ceux habituellement utilisés dans l’industrie. Apple a également placé du verre haute résistance au-dessus et en dessous de la dalle pliable, tandis qu’une plaque en titane vient renforcer la partie inférieure de l’ensemble.
Le défi ne consiste toutefois pas simplement à rendre l’écran plus solide. Il faut également lui permettre de se plier sans que les différentes couches ne subissent trop de contraintes mécaniques.
Cupertino utilise pour cela des adhésifs toujours spécialement conçus pour permettre aux différentes couches de légèrement coulisser les unes par rapport aux autres. Elle compare leur fonctionnement aux pages d’un livre. Cette liberté de mouvement doit permettre de mieux répartir les contraintes lorsque l’iPhone Duo est ouvert et refermé.
La couche extérieure bénéficie également d’un traitement contre les rayures (on est sûr que les crashtests seront impitoyables). Comme certains ont pu se le demander, la finition nanotexturée mate doit de son côté réduire les reflets, mais aussi rendre la pliure centrale moins visible lorsque l’écran est déployé.
Apple ne peut évidemment pas utiliser son Ceramic Shield sur la partie pliable, qui doit conserver une certaine souplesse. Seul l’écran extérieur bénéficie du Ceramic Shield 2, comme les iPhone 18 Pro, tandis que le dos de l’iPhone Duo est lui aussi protégé par du Ceramic Shield.
Les deux écrans ne font par ailleurs pas de compromis sur les principales technologies d’affichage d’Apple. Ils prennent en charge ProMotion, l’affichage permanent et True Tone, avec une luminosité maximale annoncée à 3 000 nits en extérieur.
Avec cette structure à dix couches, Apple semble avoir consacré une bonne partie de son travail à la durabilité de l’écran et à la fameuse pliure, deux des principales faiblesses historiques des smartphones pliables. Globalement, les solutions techniques sont très intéressantes, notamment les couches capables de coulisser légèrement pour limiter les contraintes. Mais pour un appareil appelé à être ouvert et refermé plusieurs dizaines de fois par jour, seuls les tests sur la durée permettront réellement de juger de leur efficacité.
DIX COUCHES DE PROTECTION
Plier plusieurs dizaines de fois par jour un écran reste un véritable défi en matière de résistance. Pour l’iPhone Duo, Apple a donc développé un assemblage constitué de dix couches ultrafines, chacune jouant un rôle dans la protection ou la flexibilité de la dalle.
La couche extérieure repose notamment sur un polymère spécialement développé, avec une finition nanotexturée. Selon la Pomme, ce matériau serait jusqu’à 40 % plus rigide que ceux habituellement utilisés dans l’industrie. Apple a également placé du verre haute résistance au-dessus et en dessous de la dalle pliable, tandis qu’une plaque en titane vient renforcer la partie inférieure de l’ensemble.
DES COUCHES QUI GLISSENT LES UNES SUR LES AUTRES
Le défi ne consiste toutefois pas simplement à rendre l’écran plus solide. Il faut également lui permettre de se plier sans que les différentes couches ne subissent trop de contraintes mécaniques.
Cupertino utilise pour cela des adhésifs toujours spécialement conçus pour permettre aux différentes couches de légèrement coulisser les unes par rapport aux autres. Elle compare leur fonctionnement aux pages d’un livre. Cette liberté de mouvement doit permettre de mieux répartir les contraintes lorsque l’iPhone Duo est ouvert et refermé.
La couche extérieure bénéficie également d’un traitement contre les rayures (on est sûr que les crashtests seront impitoyables). Comme certains ont pu se le demander, la finition nanotexturée mate doit de son côté réduire les reflets, mais aussi rendre la pliure centrale moins visible lorsque l’écran est déployé.
CERAMIC SHIELD À L’EXTÉRIEUR
Apple ne peut évidemment pas utiliser son Ceramic Shield sur la partie pliable, qui doit conserver une certaine souplesse. Seul l’écran extérieur bénéficie du Ceramic Shield 2, comme les iPhone 18 Pro, tandis que le dos de l’iPhone Duo est lui aussi protégé par du Ceramic Shield.
Les deux écrans ne font par ailleurs pas de compromis sur les principales technologies d’affichage d’Apple. Ils prennent en charge ProMotion, l’affichage permanent et True Tone, avec une luminosité maximale annoncée à 3 000 nits en extérieur.
QU’EN PENSER ?
Avec cette structure à dix couches, Apple semble avoir consacré une bonne partie de son travail à la durabilité de l’écran et à la fameuse pliure, deux des principales faiblesses historiques des smartphones pliables. Globalement, les solutions techniques sont très intéressantes, notamment les couches capables de coulisser légèrement pour limiter les contraintes. Mais pour un appareil appelé à être ouvert et refermé plusieurs dizaines de fois par jour, seuls les tests sur la durée permettront réellement de juger de leur efficacité.