iPhone Duo : Apple a-t-elle trouvé l'écran pliable parfait ?

DIX COUCHES DE PROTECTION

DES COUCHES QUI GLISSENT LES UNES SUR LES AUTRES

CERAMIC SHIELD À L’EXTÉRIEUR

QU’EN PENSER ?



Avec cette structure à dix couches, Apple semble avoir consacré une bonne partie de son travail à la durabilité de l’écran et à la fameuse pliure, deux des principales faiblesses historiques des smartphones pliables. Globalement, les solutions techniques sont très intéressantes, notamment les couches capables de coulisser légèrement pour limiter les contraintes. Mais pour un appareil appelé à être ouvert et refermé plusieurs dizaines de fois par jour, seuls les tests sur la durée permettront réellement de juger de leur efficacité.

Plier plusieurs dizaines de fois par jour un écran reste un véritable défi en matière de résistance. Pour l’iPhone Duo, Apple a donc développéLa couche extérieure repose notamment sur. Selon la Pomme, ce matériau serait jusqu’à 40 % plus rigide que ceux habituellement utilisés dans l’industrie. Apple a également placé du verre haute résistance au-dessus et en dessous de la dalle pliable, tandis qu’une plaque en titane vient renforcer la partie inférieure de l’ensemble.. Il faut également lui permettre de se plier sans que les différentes couches ne subissent trop de contraintes mécaniques.Cupertino utilise pour cela. Elle compare leur fonctionnement aux pages d’un livre. Cette liberté de mouvement doit permettre delorsque l’iPhone Duo est ouvert et refermé.La couche extérieure bénéficie également d’un(on est sûr que les crashtests seront impitoyables). Comme certains ont pu se le demander, la finition nanotexturée mate doit de son côté, mais aussi rendre la pliure centrale moins visible lorsque l’écran est déployé.Apple ne peut évidemment pas utiliser son Ceramic Shield sur la partie pliable, qui doit conserver une certaine souplesse. Seul l’écran extérieur bénéficie du, comme les iPhone 18 Pro, tandis que le dos de l’iPhone Duo est lui aussi protégé par du Ceramic Shield.Les deux écrans ne font par ailleurs pas de compromis sur les principales technologies d’affichage d’Apple.