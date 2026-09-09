iOS 27 arrive le 14 septembre : quels sont les iPhone compatibles ?

IOS 27 DISPONIBLE DÈS LUNDI

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QUELS IPHONE SONT COMPATIBLES ?

• iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, l'iPhone Duo

• iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro et 17 Pro Max

• iPhone 16e, 16/16 Plus et 16 Pro/16 Pro Max

• iPhone 15/15 Plus et 15 Pro/15 Pro Max

• iPhone 14/14 Plus et 14 Pro/14 Pro Max

• iPhone 13/13 mini et 13 Pro/13 Pro Max

• iPhone 12/12 mini et 12 Pro/12 Pro Max

• iPhone 11 et 11 Pro/11 Pro Max

• iPhone SE à partir de la 2e génération

QU’EN PENSER ?



Avec iOS 27, Apple fait un choix plutôt confortable pour les utilisateurs : aucun iPhone compatible avec iOS 26 n’est abandonné cette année. Mais cette large compatibilité cache désormais des différences importantes. Les iPhone les plus anciens profiteront du nouveau système et de ses optimisations, tandis que les fonctions les plus avancées de Siri AI resteront réservées à une poignée de modèles récents. Une distinction qui devrait devenir de plus en plus visible à mesure qu’Apple Intelligence prend de l’importance dans iOS.

Après plusieurs mois de bêta, les utilisateurs pourront donc installer la version définitive quelques jours seulement après le keynote et avant l’arrivée des nouveaux iPhone 18 Pro.Apple précise toutefois que certaines fonctions pourront varier selon les pays, les langues et les réglementations locales., la nouvelle génération de l’assistant d’Apple développée notamment avec l’aide des modèles Gemini de Google. Siri dispose désormais de sa propre application, mais reste également accessible depuis l’ensemble du système et notamment via la Dynamic Island.. Une partie des traitements est effectuée directement sur l’iPhone, tandis que les opérations plus complexes peuvent passer par l’infrastructure Private Cloud Compute d’Apple.iOS 27 ne se limite évidemment pas à Siri., avec la possibilité de régler plus précisément la transparence de certains éléments de l’interface.. Le lancement des applications, le chargement de Photos et de l’Appareil photo, les transferts AirDrop ou encore le passage du Wi-Fi au réseau cellulaire doivent notamment gagner en rapidité.Bonne nouvelle cette année : tous les iPhone capables de faire fonctionner iOS 26 pourront installer iOS 27. La liste remonte ainsi jusqu’aux iPhone 11 et à l’iPhone SE de deuxième génération :Les fonctions les plus avancées de Siri AI nécessitent un matériel plus puissant et seront réservées, au lancement, aux iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro et iPhone Air.