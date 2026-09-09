iOS 27 arrive le 14 septembre : quels sont les iPhone compatibles ?
Par Laurence - Publié le
Apple a profité de sa keynote et de la présentation des iPhone 18 Pro pour confirmer la date de sortie d’iOS 27. La mise à jour sera disponible gratuitement dès le lundi 14 septembre, avec une bonne nouvelle : aucun iPhone compatible avec iOS 26 ne sera abandonné cette année.
Présenté en juin dernier lors de la WWDC 2026, iOS 27 sortira officiellement le lundi 14 septembre. Après plusieurs mois de bêta, les utilisateurs pourront donc installer la version définitive quelques jours seulement après le keynote et avant l’arrivée des nouveaux iPhone 18 Pro.
Apple précise toutefois que certaines fonctions pourront varier selon les pays, les langues et les réglementations locales. La principale nouveauté est évidemment Siri AI (pas pour tout le monde !), la nouvelle génération de l’assistant d’Apple développée notamment avec l’aide des modèles Gemini de Google. Siri dispose désormais de sa propre application, mais reste également accessible depuis l’ensemble du système et notamment via la Dynamic Island.
Le nouvel assistant s’appuie sur la prochaine génération d’Apple Intelligence et les nouveaux Apple Foundation Models. Une partie des traitements est effectuée directement sur l’iPhone, tandis que les opérations plus complexes peuvent passer par l’infrastructure Private Cloud Compute d’Apple.
iOS 27 ne se limite évidemment pas à Siri. Apple a notamment revu son interface Liquid Glass, avec la possibilité de régler plus précisément la transparence de certains éléments de l’interface.
La firme a prévu de nombreuses optimisations de performances et de nouvelles fonctions que nous avons pu détaillées au fil des bêta cet été. Le lancement des applications, le chargement de Photos et de l’Appareil photo, les transferts AirDrop ou encore le passage du Wi-Fi au réseau cellulaire doivent notamment gagner en rapidité.
Bonne nouvelle cette année : tous les iPhone capables de faire fonctionner iOS 26 pourront installer iOS 27. La liste remonte ainsi jusqu’aux iPhone 11 et à l’iPhone SE de deuxième génération :
Compatibilité avec iOS 27 ne signifie toutefois pas accès à toutes ses nouveautés. Les fonctions les plus avancées de Siri AI nécessitent un matériel plus puissant et seront réservées, au lancement, aux iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro et iPhone Air.
Avec iOS 27, Apple fait un choix plutôt confortable pour les utilisateurs : aucun iPhone compatible avec iOS 26 n’est abandonné cette année. Mais cette large compatibilité cache désormais des différences importantes. Les iPhone les plus anciens profiteront du nouveau système et de ses optimisations, tandis que les fonctions les plus avancées de Siri AI resteront réservées à une poignée de modèles récents. Une distinction qui devrait devenir de plus en plus visible à mesure qu’Apple Intelligence prend de l’importance dans iOS.
IOS 27 DISPONIBLE DÈS LUNDI
Présenté en juin dernier lors de la WWDC 2026, iOS 27 sortira officiellement le lundi 14 septembre. Après plusieurs mois de bêta, les utilisateurs pourront donc installer la version définitive quelques jours seulement après le keynote et avant l’arrivée des nouveaux iPhone 18 Pro.
Apple précise toutefois que certaines fonctions pourront varier selon les pays, les langues et les réglementations locales. La principale nouveauté est évidemment Siri AI (pas pour tout le monde !), la nouvelle génération de l’assistant d’Apple développée notamment avec l’aide des modèles Gemini de Google. Siri dispose désormais de sa propre application, mais reste également accessible depuis l’ensemble du système et notamment via la Dynamic Island.
Le nouvel assistant s’appuie sur la prochaine génération d’Apple Intelligence et les nouveaux Apple Foundation Models. Une partie des traitements est effectuée directement sur l’iPhone, tandis que les opérations plus complexes peuvent passer par l’infrastructure Private Cloud Compute d’Apple.
LIQUID GLASS ÉVOLUE AUSSI
iOS 27 ne se limite évidemment pas à Siri. Apple a notamment revu son interface Liquid Glass, avec la possibilité de régler plus précisément la transparence de certains éléments de l’interface.
La firme a prévu de nombreuses optimisations de performances et de nouvelles fonctions que nous avons pu détaillées au fil des bêta cet été. Le lancement des applications, le chargement de Photos et de l’Appareil photo, les transferts AirDrop ou encore le passage du Wi-Fi au réseau cellulaire doivent notamment gagner en rapidité.
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QUELS IPHONE SONT COMPATIBLES ?
Bonne nouvelle cette année : tous les iPhone capables de faire fonctionner iOS 26 pourront installer iOS 27. La liste remonte ainsi jusqu’aux iPhone 11 et à l’iPhone SE de deuxième génération :
• iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, l'iPhone Duo
• iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro et 17 Pro Max
• iPhone 16e, 16/16 Plus et 16 Pro/16 Pro Max
• iPhone 15/15 Plus et 15 Pro/15 Pro Max
• iPhone 14/14 Plus et 14 Pro/14 Pro Max
• iPhone 13/13 mini et 13 Pro/13 Pro Max
• iPhone 12/12 mini et 12 Pro/12 Pro Max
• iPhone 11 et 11 Pro/11 Pro Max
• iPhone SE à partir de la 2e génération
• iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro et 17 Pro Max
• iPhone 16e, 16/16 Plus et 16 Pro/16 Pro Max
• iPhone 15/15 Plus et 15 Pro/15 Pro Max
• iPhone 14/14 Plus et 14 Pro/14 Pro Max
• iPhone 13/13 mini et 13 Pro/13 Pro Max
• iPhone 12/12 mini et 12 Pro/12 Pro Max
• iPhone 11 et 11 Pro/11 Pro Max
• iPhone SE à partir de la 2e génération
Compatibilité avec iOS 27 ne signifie toutefois pas accès à toutes ses nouveautés. Les fonctions les plus avancées de Siri AI nécessitent un matériel plus puissant et seront réservées, au lancement, aux iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro et iPhone Air.
QU’EN PENSER ?
Avec iOS 27, Apple fait un choix plutôt confortable pour les utilisateurs : aucun iPhone compatible avec iOS 26 n’est abandonné cette année. Mais cette large compatibilité cache désormais des différences importantes. Les iPhone les plus anciens profiteront du nouveau système et de ses optimisations, tandis que les fonctions les plus avancées de Siri AI resteront réservées à une poignée de modèles récents. Une distinction qui devrait devenir de plus en plus visible à mesure qu’Apple Intelligence prend de l’importance dans iOS.