iOS 27 : comment fonctionne le nouveau contrôle parental sur l’iPhone

UN COMPTE ENFANT PLUS SIMPLE À CONFIGURER

Attention il faudra que l'iPhone de votre enfant soit compatible avec iOS 27

SAFARI DEVRA DEMANDER LA PERMISSION DES PARENTS

TEMPS D’ÉCRAN DEVIENT PLUS COMPLET

Limites de temps

École

APPLE BLOQUE AUSSI LES IMAGES VIOLENTES

QU’EN PENSER ?



Avec iOS 27, Apple ne se contente pas d’ajouter quelques réglages supplémentaires à Temps d’écran. Le contrôle parental devient plus simple à gérer au quotidien, avec la possibilité d’intervenir aussi bien sur le temps passé dans les apps que sur les sites consultés, les nouveaux contacts ou certains contenus sensibles.



La fonction Ask to Browse paraît notamment intéressante : plutôt que de tenter de dresser une liste exhaustive des sites interdits, elle permet aux parents de reprendre la main au moment où l’enfant souhaite accéder à un nouveau contenu. Reste évidemment à trouver le bon équilibre entre protection et autonomie, ce qu’aucun réglage automatique ne pourra décider à la place des familles.

Présentées lors de la WWDC en juin dernier,Avec une logique inverse : l’objectif est de partir d’un environnement relativement fermé plutôt que de devoir désactiver ensuite une multitude d’applications et de fonctions.Premier changement dès la configuration d’un nouvel appareil :. Apple propose notamment de commencer avec quelques apps essentielles ou un ensemble recommandé, avant d’en ajouter progressivement selon les besoins.qui permet déjà de valider le téléchargement d’une application ou un achat intégré. Avec, cette logique arrive dans Safari : les parents peuvent imposer à leur enfant de demander une autorisation avant de consulter un nouveau site web. La fonction est disponible sur iPhone, iPad et Mac.Même principe pour les communications. Les parents peuvent, mais aussi exiger une autorisation avant l’ajout d’un nouveau contact.Apple s’attaque également à l’un des sujets les plus délicats pour les parents :Les nouvellespermettent de définir une durée quotidienne pour plusieurs grandes catégories, notamment Réseaux sociaux, Jeux et Divertissement. Apple fournit même un point de départ adapté à l’âge de l’enfant, élaboré à partir des recommandations de spécialistes. Les parents restent évidemment libres de modifier ces durées.Il est également possible de créer des programmes différents selon les moments de la journée ou les jours de la semaine. Une configurationpeut par exemple limiter certaines applications entre 8 h 30 et 15 h, tout en laissant disponibles les outils nécessaires.Enfin,. Les parents peuvent alors suspendre rapidement certains accès ou, à l’inverse, accorder quelques minutes supplémentaires.La fonctionva également beaucoup plus loin. Jusqu’à présent, le système pouvait notamment détecter et flouter les images contenant de la nudité. Avec les nouveaux systèmes,. Apple précise que Sécurité des communications est activée par défaut pour les utilisateurs de moins de 18 ans., de la santé et du développement de l’enfant pour concevoir ces outils. La firme travaille notamment avec l’afin d’adapter son Family Media Plan aux produits Apple. Un ⁠site consacré à la sécurité des enfants et au contrôle parental rassemble également les différentes ressources et explique leur fonctionnement.