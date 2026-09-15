iOS 27 : comment fonctionne le nouveau contrôle parental sur l’iPhone
Par Laurence - Publié le
Avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, Apple déploie une nouvelle série de fonctions destinées à mieux protéger les enfants. Temps d’écran évolue en profondeur, tandis que les parents peuvent désormais contrôler plus facilement les sites consultés, les contacts autorisés ou encore le temps passé dans certaines catégories d’apps.
Présentées lors de la WWDC en juin dernier, les nouvelles fonctions de contrôle parental d’Apple sont désormais disponibles avec les systèmes 27. Avec une logique inverse : l’objectif est de partir d’un environnement relativement fermé plutôt que de devoir désactiver ensuite une multitude d’applications et de fonctions.
Premier changement dès la configuration d’un nouvel appareil : les parents peuvent choisir précisément les applications auxquelles leur enfant aura accès. Apple propose notamment de commencer avec quelques apps essentielles ou un ensemble recommandé, avant d’en ajouter progressivement selon les besoins.
Apple étend également le principe de la Demande d’autorisation d’achat, qui permet déjà de valider le téléchargement d’une application ou un achat intégré. Avec Ask to Browse, cette logique arrive dans Safari : les parents peuvent imposer à leur enfant de demander une autorisation avant de consulter un nouveau site web. La fonction est disponible sur iPhone, iPad et Mac.
Même principe pour les communications. Les parents peuvent contrôler les personnes avec lesquelles leur enfant échange dans Messages, FaceTime et Téléphone, mais aussi exiger une autorisation avant l’ajout d’un nouveau contact.
Apple s’attaque également à l’un des sujets les plus délicats pour les parents : combien de temps laisser un enfant devant son iPhone ou son iPad ? Les nouvelles
Il est également possible de créer des programmes différents selon les moments de la journée ou les jours de la semaine. Une configuration
Enfin, Temps d’écran a été entièrement réorganisé pour donner une vue immédiate de la durée moyenne d’utilisation et des applications les plus utilisées. Les parents peuvent alors suspendre rapidement certains accès ou, à l’inverse, accorder quelques minutes supplémentaires.
La fonction Sécurité des communications va également beaucoup plus loin. Jusqu’à présent, le système pouvait notamment détecter et flouter les images contenant de la nudité. Avec les nouveaux systèmes, cette protection s’étend aux images et vidéos montrant des contenus violents, y compris lors de leur partage. Apple précise que Sécurité des communications est activée par défaut pour les utilisateurs de moins de 18 ans.
Apple indique s’être appuyée sur des experts de la sécurité en ligne, de la santé et du développement de l’enfant pour concevoir ces outils. La firme travaille notamment avec l’American Academy of Pediatrics afin d’adapter son Family Media Plan aux produits Apple. Un site consacré à la sécurité des enfants et au contrôle parental rassemble également les différentes ressources et explique leur fonctionnement.
Avec iOS 27, Apple ne se contente pas d’ajouter quelques réglages supplémentaires à Temps d’écran. Le contrôle parental devient plus simple à gérer au quotidien, avec la possibilité d’intervenir aussi bien sur le temps passé dans les apps que sur les sites consultés, les nouveaux contacts ou certains contenus sensibles.
La fonction Ask to Browse paraît notamment intéressante : plutôt que de tenter de dresser une liste exhaustive des sites interdits, elle permet aux parents de reprendre la main au moment où l’enfant souhaite accéder à un nouveau contenu. Reste évidemment à trouver le bon équilibre entre protection et autonomie, ce qu’aucun réglage automatique ne pourra décider à la place des familles.
UN COMPTE ENFANT PLUS SIMPLE À CONFIGURER
Présentées lors de la WWDC en juin dernier, les nouvelles fonctions de contrôle parental d’Apple sont désormais disponibles avec les systèmes 27. Avec une logique inverse : l’objectif est de partir d’un environnement relativement fermé plutôt que de devoir désactiver ensuite une multitude d’applications et de fonctions.
Premier changement dès la configuration d’un nouvel appareil : les parents peuvent choisir précisément les applications auxquelles leur enfant aura accès. Apple propose notamment de commencer avec quelques apps essentielles ou un ensemble recommandé, avant d’en ajouter progressivement selon les besoins.
SAFARI DEVRA DEMANDER LA PERMISSION DES PARENTS
Apple étend également le principe de la Demande d’autorisation d’achat, qui permet déjà de valider le téléchargement d’une application ou un achat intégré. Avec Ask to Browse, cette logique arrive dans Safari : les parents peuvent imposer à leur enfant de demander une autorisation avant de consulter un nouveau site web. La fonction est disponible sur iPhone, iPad et Mac.
Même principe pour les communications. Les parents peuvent contrôler les personnes avec lesquelles leur enfant échange dans Messages, FaceTime et Téléphone, mais aussi exiger une autorisation avant l’ajout d’un nouveau contact.
TEMPS D’ÉCRAN DEVIENT PLUS COMPLET
Apple s’attaque également à l’un des sujets les plus délicats pour les parents : combien de temps laisser un enfant devant son iPhone ou son iPad ? Les nouvelles
Limites de tempspermettent de définir une durée quotidienne pour plusieurs grandes catégories, notamment Réseaux sociaux, Jeux et Divertissement. Apple fournit même un point de départ adapté à l’âge de l’enfant, élaboré à partir des recommandations de spécialistes. Les parents restent évidemment libres de modifier ces durées.
Il est également possible de créer des programmes différents selon les moments de la journée ou les jours de la semaine. Une configuration
Écolepeut par exemple limiter certaines applications entre 8 h 30 et 15 h, tout en laissant disponibles les outils nécessaires.
Enfin, Temps d’écran a été entièrement réorganisé pour donner une vue immédiate de la durée moyenne d’utilisation et des applications les plus utilisées. Les parents peuvent alors suspendre rapidement certains accès ou, à l’inverse, accorder quelques minutes supplémentaires.
APPLE BLOQUE AUSSI LES IMAGES VIOLENTES
La fonction Sécurité des communications va également beaucoup plus loin. Jusqu’à présent, le système pouvait notamment détecter et flouter les images contenant de la nudité. Avec les nouveaux systèmes, cette protection s’étend aux images et vidéos montrant des contenus violents, y compris lors de leur partage. Apple précise que Sécurité des communications est activée par défaut pour les utilisateurs de moins de 18 ans.
Apple indique s’être appuyée sur des experts de la sécurité en ligne, de la santé et du développement de l’enfant pour concevoir ces outils. La firme travaille notamment avec l’American Academy of Pediatrics afin d’adapter son Family Media Plan aux produits Apple. Un site consacré à la sécurité des enfants et au contrôle parental rassemble également les différentes ressources et explique leur fonctionnement.
QU’EN PENSER ?
Avec iOS 27, Apple ne se contente pas d’ajouter quelques réglages supplémentaires à Temps d’écran. Le contrôle parental devient plus simple à gérer au quotidien, avec la possibilité d’intervenir aussi bien sur le temps passé dans les apps que sur les sites consultés, les nouveaux contacts ou certains contenus sensibles.
La fonction Ask to Browse paraît notamment intéressante : plutôt que de tenter de dresser une liste exhaustive des sites interdits, elle permet aux parents de reprendre la main au moment où l’enfant souhaite accéder à un nouveau contenu. Reste évidemment à trouver le bon équilibre entre protection et autonomie, ce qu’aucun réglage automatique ne pourra décider à la place des familles.