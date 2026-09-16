Limitez-vous le stockage de votre iPhone à cause du prix ?
Par Laurence - Publié le
64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To … : le stockage des iPhone a considérablement augmenté au fil des générations. Mais les tarifs grimpent eux aussi très rapidement dès que l’on souhaite davantage d’espace. Alors, quelle capacité avez-vous choisie pour votre iPhone ? Et surtout, auriez-vous opté pour plus de stockage si les prix étaient moins élevés ?
Pendant longtemps, 64 ou 128 Go pouvaient suffire à une grande partie des utilisateurs. Mais entre les photos toujours plus lourdes, les vidéos 4K, les applications, les jeux et les contenus téléchargés pour être consultés hors connexion, l'espace disponible peut aujourd'hui fondre assez rapidement.
De même, le développement du stockage dans le cloud a aussi changé les habitudes. Avec iCloud et l'option permettant d'optimiser le stockage de l'iPhone, il n'est plus forcément nécessaire de conserver localement l'intégralité de sa photothèque. Les services de streaming limitent également le besoin de stocker des dizaines de gigaoctets de musique ou de vidéos. Mais cette solution a un prix, qui lissé dans le temps peut s'avérer plutôt onéreux et peu pratique selon certains usages (notamment si vous faites beaucoup de vidéos).
Les besoins peuvent donc être très différents d'un utilisateur à l'autre. Certains vivent parfaitement avec 256 Go, certains se plaisent à 512 Go, tandis que d'autres considèrent désormais 1 To comme un minimum vital (on vous laisse deviner qui aime quoi à la rédac').
Le problème est évidemment que chez Apple, passer à la capacité supérieure fait rapidement grimper la facture. Et lorsque le prix de l'iPhone lui-même dépasse déjà largement les 1 000 euros sur les modèles Pro, ajouter plusieurs centaines d'euros uniquement pour augmenter le stockage peut devenir difficile à justifier. Ainsi l'iPhone 18 pro oscille de 1479 euros (256 Go) à 2979 euros (2 To), l'iPhone 18 Pro Max de 1 629 euros (256 Go) à 3 129 euros (2To). L'iPhone Duo c'est pire de 2339 à 3839 euros !
De quoi pousser certains utilisateurs à faire un compromis au moment de l'achat : choisir 256 Go alors qu'ils préféreraient 512 Go, par exemple, puis compter davantage sur iCloud ou faire régulièrement le ménage dans leurs photos et applications.
À l'inverse, ceux qui conservent leur iPhone pendant quatre, cinq ans ou davantage peuvent préférer investir immédiatement dans une capacité supérieure. Quelques centaines d'euros supplémentaires à l'achat peuvent alors éviter de se retrouver à court d'espace après plusieurs années.
C'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Combien de stockage possède votre iPhone actuel ? Avez-vous choisi cette capacité parce qu'elle correspond réellement à vos besoins ou parce que le passage au modèle supérieur était trop cher ?
Et surtout, la question est peut-être encore plus intéressante dans l'autre sens : si toutes les capacités étaient proposées à un tarif plus raisonnable, combien de stockage choisiriez-vous réellement ? Pour le savoir, nous vous proposons ces deux sondages.
La capacité totale ne raconte finalement qu'une partie de l'histoire. Combien d'espace libre vous reste-t-il aujourd'hui sur votre iPhone ? Quelques gigaoctets seulement, plusieurs dizaines, ou au contraire une grande partie de votre stockage ? Il serait intéressant de savoir si ceux qui ont choisi 512 Go ou 1 To utilisent réellement cet espace supplémentaire, mais aussi combien d'utilisateurs de modèles 128 ou 256 Go commencent à se sentir un peu à l'étroit.
Autre question : qu'est-ce qui occupe le plus de place sur votre iPhone ? Pour certains, ce seront probablement les photos et surtout les vidéos, dont le poids peut rapidement grimper avec la 4K. Pour d'autres, ce sont les applications et les jeux, parfois très gourmands, les téléchargements de musique et de séries ou encore les données accumulées par certaines apps. Un petit détour par Réglages > Général > Stockage iPhone permet d'ailleurs de voir immédiatement ce qui monopolise le plus d'espace.
COMBIEN DE STOCKAGE AVEZ-VOUS VRAIMENT BESOIN ?
Pendant longtemps, 64 ou 128 Go pouvaient suffire à une grande partie des utilisateurs. Mais entre les photos toujours plus lourdes, les vidéos 4K, les applications, les jeux et les contenus téléchargés pour être consultés hors connexion, l'espace disponible peut aujourd'hui fondre assez rapidement.
De même, le développement du stockage dans le cloud a aussi changé les habitudes. Avec iCloud et l'option permettant d'optimiser le stockage de l'iPhone, il n'est plus forcément nécessaire de conserver localement l'intégralité de sa photothèque. Les services de streaming limitent également le besoin de stocker des dizaines de gigaoctets de musique ou de vidéos. Mais cette solution a un prix, qui lissé dans le temps peut s'avérer plutôt onéreux et peu pratique selon certains usages (notamment si vous faites beaucoup de vidéos).
Les besoins peuvent donc être très différents d'un utilisateur à l'autre. Certains vivent parfaitement avec 256 Go, certains se plaisent à 512 Go, tandis que d'autres considèrent désormais 1 To comme un minimum vital (on vous laisse deviner qui aime quoi à la rédac').
LE PRIX DU STOCKAGE FAIT-IL LA DIFFÉRENCE ?
Le problème est évidemment que chez Apple, passer à la capacité supérieure fait rapidement grimper la facture. Et lorsque le prix de l'iPhone lui-même dépasse déjà largement les 1 000 euros sur les modèles Pro, ajouter plusieurs centaines d'euros uniquement pour augmenter le stockage peut devenir difficile à justifier. Ainsi l'iPhone 18 pro oscille de 1479 euros (256 Go) à 2979 euros (2 To), l'iPhone 18 Pro Max de 1 629 euros (256 Go) à 3 129 euros (2To). L'iPhone Duo c'est pire de 2339 à 3839 euros !
De quoi pousser certains utilisateurs à faire un compromis au moment de l'achat : choisir 256 Go alors qu'ils préféreraient 512 Go, par exemple, puis compter davantage sur iCloud ou faire régulièrement le ménage dans leurs photos et applications.
À l'inverse, ceux qui conservent leur iPhone pendant quatre, cinq ans ou davantage peuvent préférer investir immédiatement dans une capacité supérieure. Quelques centaines d'euros supplémentaires à l'achat peuvent alors éviter de se retrouver à court d'espace après plusieurs années.
ET VOUS, QUELLE CAPACITÉ AVEZ-VOUS CHOISIE ?
C'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Combien de stockage possède votre iPhone actuel ? Avez-vous choisi cette capacité parce qu'elle correspond réellement à vos besoins ou parce que le passage au modèle supérieur était trop cher ?
Et surtout, la question est peut-être encore plus intéressante dans l'autre sens : si toutes les capacités étaient proposées à un tarif plus raisonnable, combien de stockage choisiriez-vous réellement ? Pour le savoir, nous vous proposons ces deux sondages.
ET COMBIEN DE PLACE VOUS RESTE-T-IL ?
La capacité totale ne raconte finalement qu'une partie de l'histoire. Combien d'espace libre vous reste-t-il aujourd'hui sur votre iPhone ? Quelques gigaoctets seulement, plusieurs dizaines, ou au contraire une grande partie de votre stockage ? Il serait intéressant de savoir si ceux qui ont choisi 512 Go ou 1 To utilisent réellement cet espace supplémentaire, mais aussi combien d'utilisateurs de modèles 128 ou 256 Go commencent à se sentir un peu à l'étroit.
Autre question : qu'est-ce qui occupe le plus de place sur votre iPhone ? Pour certains, ce seront probablement les photos et surtout les vidéos, dont le poids peut rapidement grimper avec la 4K. Pour d'autres, ce sont les applications et les jeux, parfois très gourmands, les téléchargements de musique et de séries ou encore les données accumulées par certaines apps. Un petit détour par Réglages > Général > Stockage iPhone permet d'ailleurs de voir immédiatement ce qui monopolise le plus d'espace.
Dites-nous donc dans les commentaires votre capacité totale, l'espace qu'il vous reste et ce qui prend le plus de place. Et surtout : avec le recul, avez-vous choisi la bonne capacité ou prendriez-vous davantage de stockage pour votre prochain iPhone ?