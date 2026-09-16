Limitez-vous le stockage de votre iPhone à cause du prix ?

COMBIEN DE STOCKAGE AVEZ-VOUS VRAIMENT BESOIN ?

LE PRIX DU STOCKAGE FAIT-IL LA DIFFÉRENCE ?

ET VOUS, QUELLE CAPACITÉ AVEZ-VOUS CHOISIE ?

ET COMBIEN DE PLACE VOUS RESTE-T-IL ?

Dites-nous donc dans les commentaires votre capacité totale, l'espace qu'il vous reste et ce qui prend le plus de place. Et surtout : avec le recul, avez-vous choisi la bonne capacité ou prendriez-vous davantage de stockage pour votre prochain iPhone ?

Pendant longtemps, 64 ou 128 Go pouvaient suffire à une grande partie des utilisateurs. Mais entre les photos toujours plus lourdes, les vidéos 4K, les applications, les jeux et les contenus téléchargés pour être consultés hors connexion, l. Avec iCloud et l'option permettant d'optimiser le stockage de l'iPhone, il n'est plus forcément nécessaire de conserver localement l'intégralité de sa photothèque. Les services de streaming limitent également le besoin de stocker des dizaines de gigaoctets de musique ou de vidéos.Les besoins peuvent donc être très différents d'un utilisateur à l'autre. Certains vivent parfaitement avec 256 Go, certains se plaisent à 512 Go, tandis que d'autres considèrent désormais 1 To comme un minimum vital ().. Et lorsque le prix de l'iPhone lui-même dépasse déjà largement les 1 000 euros sur les modèles Pro, ajouter plusieurs centaines d'euros uniquement pour augmenter le stockage peut devenir difficile à justifier. Ainsi l'iPhone 18 pro oscille de 1479 euros (256 Go) à 2979 euros (2 To), l'iPhone 18 Pro Max de 1 629 euros (256 Go) à 3 129 euros (2To). L'iPhone Duo c'est pire de 2339 à 3839 euros !De quoi pousser certains utilisateurs à faire unau moment de l'achat :, par exemple, puis compter davantage sur iCloud ou faire régulièrement le ménage dans leurs photos et applications.À l'inverse,e. Quelques centaines d'euros supplémentaires à l'achat peuvent alors éviter de se retrouver à court d'espace après plusieurs années.C'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui.Avez-vous choisi cette capacité parce qu'elle correspond réellement à vos besoins ou parce que le passage au modèle supérieur était trop cher ?Et surtout, la question est peut-être encore plus intéressante dans l'autre sens : si toutes les capacités étaient proposées à un tarif plus raisonnable, combien de stockage choisiriez-vous réellement ?Combien d'espace libre vous reste-t-il aujourd'hui sur votre iPhone ? Quelques gigaoctets seulement, plusieurs dizaines, ou au contraire une grande partie de votre stockage ? Il serait intéressant de savoir si ceux qui ont choisi 512 Go ou 1 To utilisent réellement cet espace supplémentaire, mais aussi combien d'utilisateurs de modèles 128 ou 256 Go commencent à se sentir un peu à l'étroit.Autre question :Pour certains, ce seront probablement les photos et surtout les vidéos, dont le poids peut rapidement grimper avec la 4K. Pour d'autres, ce sont les applications et les jeux, parfois très gourmands, les téléchargements de musique et de séries ou encore les données accumulées par certaines apps.