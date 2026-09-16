L'iPhone 18 Pro peut prouver que vos photos ne sont pas générées par l'IA
Par Laurence - Publié le
À l’heure où les images générées par IA deviennent de plus en plus difficiles à distinguer des véritables photographies, Apple veut apporter une nouvelle forme de preuve. Avec Apple Reference Image sur les iPhone 18 Pro, une photo peut être authentifiée dès sa capture par le capteur, avant même son traitement par iOS. La firme vient de détailler le fonctionnement de ce véritable négatif numérique sécurisé.
Apple avait présenté Apple Reference Image lors du lancement des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Sur son site, elle donne aujourd’hui davantage de détails techniques sur son fonctionnement et surtout sur les protections mises en place.
En pratique, cela permet de vérifier qu’une image correspond bien à une véritable photographie capturée par le capteur d’un iPhone, à un moment donné, et qu’elle n’a pas été générée ou modifiée par la suite. Apple compare le système à une sorte de négatif photographique numérique.
La différence avec d’autres mécanismes d’authentification se situe au moment où cette preuve est créée. Avec Reference Image, l’iPhone utilise un mode particulier et les données des pixels bénéficient d'un chiffrement spécifique après la capture.Le firmware du capteur ne peut alors plus modifier ces données. Apple estime qu’une signature appliquée seulement à la fin du traitement logiciel laisse davantage de possibilités à une attaque visant à falsifier l’image avant son authentification.
Lors de la prise de vue, l’iPhone produit toujours une photographie classique, qui peut être modifiée et partagée normalement. Mais il génère parallèlement ce négatif numérique sécurisé (secure digital negative), qui est conservé sur l’appareil (et dont on ne connaît pas trop la taille au passage). Celui-ci contient notamment les données brutes des pixels, différentes métadonnées provenant du capteur ainsi que des informations temporelles protégées cryptographiquement.
Lorsque l’utilisateur souhaite ensuite obtenir une version vérifiable de sa photo, ce négatif est envoyé sans traitement à Private Cloud Compute, l’infrastructure sécurisée d’Apple. Le développement de l’image est alors effectué dans cet environnement afin de produire une photographie dont l’origine peut être vérifiée.
Apple affirme avoir conçu son système pour résister à plusieurs scénarios particulièrement poussés : injection de données, système d’exploitation compromis, attaques matérielles ou encore attaques cryptographiques.
La firme affirme même que Reference Image serait le seul système de provenance d’images intégrant des protections résistantes aux attaques quantiques. Il s’agit ici d’une affirmation d’Apple, et non d’une garantie absolue qu’aucune attaque ne pourra jamais contourner le dispositif.
Private Cloud Compute calcule également un niveau de confiance pour chaque image. Si une fraude est détectée, Apple dispose d’un mécanisme permettant de révoquer une photographie particulière, voire toutes celles provenant d’un capteur compromis.
Apple a également cherché à éviter que cette authentification ne se transforme en outil de traçage. Reference Image n’intègre pas d’identifiant public du photographe et ne permet pas d’établir publiquement que plusieurs photographies ont été prises avec le même capteur.
Selon Apple, le contenu des images reste également confidentiel, y compris vis-à-vis de la firme elle-même grâce à l’utilisation de Private Cloud Compute. Le système reste par ailleurs entièrement optionnel et fonctionne uniquement avec le capteur principal des iPhone 18 Pro et Pro Max.
Apple Reference Image ne va évidemment pas permettre de déterminer si toutes les photographies circulant sur Internet sont authentiques. Son approche est différente : plutôt que d’essayer de détecter une image générée par IA après coup, Apple cherche à apporter la preuve qu’une photographie est réelle dès sa capture. Mais on ne sait pas trop la taille que cela va prendre sur l'iPhone en plus de la photo originale.
C’est probablement l’aspect le plus intéressant du système. À mesure que les générateurs d’images progressent, détecter les faux risque de devenir toujours plus difficile. Garantir cryptographiquement l’origine d’une véritable photographie pourrait donc devenir une alternative beaucoup plus crédible, notamment pour les journalistes, photographes ou documents nécessitant une preuve visuelle.
UNE PHOTO SIGNÉE DIRECTEMENT PAR LE CAPTEUR
Apple avait présenté Apple Reference Image lors du lancement des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Sur son site, elle donne aujourd’hui davantage de détails techniques sur son fonctionnement et surtout sur les protections mises en place.
En pratique, cela permet de vérifier qu’une image correspond bien à une véritable photographie capturée par le capteur d’un iPhone, à un moment donné, et qu’elle n’a pas été générée ou modifiée par la suite. Apple compare le système à une sorte de négatif photographique numérique.
La différence avec d’autres mécanismes d’authentification se situe au moment où cette preuve est créée. Avec Reference Image, l’iPhone utilise un mode particulier et les données des pixels bénéficient d'un chiffrement spécifique après la capture.Le firmware du capteur ne peut alors plus modifier ces données. Apple estime qu’une signature appliquée seulement à la fin du traitement logiciel laisse davantage de possibilités à une attaque visant à falsifier l’image avant son authentification.
UN « NÉGATIF NUMÉRIQUE » CONSERVÉ SUR L’IPHONE
Lors de la prise de vue, l’iPhone produit toujours une photographie classique, qui peut être modifiée et partagée normalement. Mais il génère parallèlement ce négatif numérique sécurisé (secure digital negative), qui est conservé sur l’appareil (et dont on ne connaît pas trop la taille au passage). Celui-ci contient notamment les données brutes des pixels, différentes métadonnées provenant du capteur ainsi que des informations temporelles protégées cryptographiquement.
Lorsque l’utilisateur souhaite ensuite obtenir une version vérifiable de sa photo, ce négatif est envoyé sans traitement à Private Cloud Compute, l’infrastructure sécurisée d’Apple. Le développement de l’image est alors effectué dans cet environnement afin de produire une photographie dont l’origine peut être vérifiée.
APPLE PEUT MÊME RÉVOQUER UNE PHOTO
Apple affirme avoir conçu son système pour résister à plusieurs scénarios particulièrement poussés : injection de données, système d’exploitation compromis, attaques matérielles ou encore attaques cryptographiques.
La firme affirme même que Reference Image serait le seul système de provenance d’images intégrant des protections résistantes aux attaques quantiques. Il s’agit ici d’une affirmation d’Apple, et non d’une garantie absolue qu’aucune attaque ne pourra jamais contourner le dispositif.
Private Cloud Compute calcule également un niveau de confiance pour chaque image. Si une fraude est détectée, Apple dispose d’un mécanisme permettant de révoquer une photographie particulière, voire toutes celles provenant d’un capteur compromis.
ET SANS IDENTIFIER LE PHOTOGRAPHE
Apple a également cherché à éviter que cette authentification ne se transforme en outil de traçage. Reference Image n’intègre pas d’identifiant public du photographe et ne permet pas d’établir publiquement que plusieurs photographies ont été prises avec le même capteur.
Selon Apple, le contenu des images reste également confidentiel, y compris vis-à-vis de la firme elle-même grâce à l’utilisation de Private Cloud Compute. Le système reste par ailleurs entièrement optionnel et fonctionne uniquement avec le capteur principal des iPhone 18 Pro et Pro Max.
QU’EN PENSER ?
Apple Reference Image ne va évidemment pas permettre de déterminer si toutes les photographies circulant sur Internet sont authentiques. Son approche est différente : plutôt que d’essayer de détecter une image générée par IA après coup, Apple cherche à apporter la preuve qu’une photographie est réelle dès sa capture. Mais on ne sait pas trop la taille que cela va prendre sur l'iPhone en plus de la photo originale.
C’est probablement l’aspect le plus intéressant du système. À mesure que les générateurs d’images progressent, détecter les faux risque de devenir toujours plus difficile. Garantir cryptographiquement l’origine d’une véritable photographie pourrait donc devenir une alternative beaucoup plus crédible, notamment pour les journalistes, photographes ou documents nécessitant une preuve visuelle.