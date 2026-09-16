L'iPhone 18 Pro peut prouver que vos photos ne sont pas générées par l'IA

QU’EN PENSER ?



Apple Reference Image ne va évidemment pas permettre de déterminer si toutes les photographies circulant sur Internet sont authentiques. Son approche est différente : plutôt que d’essayer de détecter une image générée par IA après coup, Apple cherche à apporter la preuve qu’une photographie est réelle dès sa capture. Mais on ne sait pas trop la taille que cela va prendre sur l'iPhone en plus de la photo originale.



C’est probablement l’aspect le plus intéressant du système. À mesure que les générateurs d’images progressent, détecter les faux risque de devenir toujours plus difficile. Garantir cryptographiquement l’origine d’une véritable photographie pourrait donc devenir une alternative beaucoup plus crédible, notamment pour les journalistes, photographes ou documents nécessitant une preuve visuelle.