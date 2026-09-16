iPhone 18 Pro : que révèlent les premiers tests ?

UN IPHONE 18 PRO QUI JOUE SUR LES RAFFINEMENTS

Wired

L’OUVERTURE VARIABLE FAIT L’UNANIMITÉ… OU PRESQUE

CNN

Wired

AUTONOMIE ET A20 PRO : LES AUTRES BONNES SURPRISES

Telegraph

DES NOUVEAUTÉS PLUS DISCRÈTES MAIS INTÉRESSANTES

CNN Underscored

LE PRIX ET LE POIDS FONT GRINCER DES DENTS

iPhone 18 Pro versus iPhone 17 Pro

QU’EN PENSER ?



Le consensus est finalement assez clair : l’iPhone 18 Pro n’est pas une révolution, mais Apple semble avoir amélioré presque tous les éléments qui comptent réellement sur un modèle Pro. L’ouverture variable apporte davantage de contrôle aux photographes, l’A20 Pro améliore performances et gestion thermique, tandis que l’autonomie du Pro Max atteint de nouveaux sommets.



Ce millésime semble donc surtout intéressant pour les utilisateurs venant d’un iPhone 16 Pro ou plus ancien, ainsi que pour ceux qui exploitent réellement les fonctions photo et vidéo avancées. Pour les possesseurs d’un iPhone 17 Pro, l’écart apparaît nettement moins évident. Et il y a cette année un problème inhabituel pour Apple : l’iPhone 18 Pro doit partager la vedette avec l’iPhone Duo.

C’est probablement le principal constat qui ressort de cette première vague de tests : extérieurement,. Apple conserve la formule inaugurée l’année dernière, tout en corrigeant quelques détails.apprécie notamment. Le site remarque surtout la Dynamic Island réduite d’environ 25 %, rendue possible par le déplacement sous l’écran d’une partie du système Face ID. À l’usage, elle peut désormais afficher jusqu’àsimultanément, sans quen’ait constaté de dégradation du fonctionnement de Face ID.Même constat du côté du, qui trouve le design plus cohérent que celui de l’iPhone 17 Pro, notamment grâce à une meilleure correspondance des couleurs entre le verre et le châssis en aluminium.Il y a toutefois un revers : leestime que le Pro Max atteint désormais la limite de ce qui reste confortable à utiliser au quotidien et indique même préférer le petit Pro pour cette raison.Sans surprise,. Son diaphragme mécanique peut fonctionner selon quatre ouvertures — f/1,48, f/1,78, f/2,8 et f/4 — afin de modifier réellement la quantité de lumière et la profondeur de champ, plutôt que de simuler l’effet uniquement par logiciel.est particulièrement enthousiaste et attribue une note de 9/10 aux deux modèles. Le journaliste explique avoir délaissé le mode Portrait dans certaines situations au profit de l’ouverture f/1,48, qui permet. Pour les photographes habitués aux réglages manuels, les nouveaux Pro Controls constituent l’une des principales nouveautés de cette génération.. Le site considère que l’ouverture variable constitue une vraie évolution matérielle, mais que. En revanche, l’arrivée des réglages manuels directement dans l’application Appareil photo — ouverture, vitesse, balance des blancs ou mise au point — donne enfin davantage de liberté aux utilisateurs avancés.Learrive à une conclusion assez proche : la majorité des utilisateurs laisseront probablement l’iPhone choisir automatiquement son ouverture. MaisL’autre amélioration qui revient régulièrement concerne, particulièrement sur l’iPhone 18 Pro Max.aurait dépassé les 30 heures lors de son protocole de lecture vidéo 4K, soit son meilleur résultat obtenu jusqu’ici avec un smartphone. PCMag souligne également l’endurance du Pro Max et les progrès de la recharge rapide.La puce A20 Pro gravée en 2 nm semble également tenir ses promesses. Apple a revu sonavec une chambre à vapeur dont la surface est trois fois supérieure à celle de la génération précédente. Apple annonce jusqu’à 40 % de performances soutenues supplémentaires.Dans ses mesures,relève des progrès importants en CPU et surtout en GPU. Mais c’est peut-être la maîtrise de la température qui compte davantage au quotidien :Plusieurs testeurs mettent également en avant le Focus Tracking, capable del’a notamment essayé lors d’un concert, y compris avec le zoom 8x, avec des résultats jugés convaincants.apprécie de son côté la possibilité de transformer après coup une vidéo classique en vidéo Cinématique, sur le même principe que la conversion d’une photo classique en portrait. Le site s’intéresse également à Reference Image,. La fonction paraît encore assez contraignante actuellement, mais pourrait devenir intéressante si elle est adoptée par des applications tierces.Enfin,a notamment testé simultanément un itinéraire Apple Plans, un appel et le suivi d’une commande, les trois activités pouvant désormais cohabiter dans la zone.Les critiques convergent également sur les défauts. Aux États-Unis, Apple demande désormais 1 199 dollars pour l’iPhone 18 Pro et 1 299 dollars pour le Pro Max, soit 100 dollars supplémentaires. Les versions 2 To grimpent respectivement jusqu’à 2 399 et 2 499 dollars. Les prix grimpent encore plus en euros ! The Verge considère clairement. À cela s’ajoute un sentiment assez largement partagé : pour quelqu’un possédant déjà un iPhone 17 Pro, les nouveautés ne bouleversent pas suffisamment l’expérience pour rendre le changement évident.