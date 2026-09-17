Ce bug d’iOS 27 peut faire planter un iPhone très facilement : comment l'éviter ?

QU’EN PENSER ?



Ce bug est davantage spectaculaire que réellement dangereux. Voir un iPhone ne plus répondre correctement après seulement quelques gestes peut être inquiétant, mais le redémarrage forcé permet immédiatement de remettre les choses en ordre. Vu la manipulation aussi simple et désormais largement partagée sur les réseaux sociaux, Apple devrait avoir tout intérêt à la corriger rapidement. En attendant, mieux vaut peut-être éviter de laisser son iPhone déverrouillé entre les mains d'un ami un peu trop facétieux.