Ce bug d’iOS 27 peut faire planter un iPhone très facilement : comment l'éviter ?
Par Laurence - Publié le
iOS 27 est disponible depuis seulement quelques jours et déjà un premier bug commence déjà à faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Quelques gestes effectués rapidement depuis l’écran d’accueil suffisent à rendre un iPhone pratiquement inutilisable : les commandes ne répondent plus correctement et il devient impossible de naviguer normalement dans iOS.
Ce genre de bug n'est pas vraiment nouveau sur iOS. Plusieurs versions du système ont déjà permis de provoquer des blocages temporaires après une succession plus ou moins improbable de gestes ou d'actions. Apple finit généralement par corriger ces comportements dans une mise à jour ultérieure.
Le problème découvert avec iOS 27 est toutefois particulièrement facile à déclencher. Il suffit d'effectuer très rapidement deux gestes depuis l'écran d'accueil, en sollicitant successivement le Centre de notifications et le Centre de contrôle avant que leurs animations respectives ne soient terminées.
La fenêtre permettant de déclencher le bug est assez courte et plusieurs tentatives peuvent être nécessaires. Mais une fois le bon timing trouvé, l'iPhone peut se retrouver dans un état assez étrange.
Plusieurs signes permettent de constater que le bug s'est déclenché. Les boutons de l'appareil photo et de la lampe torche de l'écran verrouillé peuvent notamment rester coincés en haut de l'affichage, alors qu'ils ne devraient évidemment pas apparaître à cet endroit.
Il devient alors impossible de passer normalement d'une page à l'autre de l'écran d'accueil. Les applications peuvent encore s'ouvrir, mais les pressions sur l'écran ne sont plus correctement prises en compte par certains éléments de l'interface, ce qui rend rapidement l'iPhone pratiquement inutilisable.
Même l'extinction classique peut poser problème. Maintenir le bouton latéral permet toujours d'afficher l'écran permettant d'éteindre l'iPhone, mais le curseur peut lui aussi refuser de répondre aux gestes. Autrement dit, l'iPhone donne véritablement l'impression d'être bloqué.
La bonne nouvelle est qu'il ne s'agit ni d'un problème matériel ni d'un véritable brick de l'iPhone. Les données ne sont pas affectées et il n'est pas nécessaire de restaurer l'appareil. Car, le problème est uniquement logiciel et un redémarrage forcé suffit à retrouver un iPhone parfaitement fonctionnel.
Un simple redémarrage forcé permet de sortir de cet état. Sur les iPhone récents, il faut appuyer brièvement sur Volume +, puis brièvement sur Volume –, avant de maintenir le bouton latéral jusqu'à l'apparition du logo Apple. L'iPhone redémarre alors normalement et l'interface retrouve son fonctionnement habituel. Il est donc inutile de paniquer si quelqu'un s'amuse à reproduire la manipulation sur votre appareil.
Le problème a pu être reproduit sous iOS 27.0, mais il serait également toujours présent dans la récente bêta d'iOS 27.2. Apple n'aurait donc pas encore corrigé le comportement. Il ne semble toutefois pas particulièrement préoccupant en l'état. Le bug nécessite un accès physique à l'iPhone et ne provoque aucune perte de données. Son principal intérêt est surtout devenu… d'en faire une blague sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait accélérer sa diffusion et pousser Apple à intervenir.
Ce bug est davantage spectaculaire que réellement dangereux. Voir un iPhone ne plus répondre correctement après seulement quelques gestes peut être inquiétant, mais le redémarrage forcé permet immédiatement de remettre les choses en ordre. Vu la manipulation aussi simple et désormais largement partagée sur les réseaux sociaux, Apple devrait avoir tout intérêt à la corriger rapidement. En attendant, mieux vaut peut-être éviter de laisser son iPhone déverrouillé entre les mains d'un ami un peu trop facétieux.
UN IPHONE PRESQUE ENTIÈREMENT BLOQUÉ
Ce genre de bug n'est pas vraiment nouveau sur iOS. Plusieurs versions du système ont déjà permis de provoquer des blocages temporaires après une succession plus ou moins improbable de gestes ou d'actions. Apple finit généralement par corriger ces comportements dans une mise à jour ultérieure.
Le problème découvert avec iOS 27 est toutefois particulièrement facile à déclencher. Il suffit d'effectuer très rapidement deux gestes depuis l'écran d'accueil, en sollicitant successivement le Centre de notifications et le Centre de contrôle avant que leurs animations respectives ne soient terminées.
La fenêtre permettant de déclencher le bug est assez courte et plusieurs tentatives peuvent être nécessaires. Mais une fois le bon timing trouvé, l'iPhone peut se retrouver dans un état assez étrange.
IOS NE RÉPOND PLUS CORRECTEMENT
Plusieurs signes permettent de constater que le bug s'est déclenché. Les boutons de l'appareil photo et de la lampe torche de l'écran verrouillé peuvent notamment rester coincés en haut de l'affichage, alors qu'ils ne devraient évidemment pas apparaître à cet endroit.
Il devient alors impossible de passer normalement d'une page à l'autre de l'écran d'accueil. Les applications peuvent encore s'ouvrir, mais les pressions sur l'écran ne sont plus correctement prises en compte par certains éléments de l'interface, ce qui rend rapidement l'iPhone pratiquement inutilisable.
Même l'extinction classique peut poser problème. Maintenir le bouton latéral permet toujours d'afficher l'écran permettant d'éteindre l'iPhone, mais le curseur peut lui aussi refuser de répondre aux gestes. Autrement dit, l'iPhone donne véritablement l'impression d'être bloqué.
PAS DE PANIQUE, LE REDÉMARRAGE FORCÉ SUFFIT
La bonne nouvelle est qu'il ne s'agit ni d'un problème matériel ni d'un véritable brick de l'iPhone. Les données ne sont pas affectées et il n'est pas nécessaire de restaurer l'appareil. Car, le problème est uniquement logiciel et un redémarrage forcé suffit à retrouver un iPhone parfaitement fonctionnel.
Un simple redémarrage forcé permet de sortir de cet état. Sur les iPhone récents, il faut appuyer brièvement sur Volume +, puis brièvement sur Volume –, avant de maintenir le bouton latéral jusqu'à l'apparition du logo Apple. L'iPhone redémarre alors normalement et l'interface retrouve son fonctionnement habituel. Il est donc inutile de paniquer si quelqu'un s'amuse à reproduire la manipulation sur votre appareil.
LE BUG EST TOUJOURS PRÉSENT DANS IOS 27.2 BÊTA
Le problème a pu être reproduit sous iOS 27.0, mais il serait également toujours présent dans la récente bêta d'iOS 27.2. Apple n'aurait donc pas encore corrigé le comportement. Il ne semble toutefois pas particulièrement préoccupant en l'état. Le bug nécessite un accès physique à l'iPhone et ne provoque aucune perte de données. Son principal intérêt est surtout devenu… d'en faire une blague sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait accélérer sa diffusion et pousser Apple à intervenir.
QU’EN PENSER ?
Ce bug est davantage spectaculaire que réellement dangereux. Voir un iPhone ne plus répondre correctement après seulement quelques gestes peut être inquiétant, mais le redémarrage forcé permet immédiatement de remettre les choses en ordre. Vu la manipulation aussi simple et désormais largement partagée sur les réseaux sociaux, Apple devrait avoir tout intérêt à la corriger rapidement. En attendant, mieux vaut peut-être éviter de laisser son iPhone déverrouillé entre les mains d'un ami un peu trop facétieux.