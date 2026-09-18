Apple pourrait faire fabriquer de la mémoire aux États-Unis

SK HYNIX DISCUTE AVEC INTEL

APPLE PRODUIT DÉJÀ DES PUCES AUX ÉTATS-UNIS

L’USINE INTEL DE L’OHIO AU CŒUR DU PROJET

SÉOUL POURRAIT TOUTEFOIS FREINER LE PROJET

QU’EN PENSER ?



Pour Apple, l’intérêt d’un tel accord serait assez évident. Après avoir commencé à rapatrier une petite partie de la fabrication de ses processeurs aux États-Unis, la firme pourrait progressivement faire de même avec la mémoire. Il ne s’agirait évidemment pas de déplacer toute sa chaîne de production hors d’Asie, mais plutôt de disposer d’une source supplémentaire sur le sol américain.



Reste que le projet dépend avant tout de SK Hynix, d’Intel et probablement des autorités sud-coréennes. À ce stade, il est donc encore trop tôt pour imaginer un iPhone ou un Mac véritablement Made in USA . Mais composant après composant, Apple pourrait tout de même commencer à s’en rapprocher.

La production américaine de composants destinés aux appareils Apple pourrait franchir une nouvelle étape. SelonPlusieurs scénarios seraient étudiés. L’un d’eux consisterait pour le groupe sud-coréen à. Les modalités restent cependant très floues et aucune décision définitive n’aurait encore été prise.L’information est particulièrement intéressante pour Apple. En effet, SK Hynix fait partie de ses fournisseurs et produit notamment de laainsi que de la, deux composants que l’on retrouve dans les appareils de la firme. Si l’accord aboutissait et si Apple s’approvisionnait auprès de cette production américaine,. Cette production reste toutefois limitée par rapport aux capacités dont dispose le fondeur à Taïwan. Les procédés les plus avancés de TSMC ne sont pas encore tous disponibles aux États-Unis, ce qui signifie que les puces Apple les plus récentes continuent essentiellement d’être produites en Asie.. La DRAM et la NAND utilisées par Apple reposent sur des technologies standardisées et leur fabrication aux États-Unis ne nécessiterait donc pas nécessairement de disposer des mêmes procédés de pointe que ceux employés pour les dernières puces Apple Silicon.Le projet pourrait également offrir une nouvelle perspective au. Annoncé depuis plusieurs années, celui-ci doit devenir l’un des principaux sites américains de production de semi-conducteurs.Intel a refusé de commenter spécifiquement les discussions avec SK Hynix, mais a confirmé poursuivre le développement de son site dans l’Ohio. De son côté, SK Hynix souligne qu’aucun accord n’a encore été finalisé.L’hypothèse d’une location d’une partie du site permettrait au fabricant sud-coréen de disposer d’unesans nécessairement construire immédiatement une usine entièrement nouvelle.Il reste un obstacle important :La question rappelle les préoccupations deautour de la délocalisation des technologies de fabrication des semi-conducteurs. Même si les procédés concernés seraient ici moins stratégiques que ceux nécessaires à la fabrication des processeurs les plus avancés, Séoul pourrait chercher à conserver sur son territoire une partie importante de cette industrie.Les discussions entre SK Hynix et Intel n’en sont donc encore qu’à un stadeet rien ne garantit que cette production américaine verra effectivement le jour.