Mac mini M6 : la version 16 Go embarque une mémoire plus lente
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple met en avant les 170 Go par seconde de bande passante mémoire de son nouveau Mac mini M6. Sauf que ce chiffre ne vaut pas pour la version d'entrée de gamme. Le modèle à 16 Go de RAM se contente en réalité de 153 Go par seconde, soit 11 % de moins, et il faut passer à 24 ou 32 Go, donc payer plus cher, pour débloquer la mémoire rapide.
Il existe en fait deux Mac mini M6 sous le même boîtier. Le modèle de base, celui vendu avec 16 Go de mémoire unifiée, embarque des puces LPDDR5X cadencées à 9 600 MT/s, ce qui lui donne une bande passante de 153 Go par seconde. Montez à 24 ou 32 Go, et tout change. Apple bascule alors sur des puces plus rapides en 10 600 MT/s, qui font grimper le débit autour de 170 Go par seconde. Pour situer, la version bridée se rapproche du niveau d'un ancien M3 Pro, connu pour sa mémoire un peu juste, quand la version musclée retrouve les eaux d'un M1 Pro. Et devinez quoi, Apple ne communique que sur le meilleur des deux chiffres. Pas un mot, en revanche, sur le bridage de son entrée de gamme, comme si la ligne du dessous n'existait pas.
Le hic, c'est que pour profiter de ces 170 Go par seconde, il faut sortir la carte bleue. La mémoire rapide n'est accessible qu'en optant pour les 24 ou 32 Go, une option facturée entre 220 et 440 euros selon la configuration. Rien que ça. Sachant que le Mac mini M6 démarre déjà à 1 049 euros, soit 350 euros de plus que le M4 qu'il remplace, on se retrouve à payer un supplément non seulement pour plus de mémoire, mais aussi pour une mémoire tout simplement plus rapide. Le genre de double peine qui passe assez mal.
Reste à relativiser, parce que ces 11 % d'écart ne se ressentent pas partout. Les usages les plus gourmands en bande passante, comme l'intelligence artificielle en local, certains jeux ou des rendus lourds, y sont sensibles et perdront un peu de vitesse. Mais pour de la bureautique, du web, de la photo ou du montage léger, la différence restera quasiment invisible au quotidien. Autrement dit, la plupart des acheteurs du modèle de base ne verront jamais la couleur de ce bridage, ce qui n'excuse pas tout à fait la manoeuvre.
C'est du grand classique Apple, mettre en avant le chiffre le plus flatteur et glisser sous le tapis la petite ligne qui fâche. Soyons justes, les 11 % de bande passante en moins ne ruineront l'expérience de personne sur un usage courant. Mais transformer la mémoire rapide en option payante, sur une machine déjà vendue 350 euros de plus que l'an dernier, ça a quand même un petit goût de radinerie mal placée On se demande d'ailleurs pourquoi cette différence ? Est-ce qu'on serait justement sur de la RAM chinoise d'entrée de gamme sur le modèle le moins cher ?
Deux mémoires pour un seul et même Mac
Il existe en fait deux Mac mini M6 sous le même boîtier. Le modèle de base, celui vendu avec 16 Go de mémoire unifiée, embarque des puces LPDDR5X cadencées à 9 600 MT/s, ce qui lui donne une bande passante de 153 Go par seconde. Montez à 24 ou 32 Go, et tout change. Apple bascule alors sur des puces plus rapides en 10 600 MT/s, qui font grimper le débit autour de 170 Go par seconde. Pour situer, la version bridée se rapproche du niveau d'un ancien M3 Pro, connu pour sa mémoire un peu juste, quand la version musclée retrouve les eaux d'un M1 Pro. Et devinez quoi, Apple ne communique que sur le meilleur des deux chiffres. Pas un mot, en revanche, sur le bridage de son entrée de gamme, comme si la ligne du dessous n'existait pas.
Une mémoire rapide qu'il faut payer au prix fort
Le hic, c'est que pour profiter de ces 170 Go par seconde, il faut sortir la carte bleue. La mémoire rapide n'est accessible qu'en optant pour les 24 ou 32 Go, une option facturée entre 220 et 440 euros selon la configuration. Rien que ça. Sachant que le Mac mini M6 démarre déjà à 1 049 euros, soit 350 euros de plus que le M4 qu'il remplace, on se retrouve à payer un supplément non seulement pour plus de mémoire, mais aussi pour une mémoire tout simplement plus rapide. Le genre de double peine qui passe assez mal.
Un impact réel, mais franchement mesuré
Reste à relativiser, parce que ces 11 % d'écart ne se ressentent pas partout. Les usages les plus gourmands en bande passante, comme l'intelligence artificielle en local, certains jeux ou des rendus lourds, y sont sensibles et perdront un peu de vitesse. Mais pour de la bureautique, du web, de la photo ou du montage léger, la différence restera quasiment invisible au quotidien. Autrement dit, la plupart des acheteurs du modèle de base ne verront jamais la couleur de ce bridage, ce qui n'excuse pas tout à fait la manoeuvre.
On en dit quoi ?
C'est du grand classique Apple, mettre en avant le chiffre le plus flatteur et glisser sous le tapis la petite ligne qui fâche. Soyons justes, les 11 % de bande passante en moins ne ruineront l'expérience de personne sur un usage courant. Mais transformer la mémoire rapide en option payante, sur une machine déjà vendue 350 euros de plus que l'an dernier, ça a quand même un petit goût de radinerie mal placée On se demande d'ailleurs pourquoi cette différence ? Est-ce qu'on serait justement sur de la RAM chinoise d'entrée de gamme sur le modèle le moins cher ?