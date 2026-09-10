Apple augmente le prix de ses anciens iPhone : jusqu’à 150 euros de plus !

LES ANCIENS IPHONE DEVIENNENT PLUS CHERS

LA MÉMOIRE FAIT FLAMBER LES PRIX

QU’EN PENSER ?



La hausse est particulièrement difficile à ignorer en France. Voir un iPhone 17e prendre près de 21 % et 150 euros après sa commercialisation est pour le moins inhabituel, d’autant que les générations précédentes ont traditionnellement tendance à devenir moins chères avec le temps.



Cette nouvelle grille tarifaire montre surtout que la flambée des coûts liée à la course à l’IA commence à avoir des conséquences très concrètes sur les produits grand public. Et chez Apple, même choisir un ancien iPhone ne permet désormais plus forcément de faire des économies.

Habituellement, l’arrivée d’une nouvelle génération d’iPhone permet de récupérer les modèles précédents à des tarifs plus intéressants. Cette année, Apple prend exactement la, et ce, partout dans le monde. Petite vérification sur l'Apple Store :, soit 150 euros supplémentaires et une hausse de 15,5 %., passant de 869 à 1 019 euros (+17,3 %).: vendu jusqu’ici 719 euros, il coûte désormais 869 euros, soit 150 euros et près de 21 % de hausse., soit 100 euros supplémentaires (+8,1 %). Apple retire parallèlement de son catalogue les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, remplacés par les nouveaux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, affichés respectivement à partir de 1 479 et 1 629 euros. Le nouvel iPhone Duo débute quant à lui à 2 339 euros.En effet, Tim Cook avait prévenu fin juin qu’Apple n’était désormais plus capable d’absorber complètement l’augmentation du coût de la mémoire et du stockage. Il avait d’ailleurs comparé cette pénurie à un tsunami, expliquant n’avoir jamais observé une situation comparable en plus de quarante ans dans le secteur.. Les entreprises spécialisées dans l’IA et les opérateurs de centres de données absorbent une part croissante de la production de mémoire, créant des tensions sur l’approvisionnement et faisant monter les prix pour l’ensemble de l’industrie électronique.