Apple augmente le prix de ses anciens iPhone : jusqu’à 150 euros de plus !
Par Laurence - Publié le
La présentation des iPhone 18 Pro et de l’iPhone Duo s’accompagne d’une mauvaise surprise sur l’Apple Store. Apple vient d’augmenter sensiblement le prix des anciens iPhone conservés au catalogue. En France, la hausse atteint jusqu’à 150 euros et près de 21 % selon les modèles.
Habituellement, l’arrivée d’une nouvelle génération d’iPhone permet de récupérer les modèles précédents à des tarifs plus intéressants. Cette année, Apple prend exactement la direction... inverse, et ce, partout dans le monde. Petite vérification sur l'Apple Store : l’iPhone 17 passe ainsi de 969 à 1 119 euros, soit 150 euros supplémentaires et une hausse de 15,5 %. L’iPhone 16 grimpe également de 150 euros, passant de 869 à 1 019 euros (+17,3 %).
C’est toutefois l’iPhone 17e qui subit proportionnellement la plus forte augmentation : vendu jusqu’ici 719 euros, il coûte désormais 869 euros, soit 150 euros et près de 21 % de hausse. L’iPhone Air passe pour sa part de 1 229 à 1 329 euros, soit 100 euros supplémentaires (+8,1 %). Apple retire parallèlement de son catalogue les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, remplacés par les nouveaux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, affichés respectivement à partir de 1 479 et 1 629 euros. Le nouvel iPhone Duo débute quant à lui à 2 339 euros.
Cette hausse n’est pas vraiment une surprise. En effet, Tim Cook avait prévenu fin juin qu’Apple n’était désormais plus capable d’absorber complètement l’augmentation du coût de la mémoire et du stockage. Il avait d’ailleurs comparé cette pénurie à un tsunami, expliquant n’avoir jamais observé une situation comparable en plus de quarante ans dans le secteur.
En cause notamment, les investissements gigantesques réalisés dans les infrastructures d’intelligence artificielle. Les entreprises spécialisées dans l’IA et les opérateurs de centres de données absorbent une part croissante de la production de mémoire, créant des tensions sur l’approvisionnement et faisant monter les prix pour l’ensemble de l’industrie électronique.
La hausse est particulièrement difficile à ignorer en France. Voir un iPhone 17e prendre près de 21 % et 150 euros après sa commercialisation est pour le moins inhabituel, d’autant que les générations précédentes ont traditionnellement tendance à devenir moins chères avec le temps.
Cette nouvelle grille tarifaire montre surtout que la flambée des coûts liée à la course à l’IA commence à avoir des conséquences très concrètes sur les produits grand public. Et chez Apple, même choisir un ancien iPhone ne permet désormais plus forcément de faire des économies.
LES ANCIENS IPHONE DEVIENNENT PLUS CHERS
Habituellement, l’arrivée d’une nouvelle génération d’iPhone permet de récupérer les modèles précédents à des tarifs plus intéressants. Cette année, Apple prend exactement la direction... inverse, et ce, partout dans le monde. Petite vérification sur l'Apple Store : l’iPhone 17 passe ainsi de 969 à 1 119 euros, soit 150 euros supplémentaires et une hausse de 15,5 %. L’iPhone 16 grimpe également de 150 euros, passant de 869 à 1 019 euros (+17,3 %).
C’est toutefois l’iPhone 17e qui subit proportionnellement la plus forte augmentation : vendu jusqu’ici 719 euros, il coûte désormais 869 euros, soit 150 euros et près de 21 % de hausse. L’iPhone Air passe pour sa part de 1 229 à 1 329 euros, soit 100 euros supplémentaires (+8,1 %). Apple retire parallèlement de son catalogue les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, remplacés par les nouveaux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, affichés respectivement à partir de 1 479 et 1 629 euros. Le nouvel iPhone Duo débute quant à lui à 2 339 euros.
LA MÉMOIRE FAIT FLAMBER LES PRIX
Cette hausse n’est pas vraiment une surprise. En effet, Tim Cook avait prévenu fin juin qu’Apple n’était désormais plus capable d’absorber complètement l’augmentation du coût de la mémoire et du stockage. Il avait d’ailleurs comparé cette pénurie à un tsunami, expliquant n’avoir jamais observé une situation comparable en plus de quarante ans dans le secteur.
En cause notamment, les investissements gigantesques réalisés dans les infrastructures d’intelligence artificielle. Les entreprises spécialisées dans l’IA et les opérateurs de centres de données absorbent une part croissante de la production de mémoire, créant des tensions sur l’approvisionnement et faisant monter les prix pour l’ensemble de l’industrie électronique.
QU’EN PENSER ?
La hausse est particulièrement difficile à ignorer en France. Voir un iPhone 17e prendre près de 21 % et 150 euros après sa commercialisation est pour le moins inhabituel, d’autant que les générations précédentes ont traditionnellement tendance à devenir moins chères avec le temps.
Cette nouvelle grille tarifaire montre surtout que la flambée des coûts liée à la course à l’IA commence à avoir des conséquences très concrètes sur les produits grand public. Et chez Apple, même choisir un ancien iPhone ne permet désormais plus forcément de faire des économies.