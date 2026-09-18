Apple va payer sa mémoire jusqu’à 40 % plus cher en 2027 : les prix vont-ils encore augmenter ?
Par Laurence - Publié le
La flambée du prix de la mémoire ne semble pas près de s’arrêter. Selon DigiTimes, Apple aurait accepté de payer Samsung nettement plus cher pour ses puces de RAM et de stockage à partir du premier trimestre 2027. Une hausse de 30 à 40 % qui intervient alors que le constructeur a déjà augmenté le prix de nombreux produits en 2026.
Selon DigiTimes, qui reprend des informations initialement publiées par le média chinois Jiemian News, Apple aurait accepté les nouvelles conditions tarifaires imposées par Samsung pour ses approvisionnements en mémoire.
À partir du premier trimestre 2027, elle pourrait payer ainsi près de 2 dollars par Go de DRAM et 0,33 dollar par Go de mémoire NAND. Par rapport aux tarifs pratiqués au troisième trimestre 2026, la hausse atteindrait entre 30 et 40 %.
La DRAM est notamment utilisée comme mémoire vive dans les iPhone, iPad et Mac, tandis que la NAND sert au stockage. Une augmentation simultanée des deux composants touche donc potentiellement une très grande partie du catalogue Apple.
À l'origine de cette situation, on retrouve encore une fois l'explosion des investissements dans l'intelligence artificielle. La construction de gigantesques centres de données nécessite des quantités considérables de mémoire, entraînant des tensions sur les capacités de production et une hausse des prix.
Apple avait déjà reconnu publiquement l'ampleur du problème. Avant de céder son poste de CEO à John Ternus, Tim Cook avait comparé cette pénurie à un tsunami et estimé que les augmentations de prix qui en découlaient étaient devenues
Les conséquences sont déjà visibles dans les Apple Store. En juin, Apple a augmenté le prix de l'ensemble de ses produits : Mac et iPad, mais également Apple TV, HomePod, HomePod mini ou encore Vision Pro. Aux États-Unis, de nombreuses augmentations étaient comprises entre 100 et 300 dollars.
Les nouveaux iPhone n'ont été pas épargnés. En France, l'iPhone 18 Pro commence à 1479 euros, contre 1329 euros pour l'iPhone 17 Pro, tandis qu'Apple a également relevé le tarif de plusieurs anciens modèles restés au catalogue. Cette inflation du coût de la mémoire intervient donc dans un contexte déjà compliqué pour les consommateurs.
Mais une grande inconnue demeure : qui paiera cette nouvelle augmentation de 30 à 40 % ? Rien ne permet pour le moment d'affirmer qu'Apple la répercutera directement sur ses clients.
Cupertino pourrait absorber une partie du surcoût, réduire ses marges sur certains appareils ou avoir déjà anticipé les tarifs du premier trimestre 2027 dans les prix annoncés cette année.
Mais après les augmentations intervenues depuis juin, l'hypothèse de nouvelles hausses ne peut évidemment pas être écartée. Les appareils disposant de beaucoup de RAM ou de capacités de stockage importantes pourraient être particulièrement concernés si la tension sur le marché se prolonge.
Cette nouvelle hausse montre surtout que la pénurie de mémoire liée au boom de l'IA pourrait continuer à peser sur l'électronique grand public en 2027. Apple dispose de volumes considérables et d'une importante capacité de négociation auprès de ses fournisseurs, mais cela ne semble plus suffire pour échapper à l'augmentation des tarifs.
Après avoir déjà relevé une large partie de ses prix en 2026, Apple devra donc choisir entre absorber une partie de ce nouveau surcoût ou le répercuter, au moins partiellement, sur ses prochains produits. Les premiers lancements de 2027 permettront de voir quelle stratégie le constructeur a retenue.
SAMSUNG OBTIENDRAIT UNE NOUVELLE HAUSSE
Selon DigiTimes, qui reprend des informations initialement publiées par le média chinois Jiemian News, Apple aurait accepté les nouvelles conditions tarifaires imposées par Samsung pour ses approvisionnements en mémoire.
À partir du premier trimestre 2027, elle pourrait payer ainsi près de 2 dollars par Go de DRAM et 0,33 dollar par Go de mémoire NAND. Par rapport aux tarifs pratiqués au troisième trimestre 2026, la hausse atteindrait entre 30 et 40 %.
La DRAM est notamment utilisée comme mémoire vive dans les iPhone, iPad et Mac, tandis que la NAND sert au stockage. Une augmentation simultanée des deux composants touche donc potentiellement une très grande partie du catalogue Apple.
L’IA FAIT TOUJOURS EXPLOSER LA DEMANDE
À l'origine de cette situation, on retrouve encore une fois l'explosion des investissements dans l'intelligence artificielle. La construction de gigantesques centres de données nécessite des quantités considérables de mémoire, entraînant des tensions sur les capacités de production et une hausse des prix.
Apple avait déjà reconnu publiquement l'ampleur du problème. Avant de céder son poste de CEO à John Ternus, Tim Cook avait comparé cette pénurie à un tsunami et estimé que les augmentations de prix qui en découlaient étaient devenues
inévitables. La nouvelle hausse négociée avec Samsung montre surtout que le constructeur ne s'attend visiblement pas à un retour rapide à la normale.
APPLE A DÉJÀ AUGMENTÉ SES PRIX
Les conséquences sont déjà visibles dans les Apple Store. En juin, Apple a augmenté le prix de l'ensemble de ses produits : Mac et iPad, mais également Apple TV, HomePod, HomePod mini ou encore Vision Pro. Aux États-Unis, de nombreuses augmentations étaient comprises entre 100 et 300 dollars.
Les nouveaux iPhone n'ont été pas épargnés. En France, l'iPhone 18 Pro commence à 1479 euros, contre 1329 euros pour l'iPhone 17 Pro, tandis qu'Apple a également relevé le tarif de plusieurs anciens modèles restés au catalogue. Cette inflation du coût de la mémoire intervient donc dans un contexte déjà compliqué pour les consommateurs.
VERS UNE NOUVELLE HAUSSE EN 2027 ?
Mais une grande inconnue demeure : qui paiera cette nouvelle augmentation de 30 à 40 % ? Rien ne permet pour le moment d'affirmer qu'Apple la répercutera directement sur ses clients.
Cupertino pourrait absorber une partie du surcoût, réduire ses marges sur certains appareils ou avoir déjà anticipé les tarifs du premier trimestre 2027 dans les prix annoncés cette année.
Mais après les augmentations intervenues depuis juin, l'hypothèse de nouvelles hausses ne peut évidemment pas être écartée. Les appareils disposant de beaucoup de RAM ou de capacités de stockage importantes pourraient être particulièrement concernés si la tension sur le marché se prolonge.
QU’EN PENSER ?
Cette nouvelle hausse montre surtout que la pénurie de mémoire liée au boom de l'IA pourrait continuer à peser sur l'électronique grand public en 2027. Apple dispose de volumes considérables et d'une importante capacité de négociation auprès de ses fournisseurs, mais cela ne semble plus suffire pour échapper à l'augmentation des tarifs.
Après avoir déjà relevé une large partie de ses prix en 2026, Apple devra donc choisir entre absorber une partie de ce nouveau surcoût ou le répercuter, au moins partiellement, sur ses prochains produits. Les premiers lancements de 2027 permettront de voir quelle stratégie le constructeur a retenue.