Apple va payer sa mémoire jusqu’à 40 % plus cher en 2027 : les prix vont-ils encore augmenter ?

QU’EN PENSER ?



Cette nouvelle hausse montre surtout que la pénurie de mémoire liée au boom de l'IA pourrait continuer à peser sur l'électronique grand public en 2027. Apple dispose de volumes considérables et d'une importante capacité de négociation auprès de ses fournisseurs, mais cela ne semble plus suffire pour échapper à l'augmentation des tarifs.



Après avoir déjà relevé une large partie de ses prix en 2026, Apple devra donc choisir entre absorber une partie de ce nouveau surcoût ou le répercuter, au moins partiellement, sur ses prochains produits. Les premiers lancements de 2027 permettront de voir quelle stratégie le constructeur a retenue.