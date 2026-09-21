Démontage des iPhone 18 Pro : que révèle iFixit ?

QU’EN PENSER ?



Au final, iFixit se montre plutôt positif et attribue aux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max une note provisoire de 7/10 en réparabilité. Le site apprécie notamment la batterie installée dans un support vissé, les modules photo facilement amovibles et les efforts d’Apple pour proposer pièces et outils de réparation, même si Repair Assistant reste nécessaire pour terminer l’étalonnage de certains composants remplacés.



Tout n’est pas parfait pour autant. La plupart des réparations nécessitent encore de passer par l’écran, ce qui rallonge les interventions et augmente le risque de l’endommager. Les cadres de dalle qui se sont détériorés sur trois des quatre appareils démontés constituent d’ailleurs la principale inconnue de ce démontage. iFixit ne les pénalise pas encore dans sa note, faute de savoir s’il s’agit d’un défaut récurrent ou d’un problème isolé.



Une note de 7/10 plutôt encourageante, donc, mais encore susceptible d’évoluer. iFixit poursuit notamment ses vérifications sur la disponibilité des pièces, leur appairage logiciel et surtout sur cette possible fragilité du cadre de l’écran.