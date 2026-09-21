Démontage des iPhone 18 Pro : que révèle iFixit ?
Par Laurence - Publié le
Les iPhone 18 Pro et Pro Max sont à peine disponibles qu’iFixit les a déjà entièrement démontés. Batterie, nouvelle ouverture variable, refroidissement et réparabilité : l’opération révèle plusieurs évolutions intéressantes, mais aussi une certaine fragilité autour de l’écran.
Le démontage —désormais traditionnel— permet tout d’abord de confirmer certains éléments, comme la capacité des batteries pour les modèles sans tiroir SIM, commercialisés notamment aux États-Unis, au Canada et au Japon. Pour rappel, les versions vendues dans les pays avec le compartiment (dont la France) utilisent des batteries différentes.
L’iPhone 18 Pro embarque 4 288 mAh, contre 4 252 mAh sur l’iPhone 17 Pro, soit une progression minime de 0,8 %. L’iPhone 18 Pro Max profite en revanche d’une évolution beaucoup plus importante avec 5 567 mAh, contre 5 088 mAh auparavant (+9,4 %).
La pièce qui a surtout intéressé iFixit est évidemment la caméra à ouverture variable. Apple propose quatre réglages, de f/1,48 à f/4, permettant de modifier physiquement l’ouverture.
Une fois le module démonté, iFixit découvre six minuscules lamelles en composite polymère, qui se chevauchent pour former un diaphragme presque parfaitement circulaire. Leur épaisseur est comparable à celle d’un cheveu humain et leur mouvement est commandé magnétiquement.
Mais cette véritable prouesse de miniaturisation pourrait également être une source de panne supplémentaire. Une lame bloquée ou déformée devrait en pratique imposer le remplacement du module photo complet. Heureusement, celui-ci reste modulaire et relativement facile d’accès.
iFixit se montre également assez réservé sur l’intérêt photographique de cette ouverture variable. Avec le petit capteur et la focale de 6,8 mm de l’iPhone, passer de f/4 à f/1,48 modifie bien la profondeur de champ, mais beaucoup moins spectaculairement qu’avec un appareil photo et un grand capteur.
Apple a également revu le système de refroidissement des iPhone 18 Pro (même si cela entraine manifestement une surchauffe des appareils). La puce A20 Pro est désormais placée directement contre la nouvelle chambre à vapeur, avec entre les deux un matériau thermique souple chargé de combler les petits espaces et de transférer la chaleur de manière plus homogène.
Le principe de la chambre à vapeur reste assez simple. Un liquide enfermé dans un circuit étanche s’évapore au niveau des zones les plus chaudes, puis se déplace vers des surfaces plus froides où il se condense et libère sa chaleur. Le liquide revient ensuite vers la puce par capillarité et le cycle recommence.
La principale évolution concerne ici les dimensions du système. Selon Apple, la surface de la chambre à vapeur est trois fois plus importante et celle-ci occupe désormais une large partie de l’intérieur du smartphone. iFixit qualifie d'ailleurs ce mécanisme
Cette organisation entraîne toutefois un compromis en matière de réparabilité. La mémoire NAND se retrouve désormais prise en sandwich à l’intérieur de la carte mère. Pour y accéder, il faut séparer les différentes couches de celle-ci, une opération complexe nécessitant de la chaleur et augmentant les risques de dommages.
Un choix qui peut également compliquer la récupération de données sur un iPhone fortement endommagé. Les spécialistes cherchent généralement à réparer suffisamment la carte mère d’origine pour redémarrer l’appareil et récupérer son contenu, le chiffrement empêchant de simplement transférer la mémoire NAND sur une autre carte. Sur les iPhone 18 Pro, toute intervention nécessitant un accès direct à ces puces devient donc sensiblement plus délicate.
Le démontage permet également de comprendre comment Apple est parvenue à réduire la taille de la Dynamic Island sur les iPhone 18 Pro. Une partie du système Face ID, la caméra infrarouge, a été déplacée sous la dalle OLED, légèrement sur la gauche. La caméra selfie et le projecteur de points infrarouges restent en revanche dans l’ouverture centrale.
À l’œil nu, la zone située au-dessus de cette caméra infrarouge est presque invisible. Elle apparaît tout au plus comme un petit cercle légèrement plus sombre dans les pixels, à proximité de l’heure. Mais sous le microscope d’iFixit, l’astuce employée par Apple devient beaucoup plus évidente : une rangée de pixels sur deux disparaît au-dessus du capteur, créant suffisamment d’espace pour laisser passer la lumière infrarouge. La densité des pixels revient ensuite progressivement à la normale autour de cette zone afin de masquer au maximum la transition.
Le principe n’est pas totalement nouveau. Samsung avait déjà utilisé une technique comparable pour dissimuler une caméra sous l’écran de plusieurs Galaxy Z Fold. Mais placer une caméra classique derrière des pixels peut dégrader fortement les photos et nécessiter un important traitement logiciel. Apple contourne ici le problème en ne cachant que la caméra infrarouge de Face ID, qui n’a pas besoin de produire une photographie couleur exploitable par l’utilisateur. La caméra selfie conserve ainsi une vue totalement dégagée.
iFixit a également observé sous l’OLED ce qui ressemble à un filtre laissant passer les infrarouges. Bonne nouvelle enfin pour les réparations : une fois l’écran retiré, le module de caméra avant peut être déconnecté et extrait sans vis ni colle. Une conception nettement plus agréable que celle du port USB-C, toujours indépendant mais particulièrement compliqué à atteindre.
Notons que sur trois des quatre iPhone 18 Pro ouverts par iFixit, le cadre en plastique de la dalle s’est fissuré ou s’est détaché pendant le démontage. iFixit précise n’avoir pas rencontré ce problème sur les précédentes générations. Il est encore trop tôt pour déterminer s’il s’agit d’une véritable faiblesse de conception ou simplement d’une particularité des premiers exemplaires démontés : des tests supplémentaires seront nécessaires.
Au final, iFixit se montre plutôt positif et attribue aux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max une note provisoire de 7/10 en réparabilité. Le site apprécie notamment la batterie installée dans un support vissé, les modules photo facilement amovibles et les efforts d’Apple pour proposer pièces et outils de réparation, même si Repair Assistant reste nécessaire pour terminer l’étalonnage de certains composants remplacés.
Tout n’est pas parfait pour autant. La plupart des réparations nécessitent encore de passer par l’écran, ce qui rallonge les interventions et augmente le risque de l’endommager. Les cadres de dalle qui se sont détériorés sur trois des quatre appareils démontés constituent d’ailleurs la principale inconnue de ce démontage. iFixit ne les pénalise pas encore dans sa note, faute de savoir s’il s’agit d’un défaut récurrent ou d’un problème isolé.
Une note de 7/10 plutôt encourageante, donc, mais encore susceptible d’évoluer. iFixit poursuit notamment ses vérifications sur la disponibilité des pièces, leur appairage logiciel et surtout sur cette possible fragilité du cadre de l’écran.
DES BATTERIES PLUS GRANDES
Le démontage —désormais traditionnel— permet tout d’abord de confirmer certains éléments, comme la capacité des batteries pour les modèles sans tiroir SIM, commercialisés notamment aux États-Unis, au Canada et au Japon. Pour rappel, les versions vendues dans les pays avec le compartiment (dont la France) utilisent des batteries différentes.
L’iPhone 18 Pro embarque 4 288 mAh, contre 4 252 mAh sur l’iPhone 17 Pro, soit une progression minime de 0,8 %. L’iPhone 18 Pro Max profite en revanche d’une évolution beaucoup plus importante avec 5 567 mAh, contre 5 088 mAh auparavant (+9,4 %).
SIX LAMES PLUS FINES QU’UN CHEVEU
La pièce qui a surtout intéressé iFixit est évidemment la caméra à ouverture variable. Apple propose quatre réglages, de f/1,48 à f/4, permettant de modifier physiquement l’ouverture.
Une fois le module démonté, iFixit découvre six minuscules lamelles en composite polymère, qui se chevauchent pour former un diaphragme presque parfaitement circulaire. Leur épaisseur est comparable à celle d’un cheveu humain et leur mouvement est commandé magnétiquement.
Mais cette véritable prouesse de miniaturisation pourrait également être une source de panne supplémentaire. Une lame bloquée ou déformée devrait en pratique imposer le remplacement du module photo complet. Heureusement, celui-ci reste modulaire et relativement facile d’accès.
iFixit se montre également assez réservé sur l’intérêt photographique de cette ouverture variable. Avec le petit capteur et la focale de 6,8 mm de l’iPhone, passer de f/4 à f/1,48 modifie bien la profondeur de champ, mais beaucoup moins spectaculairement qu’avec un appareil photo et un grand capteur.
UN REFROIDISSEMENT PLUS IMPOSANT
Apple a également revu le système de refroidissement des iPhone 18 Pro (même si cela entraine manifestement une surchauffe des appareils). La puce A20 Pro est désormais placée directement contre la nouvelle chambre à vapeur, avec entre les deux un matériau thermique souple chargé de combler les petits espaces et de transférer la chaleur de manière plus homogène.
Le principe de la chambre à vapeur reste assez simple. Un liquide enfermé dans un circuit étanche s’évapore au niveau des zones les plus chaudes, puis se déplace vers des surfaces plus froides où il se condense et libère sa chaleur. Le liquide revient ensuite vers la puce par capillarité et le cycle recommence.
La principale évolution concerne ici les dimensions du système. Selon Apple, la surface de la chambre à vapeur est trois fois plus importante et celle-ci occupe désormais une large partie de l’intérieur du smartphone. iFixit qualifie d'ailleurs ce mécanisme
d'impressionnant. Apple a également déplacé le SoC vers l’extérieur de la carte mère afin de faciliter encore l’évacuation de la chaleur.
Cette organisation entraîne toutefois un compromis en matière de réparabilité. La mémoire NAND se retrouve désormais prise en sandwich à l’intérieur de la carte mère. Pour y accéder, il faut séparer les différentes couches de celle-ci, une opération complexe nécessitant de la chaleur et augmentant les risques de dommages.
Un choix qui peut également compliquer la récupération de données sur un iPhone fortement endommagé. Les spécialistes cherchent généralement à réparer suffisamment la carte mère d’origine pour redémarrer l’appareil et récupérer son contenu, le chiffrement empêchant de simplement transférer la mémoire NAND sur une autre carte. Sur les iPhone 18 Pro, toute intervention nécessitant un accès direct à ces puces devient donc sensiblement plus délicate.
QUID DE L’ÉCRAN
Le démontage permet également de comprendre comment Apple est parvenue à réduire la taille de la Dynamic Island sur les iPhone 18 Pro. Une partie du système Face ID, la caméra infrarouge, a été déplacée sous la dalle OLED, légèrement sur la gauche. La caméra selfie et le projecteur de points infrarouges restent en revanche dans l’ouverture centrale.
À l’œil nu, la zone située au-dessus de cette caméra infrarouge est presque invisible. Elle apparaît tout au plus comme un petit cercle légèrement plus sombre dans les pixels, à proximité de l’heure. Mais sous le microscope d’iFixit, l’astuce employée par Apple devient beaucoup plus évidente : une rangée de pixels sur deux disparaît au-dessus du capteur, créant suffisamment d’espace pour laisser passer la lumière infrarouge. La densité des pixels revient ensuite progressivement à la normale autour de cette zone afin de masquer au maximum la transition.
Le principe n’est pas totalement nouveau. Samsung avait déjà utilisé une technique comparable pour dissimuler une caméra sous l’écran de plusieurs Galaxy Z Fold. Mais placer une caméra classique derrière des pixels peut dégrader fortement les photos et nécessiter un important traitement logiciel. Apple contourne ici le problème en ne cachant que la caméra infrarouge de Face ID, qui n’a pas besoin de produire une photographie couleur exploitable par l’utilisateur. La caméra selfie conserve ainsi une vue totalement dégagée.
iFixit a également observé sous l’OLED ce qui ressemble à un filtre laissant passer les infrarouges. Bonne nouvelle enfin pour les réparations : une fois l’écran retiré, le module de caméra avant peut être déconnecté et extrait sans vis ni colle. Une conception nettement plus agréable que celle du port USB-C, toujours indépendant mais particulièrement compliqué à atteindre.
Notons que sur trois des quatre iPhone 18 Pro ouverts par iFixit, le cadre en plastique de la dalle s’est fissuré ou s’est détaché pendant le démontage. iFixit précise n’avoir pas rencontré ce problème sur les précédentes générations. Il est encore trop tôt pour déterminer s’il s’agit d’une véritable faiblesse de conception ou simplement d’une particularité des premiers exemplaires démontés : des tests supplémentaires seront nécessaires.
QU’EN PENSER ?
Au final, iFixit se montre plutôt positif et attribue aux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max une note provisoire de 7/10 en réparabilité. Le site apprécie notamment la batterie installée dans un support vissé, les modules photo facilement amovibles et les efforts d’Apple pour proposer pièces et outils de réparation, même si Repair Assistant reste nécessaire pour terminer l’étalonnage de certains composants remplacés.
Tout n’est pas parfait pour autant. La plupart des réparations nécessitent encore de passer par l’écran, ce qui rallonge les interventions et augmente le risque de l’endommager. Les cadres de dalle qui se sont détériorés sur trois des quatre appareils démontés constituent d’ailleurs la principale inconnue de ce démontage. iFixit ne les pénalise pas encore dans sa note, faute de savoir s’il s’agit d’un défaut récurrent ou d’un problème isolé.
Une note de 7/10 plutôt encourageante, donc, mais encore susceptible d’évoluer. iFixit poursuit notamment ses vérifications sur la disponibilité des pièces, leur appairage logiciel et surtout sur cette possible fragilité du cadre de l’écran.