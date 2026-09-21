iPhone 20 Pro : un écran plus grand, mais toujours un poinçon pour la caméra
Par Vincent Lautier - Publié le
Les futurs iPhone 20 Pro auraient droit à des écrans un peu plus grands, incurvés sur leurs quatre côtés, avec une ouverture pour la caméra avant. La dernière fuite relance les interrogations sur la façade de l'iPhone anniversaire attendu en 2027.
Apple testerait un écran dont les bords s'effacent grâce à une courbure sur les quatre côtés, mais la caméra avant conserverait son petit trou dans l'image. Cette piste diffère des rendus qui ont circulé au printemps avec une façade entièrement intacte, caméra et Face ID cachés sous la dalle. Ces images étaient des illustrations, et la présence d'un poinçon sur des appareils de test ne permet pas davantage de connaître le design retenu pour la production. Le degré de courbure n'est pas précisé, pas plus que l'emplacement exact des capteurs de reconnaissance faciale. La Dynamic Island pourrait donc changer de forme, sans que cette fuite permette d'annoncer la disparition de ses fonctions dans iOS.
Le petit Pro passerait à 6,41 pouces, pour une définition d'environ 2686 x 1236 pixels, alors que le Pro Max atteindrait 6,96 pouces et 2912 x 1340 pixels. Face aux écrans de 6,3 et 6,9 pouces des iPhone 18 Pro, le changement serait assez limité, même si le grand modèle se rapprocherait encore des sept pouces. Apple affiche pour la génération actuelle des définitions de 2622 x 1206 et 2868 x 1320 pixels, ce qui donne une idée du gain envisagé.
Rapportés aux diagonales annoncées, les nouveaux chiffres donnent toujours autour de 460 pixels par pouce, comme sur les modèles actuels. Vous auriez donc davantage de surface, avec une finesse d'affichage comparable. Par contre, aucune dimension du boîtier n'accompagne ces valeurs : impossible d'en déduire un téléphone plus large, puisque des bordures réduites peuvent aussi libérer de la place.
L'année 2027 marquera les vingt ans de l'iPhone, et Apple pourrait sauter le numéro 19 pour accompagner cet anniversaire. Le nom iPhone 20 Pro entretient quand même une ambiguïté : avec une numérotation annuelle classique, il désignerait la génération 2028, deux ans après les iPhone 18 Pro, bref, Apple peut toujours nous surprendre sur ce nom. Aucun prix en euros ni aucune date de commercialisation en France n'ont été annoncés pour ces modèles, vous l'imaginez bien.
On préférerait un iPhone plus agréable à tenir à une nouvelle augmentation de diagonale, même modeste, et gagner de l'affichage en réduisant les bordures serait une bonne manière d'y arriver. Le poinçon ne serait pas bien gênant si Apple conserve une reconnaissance faciale aussi pratique, sans dégrader la caméra avant pour la cacher à tout prix. Un anniversaire ne justifie pas de sacrifier l'usage à une jolie façade. Et sinon, moi je propose iPhone XX comme nom, tout simplement. Non ?
Un poinçon visible
Apple testerait un écran dont les bords s'effacent grâce à une courbure sur les quatre côtés, mais la caméra avant conserverait son petit trou dans l'image. Cette piste diffère des rendus qui ont circulé au printemps avec une façade entièrement intacte, caméra et Face ID cachés sous la dalle. Ces images étaient des illustrations, et la présence d'un poinçon sur des appareils de test ne permet pas davantage de connaître le design retenu pour la production. Le degré de courbure n'est pas précisé, pas plus que l'emplacement exact des capteurs de reconnaissance faciale. La Dynamic Island pourrait donc changer de forme, sans que cette fuite permette d'annoncer la disparition de ses fonctions dans iOS.
Presque sept pouces
Le petit Pro passerait à 6,41 pouces, pour une définition d'environ 2686 x 1236 pixels, alors que le Pro Max atteindrait 6,96 pouces et 2912 x 1340 pixels. Face aux écrans de 6,3 et 6,9 pouces des iPhone 18 Pro, le changement serait assez limité, même si le grand modèle se rapprocherait encore des sept pouces. Apple affiche pour la génération actuelle des définitions de 2622 x 1206 et 2868 x 1320 pixels, ce qui donne une idée du gain envisagé.
Rapportés aux diagonales annoncées, les nouveaux chiffres donnent toujours autour de 460 pixels par pouce, comme sur les modèles actuels. Vous auriez donc davantage de surface, avec une finesse d'affichage comparable. Par contre, aucune dimension du boîtier n'accompagne ces valeurs : impossible d'en déduire un téléphone plus large, puisque des bordures réduites peuvent aussi libérer de la place.
Un nom provisoire
L'année 2027 marquera les vingt ans de l'iPhone, et Apple pourrait sauter le numéro 19 pour accompagner cet anniversaire. Le nom iPhone 20 Pro entretient quand même une ambiguïté : avec une numérotation annuelle classique, il désignerait la génération 2028, deux ans après les iPhone 18 Pro, bref, Apple peut toujours nous surprendre sur ce nom. Aucun prix en euros ni aucune date de commercialisation en France n'ont été annoncés pour ces modèles, vous l'imaginez bien.
On en dit quoi ?
On préférerait un iPhone plus agréable à tenir à une nouvelle augmentation de diagonale, même modeste, et gagner de l'affichage en réduisant les bordures serait une bonne manière d'y arriver. Le poinçon ne serait pas bien gênant si Apple conserve une reconnaissance faciale aussi pratique, sans dégrader la caméra avant pour la cacher à tout prix. Un anniversaire ne justifie pas de sacrifier l'usage à une jolie façade. Et sinon, moi je propose iPhone XX comme nom, tout simplement. Non ?