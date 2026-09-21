iPhone 20 Pro : un écran plus grand, mais toujours un poinçon pour la caméra

On en dit quoi ?



On préférerait un iPhone plus agréable à tenir à une nouvelle augmentation de diagonale, même modeste, et gagner de l'affichage en réduisant les bordures serait une bonne manière d'y arriver. Le poinçon ne serait pas bien gênant si Apple conserve une reconnaissance faciale aussi pratique, sans dégrader la caméra avant pour la cacher à tout prix. Un anniversaire ne justifie pas de sacrifier l'usage à une jolie façade. Et sinon, moi je propose iPhone XX comme nom, tout simplement. Non ?