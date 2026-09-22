iPhone 18 Pro Max : le 512 Go plus rapide que le 1 To dans les gros transferts

On en dit quoi ?



Facturer aussi cher la capacité supplémentaire donne quand même envie d'avoir des garanties sur les débits soutenus. Une charge aussi extrême ne suffit pas à condamner ce modèle, mais écarter ces mesures serait un peu facile : ceux qui paient pour un téraoctet ont aussi le droit de remplir leur téléphone. Apple devrait publier ces performances pour chaque capacité.