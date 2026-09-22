iPhone 18 Pro Max : le 512 Go plus rapide que le 1 To dans les gros transferts
Par Vincent Lautier - Publié le
Le stockage de l'iPhone 18 Pro Max 1 To fait débat, car visiblement, il peut descendre à 79,4 Mo/s lorsque des écritures prolongées saturent ses caches, avec des passages encore plus lents quand l'appareil est déjà bien rempli. Des tests mettent en cause la mémoire QLC de l'exemplaire étudié, face à un iPhone 18 Pro 512 Go équipé de TLC. Un compromis quelque peu contrariant sur un modèle aussi cher.
HOMOLAB a comparé le stockage d'un iPhone 18 Pro Max 1 To et celui d'un iPhone 18 Pro 512 Go, avec un avantage pour le second dans chacun des quatre tests qui mélangent lecture et écriture. L'écart atteint 38 % lorsque les opérations sont traitées une par une, puis descend à environ 12 % quand davantage de requêtes sont lancées en parallèle. Attention donc à la comparaison qui circule avec le modèle 256 Go : les résultats présentés concernent bien le 512 Go.
La mémoire QLC stocke quatre bits par cellule, contre trois pour la TLC, ce qui augmente la capacité à surface égale mais complique l'écriture des données. Acheter davantage de stockage ne garantit donc pas de meilleurs débits, même au sein d'une gamme Pro.
Pour absorber rapidement les données, le stockage utilise des zones temporaires plus rapides, et les premiers relevés dépassent les 3 000 Mo/s. Une fois le cache SLC épuisé, une deuxième zone qui fonctionne en mode TLC prend le relais à 578 Mo/s en moyenne. C'est seulement après saturation de ces deux buffers que l'écriture en QLC tombe à 79,4 Mo/s en moyenne, avec un minimum de 25,6 Mo/s.
Le remplissage réduit aussi la marge disponible : avec 60 % du stockage déjà occupé au début du test, le cache SLC passe d'environ 250 Go à 58 Go. Dans la dernière phase, la moyenne descend à 45 Mo/s et le minimum à environ 1,1 Mo/s. Ce dernier chiffre décrit un passage du test sous charge, pas la vitesse permanente d'un iPhone rempli à 60 %.
Ces mesures ne démontrent pas que vos apps ou vos photos seront soudain plus lentes, puisque les caches peuvent absorber les écritures brèves du quotidien. Les gros transferts et les longues prises de vues en ProRes méritent par contre des essais dédiés, avant de conclure à un problème pendant un tournage.
L'iPhone 18 Pro Max est vendu en France depuis le 18 septembre, à 2 379 euros en 1 To contre 1 629 euros en 256 Go. Le supplément atteint donc 750 euros, sans qu'Apple détaille le type de mémoire sur sa fiche commerciale.
Facturer aussi cher la capacité supplémentaire donne quand même envie d'avoir des garanties sur les débits soutenus. Une charge aussi extrême ne suffit pas à condamner ce modèle, mais écarter ces mesures serait un peu facile : ceux qui paient pour un téraoctet ont aussi le droit de remplir leur téléphone. Apple devrait publier ces performances pour chaque capacité.
Le 512 Go plus rapide
HOMOLAB a comparé le stockage d'un iPhone 18 Pro Max 1 To et celui d'un iPhone 18 Pro 512 Go, avec un avantage pour le second dans chacun des quatre tests qui mélangent lecture et écriture. L'écart atteint 38 % lorsque les opérations sont traitées une par une, puis descend à environ 12 % quand davantage de requêtes sont lancées en parallèle. Attention donc à la comparaison qui circule avec le modèle 256 Go : les résultats présentés concernent bien le 512 Go.
La mémoire QLC stocke quatre bits par cellule, contre trois pour la TLC, ce qui augmente la capacité à surface égale mais complique l'écriture des données. Acheter davantage de stockage ne garantit donc pas de meilleurs débits, même au sein d'une gamme Pro.
Les caches saturent
Pour absorber rapidement les données, le stockage utilise des zones temporaires plus rapides, et les premiers relevés dépassent les 3 000 Mo/s. Une fois le cache SLC épuisé, une deuxième zone qui fonctionne en mode TLC prend le relais à 578 Mo/s en moyenne. C'est seulement après saturation de ces deux buffers que l'écriture en QLC tombe à 79,4 Mo/s en moyenne, avec un minimum de 25,6 Mo/s.
Le remplissage réduit aussi la marge disponible : avec 60 % du stockage déjà occupé au début du test, le cache SLC passe d'environ 250 Go à 58 Go. Dans la dernière phase, la moyenne descend à 45 Mo/s et le minimum à environ 1,1 Mo/s. Ce dernier chiffre décrit un passage du test sous charge, pas la vitesse permanente d'un iPhone rempli à 60 %.
Quels usages concernés ?
Ces mesures ne démontrent pas que vos apps ou vos photos seront soudain plus lentes, puisque les caches peuvent absorber les écritures brèves du quotidien. Les gros transferts et les longues prises de vues en ProRes méritent par contre des essais dédiés, avant de conclure à un problème pendant un tournage.
L'iPhone 18 Pro Max est vendu en France depuis le 18 septembre, à 2 379 euros en 1 To contre 1 629 euros en 256 Go. Le supplément atteint donc 750 euros, sans qu'Apple détaille le type de mémoire sur sa fiche commerciale.
On en dit quoi ?
Facturer aussi cher la capacité supplémentaire donne quand même envie d'avoir des garanties sur les débits soutenus. Une charge aussi extrême ne suffit pas à condamner ce modèle, mais écarter ces mesures serait un peu facile : ceux qui paient pour un téraoctet ont aussi le droit de remplir leur téléphone. Apple devrait publier ces performances pour chaque capacité.