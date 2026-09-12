iPhone 18 Pro : les précommandes ouvrent aujourd’hui à 14 heures en France ! Allez-vous craquer ?
Par Laurence - Publié le
C’est le moment de choisir entre Pro et Pro Max, mais aussi entre bordeaux, glacier, argent et noir. Les précommandes des nouveaux iPhone 18 Pro débutent ce samedi 12 septembre à 14 heures en France, avec des premières livraisons prévues dès le vendredi 18 septembre.
Apple avait annoncé l’ouverture des précommandes pour ce samedi 12 septembre, avant de mettre à jour son site : il faudra être prêt à 14 heures précises en France métropolitaine. L’ouverture intervient simultanément à 5 heures du matin à Cupertino.
Le samedi est un choix inhabituel pour Apple, qui lance traditionnellement les précommandes de ses nouveaux iPhone le vendredi. Cette année, il était difficile de le faire coïncider avec le 11 septembre.
Pour éviter les AVC au moment de la précommande, il est possible de préparer son panier dès à présent en cliquant au bas de la page de l'Apple Store en ligne. Les premières livraisons sont prévues seulement six jours plus tard, vendredi 18 septembre. Les iPhone 18 Pro et Pro Max feront également leur apparition dans les Apple Store et chez les revendeurs à cette date.
Cette année encore, le choix commence par la taille. L’iPhone 18 Pro conserve un écran de 6,3 pouces, tandis que le Pro Max passe à 6,9 pouces. Ce dernier profite surtout de la meilleure autonomie de la gamme, Apple annonçant jusqu’à 43 heures de lecture vidéo.
Pour le reste, les deux modèles partagent les principales nouveautés présentées mercredi : puce A20 Pro, nouvelle chambre à vapeur, Dynamic Island plus compacte et surtout caméra principale Fusion 48 MP avec ouverture variable. Cette dernière peut physiquement modifier son ouverture afin de jouer sur la lumière et la profondeur de champ. L’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 euros, contre 1 629 euros pour le Pro Max.
Il faudra ensuite choisir la couleur. Après le très voyant Cosmic Orange de l’année dernière, Apple mise cette fois sur un nouveau bordeaux, accompagné du glacier, de l’argent et du retour du noir.
Même choix pour le stockage : les deux tailles sont proposées avec 256 Go, 512 Go, 1 To ou désormais 2 To. Sur le Pro Max, la configuration 2 To atteint tout de même 3 129 euros.
Comme chaque année, la vraie inconnue concernera surtout les délais de livraison. Certaines combinaisons de taille, de stockage ou de couleur peuvent rapidement devenir plus difficiles à obtenir après l’ouverture des précommandes. Alors, avant 14 heures, il est temps de trancher. Quel iPhone 18 Pro avez-vous choisi ? Pro ou Pro Max ? Couleur ? Stockage ? Rien du tout ? Dites-nous tout en commentaire !
RENDEZ-VOUS À 14 HEURES
Apple avait annoncé l’ouverture des précommandes pour ce samedi 12 septembre, avant de mettre à jour son site : il faudra être prêt à 14 heures précises en France métropolitaine. L’ouverture intervient simultanément à 5 heures du matin à Cupertino.
Le samedi est un choix inhabituel pour Apple, qui lance traditionnellement les précommandes de ses nouveaux iPhone le vendredi. Cette année, il était difficile de le faire coïncider avec le 11 septembre.
Pour éviter les AVC au moment de la précommande, il est possible de préparer son panier dès à présent en cliquant au bas de la page de l'Apple Store en ligne. Les premières livraisons sont prévues seulement six jours plus tard, vendredi 18 septembre. Les iPhone 18 Pro et Pro Max feront également leur apparition dans les Apple Store et chez les revendeurs à cette date.
PRO OU PRO MAX ?
Cette année encore, le choix commence par la taille. L’iPhone 18 Pro conserve un écran de 6,3 pouces, tandis que le Pro Max passe à 6,9 pouces. Ce dernier profite surtout de la meilleure autonomie de la gamme, Apple annonçant jusqu’à 43 heures de lecture vidéo.
Pour le reste, les deux modèles partagent les principales nouveautés présentées mercredi : puce A20 Pro, nouvelle chambre à vapeur, Dynamic Island plus compacte et surtout caméra principale Fusion 48 MP avec ouverture variable. Cette dernière peut physiquement modifier son ouverture afin de jouer sur la lumière et la profondeur de champ. L’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 euros, contre 1 629 euros pour le Pro Max.
BORDEAUX, GLACIER, ARGENT OU NOIR ?
Il faudra ensuite choisir la couleur. Après le très voyant Cosmic Orange de l’année dernière, Apple mise cette fois sur un nouveau bordeaux, accompagné du glacier, de l’argent et du retour du noir.
Même choix pour le stockage : les deux tailles sont proposées avec 256 Go, 512 Go, 1 To ou désormais 2 To. Sur le Pro Max, la configuration 2 To atteint tout de même 3 129 euros.
QU’EN PENSER ?
Comme chaque année, la vraie inconnue concernera surtout les délais de livraison. Certaines combinaisons de taille, de stockage ou de couleur peuvent rapidement devenir plus difficiles à obtenir après l’ouverture des précommandes. Alors, avant 14 heures, il est temps de trancher. Quel iPhone 18 Pro avez-vous choisi ? Pro ou Pro Max ? Couleur ? Stockage ? Rien du tout ? Dites-nous tout en commentaire !