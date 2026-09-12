iPhone 18 Pro : les précommandes ouvrent aujourd’hui à 14 heures en France ! Allez-vous craquer ?

QU’EN PENSER ?



Comme chaque année, la vraie inconnue concernera surtout les délais de livraison. Certaines combinaisons de taille, de stockage ou de couleur peuvent rapidement devenir plus difficiles à obtenir après l’ouverture des précommandes. Alors, avant 14 heures, il est temps de trancher. Quel iPhone 18 Pro avez-vous choisi ? Pro ou Pro Max ? Couleur ? Stockage ? Rien du tout ? Dites-nous tout en commentaire !