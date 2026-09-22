iOS 27 : ces iPhone pourtant récents seraient privés de ces nouveautés photo

APPLE AVAIT POURTANT ANNONCÉ UNE COMPATIBILITÉ PLUS LARGE

les modèles d'iPhone prenant en charge la dernière génération de Styles photographiques

UNE PETITE NOTE MODIFIÉE APRÈS LE LANCEMENT

sur les modèles d'iPhone 18 Pro

La liste générale

À QUOI SERVENT TEXTURE ET GRAIN ?

QU’EN PENSER ?



Que Texture et Grain soient réservés aux nouveaux iPhone n'aurait rien de particulièrement surprenant si Apple avait annoncé cette limitation dès le départ. Le problème vient surtout de la modification effectuée après coup, alors que la formulation initiale indiquait assez clairement une disponibilité sur les appareils compatibles avec les Styles photographiques de dernière génération.



Reste donc à savoir s'il s'agissait d'une simple erreur dans le communiqué ou d'un changement décidé après la présentation. Dans les deux cas, les propriétaires d'iPhone 16, 17 et Air qui espéraient récupérer ces nouveautés avec iOS 27 devront finalement s'en passer.

Lors de la présentation des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max,Baptisés Texture et Grain, ils permettent d'aller un peu plus loin dans la personnalisation du rendu des photos directement depuis l'iPhone.Jusque-là, rien d'étonnant. Mais Apple indiquait dans son communiqué publié le jour du lancement que ces nouveaux contrôles seraient disponibles avec iOS 27 surEt pour cause : dans le guide d'utilisation d'iOS 27, Apple classe parmi les appareils compatibles avec cette dernière génération de Styles photographiques les iPhone 16, iPhone 17, iPhone Air et iPhone 18 Pro.ApparemmentLa nouvelle formulation est beaucoup plus restrictive :Le guide d'utilisation d'iOS 27 confirme également ce changement. Lorsqu'Apple explique comment modifier la texture d'une photo, la fonction est désormais explicitement indiquée comme disponible, même si leurs appareils sont pourtant compatibles avec la génération actuelle des Styles photographiques.Difficile en revanche de savoir ce qui s'est réellement passé.: elle reste visible dans les copies distribuées à certains services de diffusion de communiqués au moment du lancement.Surtout qu'en français, les notes sont différentes et distinguent deux générations d'iPhone compatibles : ceux prenant en charge les styles photographiques et ceux prenant en charge les derniers styles photographiques, deux liens différents.Le premier lien renvoie vers uen liste générale.Le deuxième lien est plus restreint mais comprend toujours les modèles litigieux...Deux possibilités se présentent donc.La firme n'a pour l'instant donné aucune explication sur cette modification. Rien ne permet donc d'affirmer qu'une limitation matérielle empêche réellement les iPhone 16 et 17 de profiter de ces réglages.Pour rappel, les Styles photographiques ne sont pas de simples filtres appliqués uniformément à une image. Apple analyse les différents éléments de la scène afin deAvec les iPhone 18 Pro, Apple ajoute donc de. Texture permet de modifier plus finement le rendu des détails, tandis que Grain ajoute un aspect plus proche de certaines pellicules argentiques. Ces paramètres peuvent être utilisés pour donner une signature plus marquée aux images sans nécessairement passer ensuite par une application de retouche.