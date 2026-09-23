iPhone 18 Pro : des retours au SAV après des ratés de Face ID

On en dit quoi ?



À partir de 1 479 euros pour le Pro et de 1 629 euros pour le Pro Max, on peut quand même attendre de pouvoir ouvrir ses mots de passe sans redémarrer son téléphone. Ces témoignages ne suffisent pas à condamner toute la gamme, mais les premiers acheteurs concernés ont besoin d'une prise en charge, et c'est un souci. Les clients concernés doivent pouvoir obtenir d'Apple un diagnostic et une solution, sans avoir à tester eux-mêmes tous les réglages de leur téléphone.