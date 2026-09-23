iPhone 18 Pro : des retours au SAV après des ratés de Face ID
Par Vincent Lautier - Publié le
Des propriétaires d'iPhone 18 Pro et Pro Max ont dû contacter Apple après des blocages liés à Face ID, parfois suivis d'un redémarrage complet. Le SAV a proposé des échanges à certains d'entre eux, mais ces premiers témoignages ne permettent toujours pas de savoir si une mise à jour suffira à régler le problème.
Un acheteur de Pro Max raconte que son téléphone a redémarré quatre fois en moins de 24 heures, trois fois en utilisant Face ID et une fois en ouvrant Wallet. Après avoir réinitialisé la reconnaissance faciale, il pensait être tranquille, sauf que Wallet a de nouveau fait planter son iPhone le lendemain matin. L'assistance aurait fini par considérer son exemplaire comme défectueux et organiser un remplacement. Chez un autre propriétaire, les redémarrages ont continué malgré plusieurs réinitialisations de Face ID et une restauration du logiciel.
Apple a déplacé la caméra infrarouge sous le coin supérieur gauche de l'écran pour réduire la Dynamic Island, et ce changement attire forcément les soupçons. Pour le moment, aucun lien n'est établi avec ces plantages. On peut espérer une correction dans iOS 27, mais Apple n'a confirmé ni leur origine ni une mise à jour pour les résoudre.
L'app Mots de passe et les onglets privés de Safari font partie des fonctions concernées, comme les apps que vous avez choisi de verrouiller avec Face ID. Après une première identification ratée, le bouton qui permet de réessayer peut figer l'écran, qui ne répond alors plus au toucher jusqu'au redémarrage de l'iPhone, quelques secondes plus tard. Ce scénario a été reproduit sur au moins un iPhone 18 Pro européen, alors que le simple déverrouillage depuis l'écran verrouillé ne semble pas provoquer le même plantage. Tous les appareils ne sont pas touchés et les signalements ne permettent pas de chiffrer la fréquence du problème.
Certains acheteurs n'arrivent même pas à enregistrer leur visage, avec un message indiquant que Face ID est indisponible pendant la configuration initiale. Plusieurs essais finissent parfois par débloquer la situation, mais des propriétaires racontent avoir retrouvé le problème après une restauration, et même après un échange du téléphone. D'autres estiment que l'option
À partir de 1 479 euros pour le Pro et de 1 629 euros pour le Pro Max, on peut quand même attendre de pouvoir ouvrir ses mots de passe sans redémarrer son téléphone. Ces témoignages ne suffisent pas à condamner toute la gamme, mais les premiers acheteurs concernés ont besoin d'une prise en charge, et c'est un souci. Les clients concernés doivent pouvoir obtenir d'Apple un diagnostic et une solution, sans avoir à tester eux-mêmes tous les réglages de leur téléphone.
Des réinitialisations sans succès
Un acheteur de Pro Max raconte que son téléphone a redémarré quatre fois en moins de 24 heures, trois fois en utilisant Face ID et une fois en ouvrant Wallet. Après avoir réinitialisé la reconnaissance faciale, il pensait être tranquille, sauf que Wallet a de nouveau fait planter son iPhone le lendemain matin. L'assistance aurait fini par considérer son exemplaire comme défectueux et organiser un remplacement. Chez un autre propriétaire, les redémarrages ont continué malgré plusieurs réinitialisations de Face ID et une restauration du logiciel.
Apple a déplacé la caméra infrarouge sous le coin supérieur gauche de l'écran pour réduire la Dynamic Island, et ce changement attire forcément les soupçons. Pour le moment, aucun lien n'est établi avec ces plantages. On peut espérer une correction dans iOS 27, mais Apple n'a confirmé ni leur origine ni une mise à jour pour les résoudre.
La deuxième tentative
L'app Mots de passe et les onglets privés de Safari font partie des fonctions concernées, comme les apps que vous avez choisi de verrouiller avec Face ID. Après une première identification ratée, le bouton qui permet de réessayer peut figer l'écran, qui ne répond alors plus au toucher jusqu'au redémarrage de l'iPhone, quelques secondes plus tard. Ce scénario a été reproduit sur au moins un iPhone 18 Pro européen, alors que le simple déverrouillage depuis l'écran verrouillé ne semble pas provoquer le même plantage. Tous les appareils ne sont pas touchés et les signalements ne permettent pas de chiffrer la fréquence du problème.
Configuration et attention
Certains acheteurs n'arrivent même pas à enregistrer leur visage, avec un message indiquant que Face ID est indisponible pendant la configuration initiale. Plusieurs essais finissent parfois par débloquer la situation, mais des propriétaires racontent avoir retrouvé le problème après une restauration, et même après un échange du téléphone. D'autres estiment que l'option
Exiger l'attention pour Face IDne fonctionne plus comme sur leur ancien iPhone, puisque l'appareil accepte leur visage alors qu'ils regardent ailleurs. D'autres propriétaires décrivent un fonctionnement normal, ce qui invite quand même à attendre des vérifications avant de parler d'une faille de sécurité. En cas de redémarrages répétés, contacter l'assistance pour un diagnostic est donc préférable à une nouvelle série de réinitialisations.
On en dit quoi ?
À partir de 1 479 euros pour le Pro et de 1 629 euros pour le Pro Max, on peut quand même attendre de pouvoir ouvrir ses mots de passe sans redémarrer son téléphone. Ces témoignages ne suffisent pas à condamner toute la gamme, mais les premiers acheteurs concernés ont besoin d'une prise en charge, et c'est un souci. Les clients concernés doivent pouvoir obtenir d'Apple un diagnostic et une solution, sans avoir à tester eux-mêmes tous les réglages de leur téléphone.