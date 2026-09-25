iOS 27 : Apple renforce sérieusement le contrôle parental

DES PROTECTIONS ADAPTÉES DÈS LA CONFIGURATION

UN SITE WEB ? IL FAUDRA PARFOIS DEMANDER L’AUTORISATION

Ask to Browse

APPLE VEUT MIEUX ENCADRER LE TEMPS PASSÉ SUR L’IPHONE

LES CONTENUS VIOLENTS ÉGALEMENT DANS LE VISEUR

QU’EN PENSER ?



Apple semble surtout vouloir rendre son contrôle parental plus progressif et moins binaire. Plutôt que d’autoriser ou d’interdire définitivement une application, un site ou un contact, plusieurs fonctions permettent désormais à l’enfant de solliciter ponctuellement ses parents. Une approche intéressante, notamment avec Ask to Browse. Il reste maintenant à faire connaître tous ces réglages : leur efficacité dépendra forcément de la manière dont les familles configurent les comptes enfants et Temps d’écran.

Avec ses nouveaux systèmes,La première étape consiste donc à configurer un compte enfant, auquel sont automatiquement associées différentes protections adaptées à l’âge.Lors de la, les parents peuvent notamment déterminer quelles applications seront accessibles. Il est possible de commencer avec seulement quelques apps essentielles ou avec une sélection proposée par Apple, puis d’élargir progressivement cette liste.reprend ainsi le principe de la Demande d’autorisation d’achat : lorsqu’un enfant souhaite consulter un site bloqué par les restrictions de Safari, il peut demander l’accord de ses parents.Ces derniers peuvent accepter ou refuser la demande sans avoir à modifier l’ensemble des paramètres de navigation. La fonction est proposée sur iPhone, iPad et Mac.Les parents peuvent définir avec qui leur enfant est autorisé à échanger dans Messages, FaceTime ou Téléphone et valider l’ajout de nouveaux contacts.Les parents peuvent désormais attribuer des durées quotidiennes à de grandes catégories d’applications, notamment les réseaux sociaux, les jeux et le divertissement.. Des programmes différents peuvent également être appliqués selon les jours ou les horaires. Pendant les heures de classe, par exemple, certaines applications peuvent être bloquées alors que celles nécessaires au travail restent disponibles.afin de faire ressortir la durée moyenne d’utilisation et les applications les plus sollicitées. De quoi identifier plus rapidement les usages qui nécessitent éventuellement quelques ajustements.Apple étend enfin Sécurité des communications, jusqu’ici principalement destinée à détecter les images comportant de la nudité. Avec les systèmes 27, la protection peut également intervenir face à des photos ou vidéos à caractère violent, notamment lorsqu’elles sont sur le point d’être partagées.Pour présenter l’ensemble de ces outils,, loin du traditionnel tutoriel rempli de menus et de réglages. Des personnages et formes très simples permettent de montrer concrètement comment fonctionnent les différentes protections.