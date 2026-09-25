iOS 27 : Apple renforce sérieusement le contrôle parental
Par Laurence - Publié le
Apple profite d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 pour revoir en profondeur ses outils destinés aux familles. Applications accessibles, navigation sur Internet, nouveaux contacts, temps passé devant l’écran ou contenus sensibles : les parents disposent désormais de davantage de moyens pour encadrer l’utilisation des appareils de leurs enfants. Une nouvelle vidéo publiée par Apple détaille justement leur fonctionnement.
Avec ses nouveaux systèmes, Apple cherche à intervenir dès la mise en route de l’appareil plutôt que de demander aux parents de multiplier ensuite les restrictions. La première étape consiste donc à configurer un compte enfant, auquel sont automatiquement associées différentes protections adaptées à l’âge.
Lors de la configuration, les parents peuvent notamment déterminer quelles applications seront accessibles. Il est possible de commencer avec seulement quelques apps essentielles ou avec une sélection proposée par Apple, puis d’élargir progressivement cette liste. Ces nouveautés nécessitent évidemment un appareil compatible avec iOS 27, iPadOS 27 ou macOS 27.
Apple applique désormais à la navigation Web une recette déjà utilisée pour les applications.
Ces derniers peuvent accepter ou refuser la demande sans avoir à modifier l’ensemble des paramètres de navigation. La fonction est proposée sur iPhone, iPad et Mac. Le contrôle s’étend également aux communications. Les parents peuvent définir avec qui leur enfant est autorisé à échanger dans Messages, FaceTime ou Téléphone et valider l’ajout de nouveaux contacts.
Temps d’écran bénéficie lui aussi de plusieurs changements. Les parents peuvent désormais attribuer des durées quotidiennes à de grandes catégories d’applications, notamment les réseaux sociaux, les jeux et le divertissement.
Apple propose des réglages de départ adaptés à l’âge, qui restent entièrement modifiables. Des programmes différents peuvent également être appliqués selon les jours ou les horaires. Pendant les heures de classe, par exemple, certaines applications peuvent être bloquées alors que celles nécessaires au travail restent disponibles.
L’interface de Temps d’écran a également été réorganisée afin de faire ressortir la durée moyenne d’utilisation et les applications les plus sollicitées. De quoi identifier plus rapidement les usages qui nécessitent éventuellement quelques ajustements.
Apple étend enfin Sécurité des communications, jusqu’ici principalement destinée à détecter les images comportant de la nudité. Avec les systèmes 27, la protection peut également intervenir face à des photos ou vidéos à caractère violent, notamment lorsqu’elles sont sur le point d’être partagées. La fonction est activée par défaut pour les utilisateurs de moins de 18 ans.
Pour présenter l’ensemble de ces outils, Apple vient de publier une vidéo animée particulièrement accessible, loin du traditionnel tutoriel rempli de menus et de réglages. Des personnages et formes très simples permettent de montrer concrètement comment fonctionnent les différentes protections.
Apple semble surtout vouloir rendre son contrôle parental plus progressif et moins binaire. Plutôt que d’autoriser ou d’interdire définitivement une application, un site ou un contact, plusieurs fonctions permettent désormais à l’enfant de solliciter ponctuellement ses parents. Une approche intéressante, notamment avec Ask to Browse. Il reste maintenant à faire connaître tous ces réglages : leur efficacité dépendra forcément de la manière dont les familles configurent les comptes enfants et Temps d’écran.
DES PROTECTIONS ADAPTÉES DÈS LA CONFIGURATION
Avec ses nouveaux systèmes, Apple cherche à intervenir dès la mise en route de l’appareil plutôt que de demander aux parents de multiplier ensuite les restrictions. La première étape consiste donc à configurer un compte enfant, auquel sont automatiquement associées différentes protections adaptées à l’âge.
Lors de la configuration, les parents peuvent notamment déterminer quelles applications seront accessibles. Il est possible de commencer avec seulement quelques apps essentielles ou avec une sélection proposée par Apple, puis d’élargir progressivement cette liste. Ces nouveautés nécessitent évidemment un appareil compatible avec iOS 27, iPadOS 27 ou macOS 27.
UN SITE WEB ? IL FAUDRA PARFOIS DEMANDER L’AUTORISATION
Apple applique désormais à la navigation Web une recette déjà utilisée pour les applications.
Ask to Browsereprend ainsi le principe de la Demande d’autorisation d’achat : lorsqu’un enfant souhaite consulter un site bloqué par les restrictions de Safari, il peut demander l’accord de ses parents.
Ces derniers peuvent accepter ou refuser la demande sans avoir à modifier l’ensemble des paramètres de navigation. La fonction est proposée sur iPhone, iPad et Mac. Le contrôle s’étend également aux communications. Les parents peuvent définir avec qui leur enfant est autorisé à échanger dans Messages, FaceTime ou Téléphone et valider l’ajout de nouveaux contacts.
APPLE VEUT MIEUX ENCADRER LE TEMPS PASSÉ SUR L’IPHONE
Temps d’écran bénéficie lui aussi de plusieurs changements. Les parents peuvent désormais attribuer des durées quotidiennes à de grandes catégories d’applications, notamment les réseaux sociaux, les jeux et le divertissement.
Apple propose des réglages de départ adaptés à l’âge, qui restent entièrement modifiables. Des programmes différents peuvent également être appliqués selon les jours ou les horaires. Pendant les heures de classe, par exemple, certaines applications peuvent être bloquées alors que celles nécessaires au travail restent disponibles.
L’interface de Temps d’écran a également été réorganisée afin de faire ressortir la durée moyenne d’utilisation et les applications les plus sollicitées. De quoi identifier plus rapidement les usages qui nécessitent éventuellement quelques ajustements.
LES CONTENUS VIOLENTS ÉGALEMENT DANS LE VISEUR
Apple étend enfin Sécurité des communications, jusqu’ici principalement destinée à détecter les images comportant de la nudité. Avec les systèmes 27, la protection peut également intervenir face à des photos ou vidéos à caractère violent, notamment lorsqu’elles sont sur le point d’être partagées. La fonction est activée par défaut pour les utilisateurs de moins de 18 ans.
Pour présenter l’ensemble de ces outils, Apple vient de publier une vidéo animée particulièrement accessible, loin du traditionnel tutoriel rempli de menus et de réglages. Des personnages et formes très simples permettent de montrer concrètement comment fonctionnent les différentes protections.
QU’EN PENSER ?
Apple semble surtout vouloir rendre son contrôle parental plus progressif et moins binaire. Plutôt que d’autoriser ou d’interdire définitivement une application, un site ou un contact, plusieurs fonctions permettent désormais à l’enfant de solliciter ponctuellement ses parents. Une approche intéressante, notamment avec Ask to Browse. Il reste maintenant à faire connaître tous ces réglages : leur efficacité dépendra forcément de la manière dont les familles configurent les comptes enfants et Temps d’écran.