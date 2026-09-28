L'iPhone 17 Pro et Pro Max est en promo : jusqu'à -770€ par rapport à l'iPhone 18 Pro !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Comme chaque année, l’arrivée d’une nouvelle génération d’iPhone pose une question assez simple : faut-il absolument choisir le dernier modèle ? Avec l’iPhone 18 Pro, Apple améliore plusieurs points importants de son smartphone haut de gamme, mais l’équation est un peu différente lorsqu’un iPhone 17 Pro profite désormais de promotions intéressantes. Alors que le nouvel iPhone 18 Pro débute à 1 479 euros en France, il est déjà possible de trouver son prédécesseur aux alentours de 1 200 euros. Un écart pouvant dépasser les 700 euros si vous prenez un stockage plus important, ce qui mérite clairement réflexion.
Premier élément à prendre en considération : l’écran. Et sur ce point, passer à l’iPhone 18 Pro n'apporte finalement rien. L’iPhone 17 Pro embarque déjà une excellente dalle OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces affichant 2 622 x 1 206 pixels, avec ProMotion jusqu’à 120 Hz, affichage permanent et une luminosité pouvant atteindre 3 000 nits en extérieur. Des caractéristiques que l’on retrouve à l’identique sur l’iPhone 18 Pro.
Pour un utilisateur passant régulièrement plusieurs heures devant son smartphone, la différence entre les deux générations sera donc totalement transparente au quotidien. Navigation dans iOS, consultation des réseaux sociaux, vidéo, jeu ou retouche photo : l’iPhone 17 Pro reste équipé d’un des meilleurs écrans disponibles sur un smartphone Apple.
Le design suit d’ailleurs la même logique. Les deux appareils disposent d’un châssis unibody en aluminium, d’un Ceramic Shield 2 en façade et affichent exactement les mêmes dimensions principales. L’iPhone 17 Pro conserve même un petit avantage sur la balance avec 204 grammes, contre 211 grammes pour son successeur.
Évidemment, l’iPhone 18 Pro récupère la nouvelle puce A20 Pro. Apple annonce notamment des performances graphiques soutenues pouvant progresser jusqu’à 40 % grâce à une nouvelle architecture et à une chambre à vapeur plus imposante. Les capacités dédiées à l’intelligence artificielle progressent également sensiblement. Sur le papier, la différence est donc réelle. Dans la pratique, elle intéressera surtout les utilisateurs faisant tourner les jeux les plus exigeants, exploitant fortement les traitements d’IA directement sur l’appareil ou utilisant leur iPhone pour certaines tâches professionnelles particulièrement lourdes.
Pour tous les autres, l’A19 Pro de l’iPhone 17 Pro reste une puce extrêmement performante. Le smartphone dispose déjà d’une chambre à vapeur permettant de maintenir ses performances sur la durée, d’un CPU à six cœurs et d’un GPU à six cœurs avec accélérateurs neuronaux. Autrement dit, il n’existe aujourd’hui pratiquement aucune application classique susceptible de mettre réellement l’iPhone 17 Pro en difficulté. Économiser plusieurs centaines d’euros en acceptant de disposer d’un processeur légèrement moins puissant paraît donc loin d’être absurde.
La photographie constitue certainement l’un des arguments les plus intéressants de l’iPhone 18 Pro. Apple introduit notamment une ouverture variable sur le capteur principal Fusion de 48 mégapixels, avec plusieurs ouvertures allant de ƒ/1,48 à ƒ/4,0. Le constructeur promet ainsi davantage de possibilités créatives, notamment pour gérer la profondeur de champ et améliorer certaines prises de vue lorsque la luminosité vient à manquer.
Pour autant, l’iPhone 17 Pro n'est absolument pas largué. Il dispose déjà de trois caméras Fusion de 48 mégapixels avec un ultra grand-angle, un capteur principal et un téléobjectif. Ce dernier permet d'obtenir un équivalent 200 mm avec un zoom de qualité optique 8x. Sa caméra avant Center Stage de 18 mégapixels est également toujours d’actualité sur le nouveau modèle.
L’iPhone 18 Pro sera donc logiquement plus intéressant pour les photographes et vidéastes souhaitant disposer du système le plus complet possible. Mais pour prendre des photos de famille, immortaliser ses vacances, filmer en 4K ou alimenter ses réseaux sociaux, difficile de considérer l’iPhone 17 Pro comme dépassé.
Apple améliore également l’autonomie. L’iPhone 17 Pro est annoncé jusqu’à 31 heures en lecture vidéo tandis que l’iPhone 18 Pro grimpe à 34 heures. La recharge filaire progresse elle aussi : le nouveau modèle peut atteindre 50 % en une quinzaine de minutes avec un adaptateur compatible, contre environ 20 minutes pour son prédécesseur.
Ce sont évidemment des améliorations appréciables, mais pas nécessairement déterminantes. Trois heures d’autonomie théorique supplémentaires et cinq minutes gagnées lors d’une recharge à 50 % auront du mal à justifier à elles seules un écart de plusieurs centaines d’euros.
C’est finalement ici que l’iPhone 17 Pro prend tout son sens. À tarif identique, autant choisir l’iPhone 18 Pro : il est plus puissant, plus autonome et profite d’un appareil photo principal plus évolué. Mais à plus de 300 euros d’écart, le raisonnement change complètement. L’iPhone 17 Pro conserve le même format, pratiquement le même écran, un système photo toujours particulièrement complet, une puce largement assez puissante pour les années à venir et une excellente autonomie.
Il bénéficie également du même écosystème iOS et reste compatible avec Apple Intelligence. Acheter la génération précédente ne signifie donc pas renoncer à l'expérience moderne d'un iPhone Pro.
C’est même probablement l’un des rares moments où l’arrivée d’une nouvelle génération rend l’ancien modèle particulièrement séduisant. L’iPhone 18 Pro est incontestablement meilleur techniquement, comme il se doit. Mais l’iPhone 17 Pro en promotion pourrait bien être le meilleur choix financièrement.
Pour celui qui recherche avant tout le dernier cri, exploite réellement son iPhone pour la photo professionnelle, les jeux particulièrement gourmands ou les traitements d’IA locaux, l’iPhone 18 Pro conserve quelques arguments. Pour tous les autres, conserver 300 euros ou davantage dans sa poche tout en repartant avec un iPhone 17 Pro reste particulièrement tentant.
Des caractéristiques assez proches
Premier élément à prendre en considération : l’écran. Et sur ce point, passer à l’iPhone 18 Pro n'apporte finalement rien. L’iPhone 17 Pro embarque déjà une excellente dalle OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces affichant 2 622 x 1 206 pixels, avec ProMotion jusqu’à 120 Hz, affichage permanent et une luminosité pouvant atteindre 3 000 nits en extérieur. Des caractéristiques que l’on retrouve à l’identique sur l’iPhone 18 Pro.
Pour un utilisateur passant régulièrement plusieurs heures devant son smartphone, la différence entre les deux générations sera donc totalement transparente au quotidien. Navigation dans iOS, consultation des réseaux sociaux, vidéo, jeu ou retouche photo : l’iPhone 17 Pro reste équipé d’un des meilleurs écrans disponibles sur un smartphone Apple.
Le design suit d’ailleurs la même logique. Les deux appareils disposent d’un châssis unibody en aluminium, d’un Ceramic Shield 2 en façade et affichent exactement les mêmes dimensions principales. L’iPhone 17 Pro conserve même un petit avantage sur la balance avec 204 grammes, contre 211 grammes pour son successeur.
L’A19 Pro très loin d’être dépassée
Évidemment, l’iPhone 18 Pro récupère la nouvelle puce A20 Pro. Apple annonce notamment des performances graphiques soutenues pouvant progresser jusqu’à 40 % grâce à une nouvelle architecture et à une chambre à vapeur plus imposante. Les capacités dédiées à l’intelligence artificielle progressent également sensiblement. Sur le papier, la différence est donc réelle. Dans la pratique, elle intéressera surtout les utilisateurs faisant tourner les jeux les plus exigeants, exploitant fortement les traitements d’IA directement sur l’appareil ou utilisant leur iPhone pour certaines tâches professionnelles particulièrement lourdes.
Pour tous les autres, l’A19 Pro de l’iPhone 17 Pro reste une puce extrêmement performante. Le smartphone dispose déjà d’une chambre à vapeur permettant de maintenir ses performances sur la durée, d’un CPU à six cœurs et d’un GPU à six cœurs avec accélérateurs neuronaux. Autrement dit, il n’existe aujourd’hui pratiquement aucune application classique susceptible de mettre réellement l’iPhone 17 Pro en difficulté. Économiser plusieurs centaines d’euros en acceptant de disposer d’un processeur légèrement moins puissant paraît donc loin d’être absurde.
Trois capteurs de 48 mégapixels et toujours un zoom 8x
La photographie constitue certainement l’un des arguments les plus intéressants de l’iPhone 18 Pro. Apple introduit notamment une ouverture variable sur le capteur principal Fusion de 48 mégapixels, avec plusieurs ouvertures allant de ƒ/1,48 à ƒ/4,0. Le constructeur promet ainsi davantage de possibilités créatives, notamment pour gérer la profondeur de champ et améliorer certaines prises de vue lorsque la luminosité vient à manquer.
Pour autant, l’iPhone 17 Pro n'est absolument pas largué. Il dispose déjà de trois caméras Fusion de 48 mégapixels avec un ultra grand-angle, un capteur principal et un téléobjectif. Ce dernier permet d'obtenir un équivalent 200 mm avec un zoom de qualité optique 8x. Sa caméra avant Center Stage de 18 mégapixels est également toujours d’actualité sur le nouveau modèle.
L’iPhone 18 Pro sera donc logiquement plus intéressant pour les photographes et vidéastes souhaitant disposer du système le plus complet possible. Mais pour prendre des photos de famille, immortaliser ses vacances, filmer en 4K ou alimenter ses réseaux sociaux, difficile de considérer l’iPhone 17 Pro comme dépassé.
Un peu d’autonomie contre plusieurs centaines d’euros ?
Apple améliore également l’autonomie. L’iPhone 17 Pro est annoncé jusqu’à 31 heures en lecture vidéo tandis que l’iPhone 18 Pro grimpe à 34 heures. La recharge filaire progresse elle aussi : le nouveau modèle peut atteindre 50 % en une quinzaine de minutes avec un adaptateur compatible, contre environ 20 minutes pour son prédécesseur.
Ce sont évidemment des améliorations appréciables, mais pas nécessairement déterminantes. Trois heures d’autonomie théorique supplémentaires et cinq minutes gagnées lors d’une recharge à 50 % auront du mal à justifier à elles seules un écart de plusieurs centaines d’euros.
Le choix de la raison
C’est finalement ici que l’iPhone 17 Pro prend tout son sens. À tarif identique, autant choisir l’iPhone 18 Pro : il est plus puissant, plus autonome et profite d’un appareil photo principal plus évolué. Mais à plus de 300 euros d’écart, le raisonnement change complètement. L’iPhone 17 Pro conserve le même format, pratiquement le même écran, un système photo toujours particulièrement complet, une puce largement assez puissante pour les années à venir et une excellente autonomie.
Il bénéficie également du même écosystème iOS et reste compatible avec Apple Intelligence. Acheter la génération précédente ne signifie donc pas renoncer à l'expérience moderne d'un iPhone Pro.
C’est même probablement l’un des rares moments où l’arrivée d’une nouvelle génération rend l’ancien modèle particulièrement séduisant. L’iPhone 18 Pro est incontestablement meilleur techniquement, comme il se doit. Mais l’iPhone 17 Pro en promotion pourrait bien être le meilleur choix financièrement.
Pour celui qui recherche avant tout le dernier cri, exploite réellement son iPhone pour la photo professionnelle, les jeux particulièrement gourmands ou les traitements d’IA locaux, l’iPhone 18 Pro conserve quelques arguments. Pour tous les autres, conserver 300 euros ou davantage dans sa poche tout en repartant avec un iPhone 17 Pro reste particulièrement tentant.